Phát động Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu tại Hà Nội với 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu ấn nút phát động Chương trình.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước; công tác bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ chiến lược, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và toàn xã hội.

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, ngày 25/12/2023, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một trong những dấu mốc thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong bảo vệ trẻ em và bảo đảm thực hiện quyền trẻ em.

Công tác bảo vệ trẻ em đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em ngày càng được hoàn thiện, hướng tới bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh và bình đẳng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu tại buổi lễ.

Đáng chú ý, trên 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỷ lệ trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giảm từ 5,4% xuống còn 1,31%. 100% trẻ em bị xâm hại được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp tục phát huy vai trò là địa chỉ tin cậy, tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Ngày 8/9/2026, Việt Nam cũng chính thức khai trương Tổng đài phòng, chống bạo lực gia đình 117, góp phần bổ sung mạng lưới tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn của trẻ em và gia đình.

Những kết quả trên góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam trong thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, các công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, phê chuẩn và các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em.

Vẫn còn nhiều thách thức trong bảo vệ trẻ em

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Lê Đức Luận cho rằng công tác bảo vệ trẻ em vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Tình trạng bạo lực trẻ em có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh suy thoái kinh tế, lạm phát và những cú sốc do thiên tai, xã hội. Những yếu tố này có thể khiến trẻ em thuộc nhóm yếu thế có nguy cơ phải bỏ học và tham gia lao động sớm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ trẻ em vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Cùng với đó, lao động trẻ em vẫn còn tồn tại ở khu vực nông, lâm, thủy sản, trong hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ - những khu vực khó kiểm tra, giám sát.

Mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại một số địa phương còn mỏng; việc kết nối, liên thông và chuyển tuyến dịch vụ chưa đồng bộ. Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu trẻ em tại cơ sở cũng còn có sự chênh lệch giữa các vùng, miền.

Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bảo vệ trẻ em cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành.

7 nhóm chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ đến năm 2030

Nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em, ngày 28/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1415/QĐ-TTg ban hành Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030.

Chương trình đặt mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; giảm thiểu trẻ em bị xâm hại trên phạm vi cả nước. Đồng thời, tạo cơ hội để trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được hòa nhập, phát triển toàn diện.

Chương trình đặt mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; giảm thiểu trẻ em bị xâm hại trên phạm vi cả nước.

Chương trình đề ra 7 nhóm chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2030, cùng 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Vì vậy, triển khai hiệu quả Chương trình ngay từ năm đầu có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia và thực hiện các cam kết quốc tế về quyền trẻ em.

Tại lễ phát động, đại diện Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, tổ chức và chính quyền địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, lồng ghép các mục tiêu của Chương trình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương.

Đồng thời, Bộ Y tế kêu gọi các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành, chung tay hành động vì trẻ em, góp phần bảo đảm mọi trẻ em được sống, học tập và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.