Có những vết thương gia đình không nhìn thấy ngay, nhưng âm thầm theo con trẻ suốt nhiều năm
GĐXH - Khi một cuộc hôn nhân kết thúc, nhiều người cho rằng đó chỉ là câu chuyện của hai người lớn. Thế nhưng trên thực tế, ly hôn có thể để lại những tác động sâu sắc đến con cái, ông bà và cả cách thế hệ sau nhìn nhận về tình yêu, hôn nhân. Điều đáng suy ngẫm không chỉ là sự chia tay, mà còn là cách các thành viên trong gia đình cùng vượt qua những tổn thương sau đó.
Điều quan trọng nhất sau ly hôn là cách gia đình cùng chữa lành
Ly hôn thường được xem là quyết định giữa hai người trưởng thành, nhưng những tác động của nó không dừng lại ở đó. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ có thể ảnh hưởng đến con cái, ông bà và cả bầu không khí của gia đình trong nhiều năm sau. Chính vì vậy, ly hôn không chỉ là câu chuyện của hai người mà còn liên quan đến nhiều thế hệ.
Bài viết phân tích những ảnh hưởng của ly hôn đối với con cái và người thân trong gia đình. Trẻ em có thể đối mặt với cảm giác mất an toàn, lo lắng hoặc thay đổi cách nhìn về tình yêu và hôn nhân. Trong khi đó, ông bà cũng thường mang theo những nỗi buồn và áp lực tinh thần khi chứng kiến gia đình không còn trọn vẹn như trước.
Tuy nhiên, điều quyết định mức độ tổn thương không chỉ nằm ở việc ly hôn xảy ra hay không, mà còn ở cách các thành viên đối xử với nhau sau khi chia tay. Sự tôn trọng, trách nhiệm với con cái và tinh thần đồng hành cùng gia đình có thể giúp giảm bớt những vết nứt cảm xúc, tạo điều kiện để các thế hệ cùng vượt qua khó khăn và chữa lành.
Đi làm nhiều năm mới hiểu: Có 4 kiểu đồng nghiệp càng thân càng giúp bạn tiến xaChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
GĐXH - Môi trường công sở không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn tác động lớn đến tâm lý và sự phát triển của mỗi người. Có những kiểu đồng nghiệp tưởng bình thường nhưng lại âm thầm giúp bạn trưởng thành, tích cực hơn và mở ra nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, ai gặp được cũng nên trân trọng.
Nhiều cặp đôi chỉ nhận ra hôn nhân rạn nứt khi đã quá muộn: Nếu có 5 dấu hiệu này cần chú ý ngayChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Hôn nhân thường không rạn nứt chỉ sau một đêm mà bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc và cách giao tiếp mỗi ngày. Theo các chuyên gia tâm lý, nếu vợ chồng xuất hiện những dấu hiệu như lạnh nhạt, mất kết nối hay không còn muốn chia sẻ với nhau, đó có thể là cảnh báo cho một cuộc hôn nhân đang dần đổ vỡ.
Nàng dâu thông minh được mẹ chồng tôn trọng hơn ai hết nếu 'nắm gọn' những yếu tố nàyChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu luôn là vấn đề khiến nhiều gia đình dễ xảy ra căng thẳng. Tuy nhiên, những phụ nữ có EQ cao thường biết cách cư xử tinh tế, mềm mỏng đúng lúc và giữ được giới hạn cá nhân, nhờ đó khiến mẹ chồng dù chưa thật sự hài lòng cũng khó lòng làm khó lâu dài.
Tưởng mẹ đẻ sẽ bênh mình khi giận chồng, vợ nhận cái kết 'quê độ'Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Giận chồng, người vợ quyết định xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng, điều cô nhìn thấy ngay khi vừa tới nơi lại khiến mọi bực tức nhanh chóng tan biến.
Vỡ mộng khi kết hôn với người đàn ông đã có con riêngChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
Ngày tôi cầm tay anh bước vào lễ đường, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ dùng sự chân thành để sưởi ấm tổ ấm nhỏ, bất chấp lời can ngăn về việc anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng.
Con gái khi rung động thật lòng thường có 5 dấu hiệu này nhưng nhiều chàng trai lại không nhận raChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Con gái khi rung động thường không nói ra quá rõ ràng, nhưng cảm xúc lại vô thức lộ ra qua ánh mắt, cách quan tâm và những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Chỉ cần tinh ý một chút, bạn sẽ nhận ra một cô gái thật lòng thích mình thường có những biểu hiện rất khác với người bình thường.
5 kiểu người 'phúc lớn mạng lớn': Càng tiếp xúc lâu càng thấy đáng quý, ai ở cạnh cũng gặp mayGia đình - 1 tuần trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những người càng tiếp xúc lâu càng thấy dễ chịu, đi đến đâu cũng được yêu mến và thường gặp nhiều may mắn. Theo quan niệm dân gian, người “phúc lớn mạng lớn” thường sở hữu những đặc điểm rất đặc biệt trong cách sống và đối nhân xử thế, ai kết giao được cũng là một loại may mắn.
Nhiều người sống mãi vẫn mệt vì chưa bỏ được 5 thói quen âm thầm bào mòn tinh thần nàyGia đình - 1 tuần trước
GĐXH - Càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra cuộc sống mệt mỏi không phải vì thiếu quá nhiều thứ, mà vì giữ quá nhiều điều không cần thiết. Từ việc sống để làm hài lòng người khác, suy nghĩ quá nhiều cho đến cố giữ những mối quan hệ độc hại, tất cả đều âm thầm khiến tinh thần ngày càng nặng nề và áp lực hơn theo thời gian.
Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận raChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng lao vào những cuộc vui, các mối quan hệ phức tạp hay lối sống thiếu điều độ mà không nghĩ nhiều đến hậu quả. Nhưng càng lớn tuổi, con người càng nhận ra có những nơi nếu xuất hiện quá nhiều sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe, tinh thần và cả tài chính theo thời gian.
Phụ nữ càng trưởng thành càng cuốn hút không phải vì đẹp hơn, mà vì sở hữu điều nàyChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Không phải nhan sắc, khí chất và năng lượng tích cực mới là điều khiến một người phụ nữ càng trưởng thành càng trở nên cuốn hút. Sự tự tin, điềm tĩnh và cách họ đối diện với cuộc sống chính là sức hấp dẫn bền lâu nhất.
Nhiều người càng lớn tuổi càng mệt mỏi vì vẫn lui tới 3 nơi này mà không hề nhận raChuyện vợ chồng
GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng lao vào những cuộc vui, các mối quan hệ phức tạp hay lối sống thiếu điều độ mà không nghĩ nhiều đến hậu quả. Nhưng càng lớn tuổi, con người càng nhận ra có những nơi nếu xuất hiện quá nhiều sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe, tinh thần và cả tài chính theo thời gian.