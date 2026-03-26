"Bộ não của vũ trụ" lộ diện
Độ nhạy vượt trội của Kính viễn vọng không gian James Webb đã hé lộ những điều chưa từng biết về "bộ não của vũ trụ" PMR 1.
Theo Sci-News, độ nhạy vượt trội của Kính viễn vọng không gian James Webb mà NASA/ESA/CSA (các cơ quan vũ trụ của Mỹ, châu Âu và Canada) đang đồng điều hành đã khiến tinh vân hành tinh PMR 1 hiện lên như một bộ não phức tạp lơ lửng giữa vũ trụ.
PMR 1, còn được biết đến với tên gọi IRAS 09269-4923, nằm cách Trái Đất khoảng 5.000 năm ánh sáng trong chòm sao Vela.
PMR 1 được kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA (nay đã ngừng hoạt động) phát hiện đầu tiên dưới ánh sáng hồng ngoại vào năm 2013.
"Tinh vân này dường như có các vùng riêng biệt thể hiện các giai đoạn tiến hóa khác nhau của nó, gồm một lớp vỏ khí bên ngoài bị thổi bay ra trước tiên và chủ yếu bao gồm hydro, cũng như một đám mây bên trong có cấu trúc phức tạp hơn, chứa hỗn hợp các loại khí khác nhau" - nhóm điều hành James Webb cho biết.
Các thiết bị NIRCam (Camera cận hồng ngoại) và MIRI (Thiết bị hồng ngoại tầm trung) của James Webb đều cho thấy một dải tối đặc trưng chạy dọc theo giữa tinh vân, khiến "bộ não của vũ trụ" hiện ra hoàn hảo hơn.
Kết quả phân tích cho thấy vệt này có thể liên quan đến sự bùng phát hoặc dòng chảy từ ngôi sao trung tâm, thường xảy ra khi hai luồng tia song song bùng phát theo hai hướng ngược nhau.
"Tinh vân hành tinh" vốn là cách gọi sai lầm cổ xưa để gọi các tinh vân được tạo ra bởi một ngôi sao đang giải phóng các lớp ngoài cùng khi đã bắt đầu cạn nhiên liệu, sắp "chết".
Tùy vào khối lượng của ngôi sao, nó sẽ thải khí ra cho đến khi chỉ còn vỏn vẹn một sao lùn trắng, hoặc bùng nổ thành siêu tân tinh.
Vượt NASA, người Đức tạo kỳ tích "303 giây" phá vỡ giới hạn kỹ thuật toàn cầuTiêu điểm - 19 giờ trước
Kỳ tích này có ý nghĩa to lớn gì?
Giây phút 7 chú chó bị trộm vượt 17km tìm đường về nhà mừng rỡ gặp lại chủ nhân khiến triệu người rơi nước mắtTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - 7 chú chó này vốn là "hàng xóm" của nhau, sau khi bị trộm mất đã cùng nhau trốn thoát giữa đường và đi quãng đường khoảng 17 km để trở về nhà an toàn.
Những "cột trụ" dựng lên các siêu sân bay châu ÁTiêu điểm - 3 ngày trước
(NLĐO) - Để trở thành cỗ máy in tiền khổng lồ, các siêu sân bay châu Á ứng dụng công nghệ thông minh, tối đa hóa bán lẻ và kích thích kinh tế.
Phân biệt khuôn mặt thật và khuôn mặt do AI tạo ra khó đến mức nào?Tiêu điểm - 3 ngày trước
Công nghệ AI đang tạo ra những khuôn mặt hoàn hảo đến mức khó nhận ra thật – giả; khả năng chúng ta phân biệt được chúng cao đến đâu?
Lời bào chữa của thần đồng Toán học 11 tuổi giành giải Nhất 40 cuộc thi, 2 lần vô địch thế giới nhưng không thể tốt nghiệp đại họcTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Là một trong những thần đồng Toán học hiếm hoi của Trung Quốc từng 2 lần đạt điểm tuyệt đối Olympic Toán học quốc tế (IMO), song Phó Vân Hạo lại bị gắn mác thiên tài sa ngã vì suýt không thể tốt nghiệp.
Nhiều người mua nhà được tặng 1kg vàng, 2 năm sau kết quả lãi lỗ ít ai ngờTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Hơn hai năm sau chương trình “mua nhà tặng vàng” tại một dự án ở Trung Quốc, kết cục lãi - lỗ của người mua bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh luận.
Phát hiện chấn động: Rồng thực sự tồn tại?Tiêu điểm - 5 ngày trước
Các nhà khoa học thuộc Đại học Chicago (Mỹ) vừa công bố một khám phá quan trọng tại sa mạc Sahara.
Cấu trúc khó hiểu đang bọc lấy một hành tinh trong hệ Mặt TrờiTiêu điểm - 5 ngày trước
"Mắt thần" của kính viễn vọng không gian James Webb đã phơi bày nhiều điều kỳ lạ về hành tinh thứ 7 của hệ Mặt Trời.
Giới thiên văn giải mã bí ẩn lớn về Sao ThổTiêu điểm - 5 ngày trước
Giới thiên văn cho biết đã giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất của Sao Thổ, liên quan đến nguồn gốc vệ tinh Titan và các vành đai của hành tinh này.
Độc lạ robot: Từ "lai" sinh học đến "da" điện tửTiêu điểm - 1 tuần trước
Các nhà nghiên cứu đến từ Trường ĐH Bách khoa Liên bang Lausanne (Thụy Sĩ) sử dụng vỏ tôm và linh kiện tổng hợp để chế tạo robot lai sinh học.
