Bé 13 tuổi phát hiện nốt ruồi son hóa u máu sau 4 năm: Bác sĩ khuyến cáo dấu hiệu tuyệt đối không chủ quan

Nốt đỏ nhỏ phát triển thành khối u lớn

Gia đình cho biết khoảng 4 năm trước, ở đùi phải của Hạnh xuất hiện một chấm đỏ nhỏ như nốt ruồi son. Sau 2 năm, chấm đỏ tăng kích thước nhanh, gia đình đưa em đến một phòng khám gần nhà và được chẩn đoán u máu, chỉ định điều trị bằng phương pháp chiếu laser.

Tuy nhiên, sau 2 năm, khối u không biến mất mà bề mặt da tại vùng tổn thương trở nên gồ ghề, ảnh hưởng thẩm mỹ. Gia đình đưa Hạnh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

BS.CKII Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Nhi, ghi nhận Hạnh có khối u máu nằm sâu dưới da, kích thước khoảng 7,5 x 2,7 x 2,5 cm. Bề mặt vùng u rải rác các mụn nước nhỏ.

Theo bác sĩ Tuấn, u máu ở trẻ em có nhiều thể khác nhau như u phẳng, u thể hang, u dưới da, u bạch mạch, u hỗn hợp… Việc lựa chọn tiếp tục theo dõi chờ u tự thoái lui hay điều trị bằng thuốc, laser hoặc phẫu thuật phụ thuộc vào thể loại u, vị trí, kích thước, giai đoạn phát triển và mức độ ảnh hưởng đến trẻ.

Bác sĩ Tuấn kiểm tra vết thương cho bé Hạnh. Ảnh: BVCC

Khối u nằm sâu, cần phẫu thuật loại bỏ

Trường hợp của Hạnh, khối u nằm sâu dưới da và có kích thước lớn. Theo bác sĩ Tuấn, phương pháp chiếu laser thường khó tác động đến phần tổn thương nằm sâu bên dưới, do đó khó mang lại hiệu quả thu nhỏ khối u.

Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhằm loại bỏ hoàn toàn khối u.

Sau khoảng 30 phút, êkíp Ngoại Nhi bóc tách và loại bỏ khối u cho Hạnh. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ tỉ mỉ xử lý các nang nhỏ chứa dịch dạng bạch huyết nằm ẩn sâu gần khối u.

Theo bác sĩ Tuấn, nếu những nang này bị bỏ sót, chúng có thể gây rò rỉ dịch, sưng tấy hoặc nhiễm trùng tại chỗ về sau, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương không được loại bỏ triệt để.

Đường mổ được khâu thẩm mỹ nhằm hạn chế sẹo. Hạnh hồi phục nhanh và được xuất viện ngay trong ngày phẫu thuật.

U mạch máu thể hang lành tính

Bác sĩ Tuấn cho biết kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u của Hạnh là u mạch máu trong da thể hang lành tính, dạng hỗn hợp bạch huyết.

Đây là một thể u máu có các khoang mạch máu giãn rộng nằm sâu trong da hoặc dưới da. Khối u thường có màu đỏ hoặc tím sẫm, có thể phát triển khá nhanh, kích thước lớn dần theo thời gian, khiến bề mặt da phía trên gồ lên hoặc sần sùi.

Do cấu trúc mạch máu giãn rộng và thành mạch mỏng, vùng u thể hang có thể dễ bị tổn thương, chảy máu, loét hoặc nhiễm trùng nếu không được theo dõi và xử trí phù hợp.

"Đối với u máu dạng hỗn hợp bạch huyết nằm tại những vị trí như đùi, cánh tay… chỉ định phẫu thuật được xem là phương pháp điều trị tối ưu cho trẻ", bác sĩ Tuấn nói.

Phần lớn u máu ở trẻ em là tổn thương lành tính, không lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Tuy nhiên, nếu không được đánh giá và điều trị đúng cách, khối u tăng kích thước có thể ảnh hưởng đến chức năng các cơ quan lân cận, gây lở loét, nhiễm trùng, xuất huyết, biến dạng vùng da và tác động đến tâm lý của trẻ khi tổn thương nằm ở vị trí dễ thấy.

Chấm đỏ bất thường trên da không nên chủ quan

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám khi đột nhiên xuất hiện những chấm đỏ hoặc mảng đỏ bất thường trên da, đặc biệt khi tổn thương có xu hướng tăng kích thước theo thời gian.

Nếu vùng u có dấu hiệu nhiễm trùng, loét hoặc chảy máu, trẻ cần được tái khám sớm để bác sĩ đánh giá và xử trí phù hợp. Việc xác định đúng loại tổn thương, vị trí và mức độ phát triển giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh kéo dài tình trạng ảnh hưởng đến trẻ.