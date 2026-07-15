Em bé nguy kịch sau tai nạn với thanh chắn giường

Ngày 15/7, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ Khoa Nhi - Sơ sinh của Bệnh viện (cơ sở Ninh Bình) vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi bị suy hô hấp, tím tái sau tai nạn kẹt cổ vào thanh chắn giường.

Theo BSCKII Phạm Công Khắc, Phụ trách Khoa Nhi - Sơ sinh, khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng suy hô hấp nặng, co giật và cần được hồi sức cấp cứu khẩn cấp.

Trẻ được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp nặng. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp điều trị đã triển khai hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não để đánh giá tổn thương, đồng thời điều trị nội khoa, an thần và theo dõi sát diễn biến.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ hết hoàn toàn các cơn co giật, cai thở máy thành công, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Cảnh báo nguy cơ tai nạn ở trẻ nhỏ

Theo BSCKII Phạm Công Khắc, các tai nạn liên quan đến thanh chắn giường ở trẻ nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi vùng cổ bị chèn ép. Trẻ có nguy cơ thiếu oxy não, suy hô hấp, co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn của môi trường sinh hoạt trong gia đình. Không nên để trẻ nhỏ ngủ hoặc chơi một mình tại những khu vực có thanh chắn giường, lan can, khe hẹp hoặc các vật dụng có nguy cơ gây mắc kẹt vùng đầu, cổ.

Cha mẹ cần kiểm tra khoảng cách giữa các thanh chắn, lựa chọn giường cũi và các thiết bị phù hợp với độ tuổi của trẻ, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Đồng thời, không nên chủ quan với những tai nạn có thể xảy ra ngay trong không gian sinh hoạt hằng ngày.

Khi phát hiện trẻ có các biểu hiện như khó thở, tím tái, co giật, lơ mơ, mất ý thức hoặc phản ứng chậm sau tai nạn, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

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