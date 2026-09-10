Trên đường đến trường, bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt nguy kịch

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 vừa tiếp nhận một trường hợp sốc phản vệ nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt.

Theo đó, buổi sáng khi được ông đưa đến trường, bé trai 8 tuổi bất ngờ bị một con ong vò vẽ đốt vào vùng đầu. Ngay sau đó, trẻ xuất hiện ban đỏ, sẩn ngứa toàn thân, kèm khó thở và tức ngực, gia đình ngay lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 cấp cứu.

Bé trai sốc phản vệ nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt. Ảnh minh họa.

Tại đây, các bác sĩ xác định trẻ bị sốc phản vệ với các dấu hiệu hết sức nguy kịch: SpO₂ chỉ còn 89-90%, trẻ thở nhanh, nhịp tim tăng cao 150 lần/phút, mạch yếu, chi lạnh và trong tình trạng hạ huyết áp.

Ê-kíp cấp cứu ngay lập tức đã triển khai xử lý theo phác đồ xử trí sốc phản vệ với Adrenalin tiêm bắp, bù dịch, hỗ trợ hô hấp và các biện pháp điều trị cần thiết. Tuy nhiên, sau hai lần tiêm bắp Adrenalin, trẻ vẫn còn khó thở, nhịp tim nhanh, tưới máu kém, huyết động chưa cải thiện.

Trước nguy cơ diễn biến nặng, các bác sĩ nhanh chóng chuyển sang truyền Adrenalin tĩnh mạch, đồng thời theo dõi sát các chỉ số huyết động.

Sau khoảng 24 giờ điều trị tích cực, tuần hoàn của trẻ dần ổn định, thuốc vận mạch được giảm liều và ngừng khi đáp ứng tốt. Sau 3 ngày điều trị, trẻ hồi phục hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.

Không chủ quan khi bị ong vò vẽ đốt

Theo BSCKII. Nguyễn Tân Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, nọc ong vò vẽ là một hỗn hợp các peptide và các chất trung gian viêm như histamin, phospholipase A2 và các acid amin,... với khoảng 40 thành phần có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, tiêu cơ vân, suy thận cấp đe dọa tính mạng nếu không được nhận biết và cấp cứu kịp thời.

Trường hợp bệnh nhi trên một lần nữa cho thấy sốc phản vệ là tình trạng cấp cứu khẩn cấp, có thể diễn tiến từ những biểu hiện ban đầu tưởng chừng đơn giản sang đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian ngắn.

Cũng theo BS Hùng, điều đáng lưu ý là một số trường hợp ban đầu chỉ xuất hiện các biểu hiện ngoài da như nổi ban đỏ, ngứa hoặc mề đay, nhưng sau đó có thể nhanh chóng chuyển sang tình trạng khó thở, tụt huyết áp, suy tuần hoàn, thậm chí ngừng tim nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Trong trường hợp trẻ không may bị ong đốt, bố mẹ cần nhanh chóng lấy ngòi ong (nếu có) bằng cách khều nhẹ hoặc dùng nhíp gắp ra, tránh nặn ép vùng da bị đốt. Sau đó rửa sạch bằng nước và xà phòng, đồng thời theo dõi sát các biểu hiện bất thường để đưa trẻ đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Để phòng tránh ong đốt, các chuyên gia khuyến cáo, bố mẹ cần hướng dẫn trẻ không được chọc, ném, phá tổ ong. Nếu quanh khu vực nhà ở có tổ ong cần nhờ người có kinh nghiệm phá dỡ.

Đối với các gia đình, khi cho trẻ đến các khu vực nhiều cây cối hoặc đi dã ngoại không nên mặc cho trẻ các loại quần áo sặc sỡ, in hình bông hoa và tránh dùng các loại đồ ăn, nước uống có vị ngọt vì có thể lôi kéo ong đến.

Nếu không may bị ong vò vẽ bay quanh người hãy thật bình tĩnh, hít thở thật sâu, không chạy, không đập ong, khi không nhận thấy sự đe dọa, ong sẽ tự bay đi.



