Trẻ nhập viện vì tự nhét đồ chơi vào hậu môn, bác sĩ cảnh báo tai nạn nguy hiểm ở trẻ nhỏ

Các bác sĩ Phòng khám Cấp cứu nhi, Khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa cấp cứu cho một trường hợp trẻ gặp nạn do tự nhét dị vật vào trong trực tràng.

Theo đó, bệnh nhi H.M.N 5 tuổi, được đưa đến viện trong tình trạng đau tức, khó chịu vùng hậu môn - trực tràng. Theo lời kể của người nhà, trong lúc chơi đùa, trẻ đã tự nhét một viên đạn đồ chơi hình trụ vào hậu môn nhưng không thể lấy ra.

Các bác sĩ thực hiện nội soi gắp dị vật cho trẻ. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ xác định có dị vật nằm trong trực tràng và ngay lập tức hội chẩn với Viện Tiêu hoá. Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Khoa Tiêu hóa - Gan mật cơ sở Ninh Bình (Viện Tiêu hóa Bạch Mai) để tiến hành nội soi can thiệp lấy dị vật.

Dị vật là một viên đạn đồ chơi hình trụ, kích thước khoảng 3x1 cm đã được gắp thành công qua nội soi, không gây tổn thương niêm mạc trực tràng. Sau can thiệp, tình trạng của trẻ ổn định, hết cảm giác đau tức và tiếp tục được theo dõi tại nhà.

ThS.BSNT. Vũ Quang Hòa, Viện Tiêu hóa cho biết: Trường hợp của bệnh nhi N. khá may mắn. Viên đạn đồ chơi có dạng hình trụ tròn, bề mặt trơn nhẵn và chất liệu tương đối mềm nên quá trình lưu trú trong trực tràng chưa gây ra tình trạng xuất huyết hay xây xát niêm mạc.

Nếu dị vật mà trẻ nhét vào là một vật cứng, có góc cạnh sắc nhọn (như mảnh lego, kẹp tóc, đinh ốc...), nguy cơ rách niêm mạc, thủng trực tràng, thậm chí thủng đường tiêu hóa gây viêm phúc mạc là cực kỳ cao.

Khi đó, phương pháp nội soi sẽ không còn khả thi, trẻ bắt buộc phải trải qua một cuộc phẫu thuật cấp cứu mở ổ bụng với nhiều di chứng nặng nề về sau.

Thận trọng với các tai nạn do dị vật ở trẻ nhỏ

Theo BSCKII. Phạm Công Khắc - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, phụ trách Khoa Hồi sức tích cực Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, tai nạn do dị vật ở trẻ em là tình huống cấp cứu khá thường gặp, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như đường thở, đường tiêu hóa, mũi, tai hoặc trực tràng.

Khi tai nạn xảy ra, điều quan trọng là bố mẹ cần bình tĩnh, tuyệt đối không tự lấy dị vật khi chưa có chuyên môn vì có thể khiến dị vật đi sâu hơn hoặc gây tổn thương.

Để phòng ngừa tai nạn do dị vật ở trẻ, các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ không để trẻ nhỏ tiếp xúc với các vật có kích thước nhỏ như: Đồng xu, cúc áo, pin cúc áo; hạt cườm, viên bi, đinh, ốc vít...Không cho trẻ dưới 3 tuổi chơi đồ chơi có chi tiết nhỏ dễ bong, tách rời; kiểm tra định kỳ đồ chơi, loại bỏ đồ bị hỏng.

Bên cạnh đó, không cho trẻ vừa ăn vừa chạy, nhảy, cười đùa hoặc xem tivi. Hạn chế cho trẻ nhỏ ăn các thực phẩm dễ gây hóc như: Lạc, hạt hướng dương...

Ngoài ra, cha mẹ luôn giám sát trẻ. Không để trẻ ăn một mình; quan sát trẻ khi chơi, đặc biệt với trẻ dưới 3 tuổi; dạy trẻ không đưa đồ vật vào miệng, mũi hoặc tai.

Nếu thấy trẻ ho sặc sụa, tím tái, khó thở hoặc không thể khóc, nói... cần sơ cứu đúng cách và gọi cấp cứu ngay, tránh tình huống xấu có thể xảy ra.

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