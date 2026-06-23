Từ cơn cảm sốt nhẹ, bé trai 11 tuổi viêm cơ tim nguy kịch: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều phụ huynh mắc phải

Từ cảm sốt nhẹ đến viêm cơ tim

Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tiếp nhận bệnh nhi Ph.M.D. (11 tuổi, ngụ An Giang) trong tình trạng nguy kịch.

Theo bệnh sử, trẻ khởi bệnh khoảng 2 ngày với biểu hiện sốt nhẹ, nôn ói 2 lần mỗi ngày. Gia đình tự mua thuốc cho trẻ uống nhưng không rõ loại. Sau đó, trẻ xuất hiện mệt nhiều, khó thở nên được đưa đến bệnh viện địa phương.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận trẻ suy hô hấp, tụt huyết áp và nhanh chóng được hồi sức bằng truyền dịch, thuốc vận mạch. Tuy nhiên, tình trạng hô hấp tiếp tục diễn tiến nặng, trẻ phải đặt nội khí quản thở máy và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Khi nhập viện, bệnh nhi lơ mơ, môi tím tái, tay chân lạnh, huyết áp rất thấp, nhịp tim dao động 190-210 lần/phút và có dấu hiệu sốc tim nặng.

Kết quả siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu (EF) chỉ còn 25-28%, thấp hơn nhiều so với mức bình thường 60-80%. Các chỉ số men tim như Troponin I và CK-MB đều tăng cao, gợi ý tình trạng tổn thương cơ tim nghiêm trọng.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm cơ tim tối cấp kèm sốc tim và nhanh chóng kích hoạt quy trình hồi sức đặc biệt.

Bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp, sốc tim được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Chạy ECMO và lọc máu liên tục, giành sự sống cho bệnh nhi viêm cơ tim

Trước diễn tiến nguy kịch, bệnh nhi được đặt nội khí quản thở máy, sử dụng đồng thời nhiều loại thuốc vận mạch liều cao như adrenaline, noradrenaline, dobutamine và dopamine.

Ê-kíp ECMO khẩn trương tiến hành thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (V-A ECMO) nhằm hỗ trợ chức năng tim và phổi cho bệnh nhi.

Kết quả xét nghiệm PCR đa tác nhân hô hấp ghi nhận trẻ dương tính với Rhinovirus - loại virus thường gặp gây cảm lạnh thông thường.

Trong quá trình điều trị, trẻ tiếp tục được sử dụng kháng sinh, truyền máu, truyền tiểu cầu, điều chỉnh rối loạn điện giải, cân bằng kiềm toan và chống đông hệ thống ECMO bằng heparin.

Diễn biến bệnh rất phức tạp khi bệnh nhi xuất hiện suy đa cơ quan, tổn thương gan và thận nặng. Các bác sĩ phải thực hiện 6 đợt lọc máu liên tục, đồng thời điều trị hỗ trợ chức năng gan bằng N-acetylcysteine (NAC) và vitamin K1.

Sau gần 3 tuần chạy ECMO cùng nhiều biện pháp hồi sức tích cực, chức năng tim của trẻ dần cải thiện. Phân suất tống máu tăng lên 48-52%, huyết áp ổn định hơn, đủ điều kiện để cai ECMO và rút các ống thông mạch máu.

Tiếp đó, bệnh nhi được cai máy thở, chuyển sang thở oxy qua cannula rồi tự thở khí trời. Nhịp tim trở về nhịp xoang bình thường, chức năng gan thận hồi phục, lượng nước tiểu cải thiện rõ rệt.

Sau gần 1,5 tháng điều trị, bệnh nhi tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Phòng bệnh viêm cơ tim: Không tự ý mua thuốc điều trị khi trẻ bị cảm sốt

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện các triệu chứng cảm sốt, đặc biệt nếu trẻ có biểu hiện mệt nhiều, khó thở, đau ngực, tim đập nhanh bất thường, lừ đừ hoặc giảm vận động.

Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp, không nên tự ý mua thuốc cho trẻ sử dụng khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng Rhinovirus là tác nhân rất phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ em và thường chỉ gây cảm lạnh thông thường. Viêm cơ tim liên quan đến Rhinovirus được ghi nhận rất hiếm gặp.

Hiện chưa có số liệu chính xác về tần suất viêm cơ tim do Rhinovirus vì phần lớn dữ liệu chỉ dựa trên các báo cáo ca bệnh hoặc chuỗi ca bệnh nhỏ. Trong các trường hợp viêm cơ tim do virus, Rhinovirus được cho là chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp, dưới 1-5%, thấp hơn nhiều so với các tác nhân như Parvovirus B19, Enterovirus, Adenovirus hay Human Herpesvirus 6.

Đáng chú ý, việc phát hiện Rhinovirus qua xét nghiệm PCR dịch tỵ hầu chưa đủ để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp gây viêm cơ tim. Loại virus này có thể tồn tại trong đường hô hấp nhiều tuần sau nhiễm bệnh và đôi khi chỉ là tác nhân xuất hiện đồng thời. Để xác định chính xác căn nguyên gây viêm cơ tim cần có thêm các bằng chứng chuyên sâu như xét nghiệm máu hoặc phát hiện virus trong mô cơ tim.