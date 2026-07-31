Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026: Khởi đầu bền vững từ những thực hành tốt sẵn có

Nuôi con bằng sữa mẹ góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững

Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức từ ngày 1 đến 7/8 hằng năm nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động trên phạm vi toàn cầu.

Nuôi con bằng sữa mẹ góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững. Ảnh: Cục Bà mẹ và Trẻ em

Năm 2026, chiến dịch bước vào chu kỳ thứ ba gắn với các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Trọng tâm của chiến dịch năm nay là đánh giá tiến độ và đo lường tác động của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với dinh dưỡng, an ninh lương thực và giảm nghèo.

Đồng thời, chiến dịch sẽ công bố các số liệu thống kê cụ thể, làm nổi bật những mô hình thành công và rút ra bài học từ những mặt còn hạn chế.

Theo thông điệp của chiến dịch, nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ cứu sống trẻ em, bảo vệ sức khỏe bà mẹ mà còn là nguồn dinh dưỡng chi phí thấp, sẵn có, góp phần thúc đẩy công bằng xã hội và mang lại lợi ích kinh tế cho quốc gia.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh và tốt nhất cho trẻ nhỏ

Theo Bộ Y tế, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh và tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ được tạo ra với thành phần thay đổi theo từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của trẻ mà không có thức ăn hay loại sữa nào có được đặc tính này.

Không chỉ cung cấp dinh dưỡng, sữa mẹ còn đóng vai trò như một "vắc-xin tự nhiên", chứa các kháng thể, nội tiết tố và các chất men giúp bảo vệ trẻ, xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật ngay từ khi trẻ chào đời và hỗ trợ trẻ phát triển tối ưu.

Nuôi con bằng sữa mẹ được đánh giá là một trong những giải pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất để cải thiện dinh dưỡng, bảo đảm an ninh lương thực. Khi được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, trẻ có cơ hội phát triển khỏe mạnh hơn và có khởi đầu tốt hơn cho tương lai.

Cần tăng cường các giải pháp hỗ trợ để nâng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ

Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tỷ lệ trẻ được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn còn thấp hơn mục tiêu toàn cầu và chiến lược quốc gia. Một trong những nguyên nhân là sau sinh, nhiều phụ nữ phải trở lại làm việc quá sớm do áp lực kinh tế và việc làm.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ đối với sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao chất lượng dân số và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đồng thời, cần huy động sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, bảo hiểm xã hội, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để xây dựng môi trường hỗ trợ toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ được tiếp cận đầy đủ thông tin, dịch vụ và các hình thức hỗ trợ cần thiết.

Trong đó, trọng tâm là thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ thai sản; phối hợp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các cơ chế bảo vệ thai sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp; bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau sinh và giảm áp lực mất thu nhập trong giai đoạn đầu đời của trẻ.

Ngoài ra, cần khuyến khích các địa phương, cơ sở y tế, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội theo dõi, ghi nhận và chia sẻ các sáng kiến, mô hình cùng những bài học kinh nghiệm hiệu quả để nhân rộng các giải pháp đã được chứng minh có tác động tích cực đối với sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển bền vững của trẻ em.

Hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia và Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, ưu tiên hỗ trợ các bà mẹ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các cơ sở y tế cần thực hiện nghiêm quy định về thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ; duy trì tư vấn cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau sinh; hướng dẫn cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú mẹ đến 24 tháng tuổi. Đồng thời, bảo đảm trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc mắc bệnh lý được tiếp cận nguồn sữa mẹ. Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực.



