Có những vết thương gia đình không nhìn thấy ngay, nhưng âm thầm theo con trẻ suốt nhiều năm

Ly hôn thường được xem là quyết định giữa hai người trưởng thành, nhưng những tác động của nó không dừng lại ở đó. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ có thể ảnh hưởng đến con cái, ông bà và cả bầu không khí của gia đình trong nhiều năm sau. Chính vì vậy, ly hôn không chỉ là câu chuyện của hai người mà còn liên quan đến nhiều thế hệ.

Bài viết phân tích những ảnh hưởng của ly hôn đối với con cái và người thân trong gia đình. Trẻ em có thể đối mặt với cảm giác mất an toàn, lo lắng hoặc thay đổi cách nhìn về tình yêu và hôn nhân. Trong khi đó, ông bà cũng thường mang theo những nỗi buồn và áp lực tinh thần khi chứng kiến gia đình không còn trọn vẹn như trước.

Tuy nhiên, điều quyết định mức độ tổn thương không chỉ nằm ở việc ly hôn xảy ra hay không, mà còn ở cách các thành viên đối xử với nhau sau khi chia tay. Sự tôn trọng, trách nhiệm với con cái và tinh thần đồng hành cùng gia đình có thể giúp giảm bớt những vết nứt cảm xúc, tạo điều kiện để các thế hệ cùng vượt qua khó khăn và chữa lành.