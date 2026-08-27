Ủ nóng giảm mỡ đang 'gây sốt': Cân nặng giảm hơn 1kg, mỡ bụng có thực sự tan?

Nhiều chị em chi cả chục triệu đồng cho các liệu trình ủ nóng giảm cân

Với nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, nhiều chị em phụ nữ đã tìm đến phương pháp làm đẹp như ủ nóng, ủ cát nóng, quấn nóng hay ủ thảo dược để giảm mỡ vòng eo. Điểm chung của những dịch vụ này trên mạng xã hội là đưa ra những cam kết rất 'lọt tai' như: giảm cân ngay sau một lần thực hiện hoặc đánh tan mỡ nhờ nhiệt độ cao,...

Một người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội từng chi gần 10 triệu đồng cho một liệu trình được giới thiệu là "ủ nóng thảo dược giảm mỡ". Sau khoảng 60 phút nằm trong lớp cát nóng, chị ra nhiều mồ hôi, cơ thể có cảm giác nhẹ nhõm hơn, bước lên cân chị thấy cơ thể giảm khoảng 1,2kg. Tuy nhiên, kết quả này duy trì không lâu, cân nặng và vòng bụng trở lại đúng ban đầu sau khi ăn bữa tối.

Ủ nóng khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, có thể làm cân nặng giảm tạm thời do mất nước nhưng không đồng nghĩa với giảm mỡ. (Ảnh minh họa)

Trao đổi với PV, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng (Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, hiện tượng trên khiến nhiều người hiểu nhầm rằng lượng mỡ trong cơ thể đã được đốt cháy nhờ nhiệt độ cao. Thực tế, giảm số cân trên bàn cân và giảm khối lượng mỡ là hai vấn đề khác nhau.

"Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cao, cơ chế điều hoà thân nhiệt được kích hoạt. Một trong những phản ứng của cơ thể là tiết mồ hôi để làm mát cơ thể. Lượng nước mất đi có thể khiến cho cân nặng giảm nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc đổ mồ hôi và giảm cân nhanh chóng giống như việc cơ thể đang bị mất nước, chứ không phải lớp mỡ dưới da bị hoá lỏng rồi thoát ra ngoài", Tiến sĩ Giang phân tích.

Mồ hôi chảy ra ngoài chủ yếu chứa nước và các chất điện giải như natri, clo. Việc cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi không đồng nghĩa với việc mỡ ở vùng bụng, đùi hay bất kỳ vị trí nào đang chảy ra.

Hơ nóng bụng không thể khiến mỡ “ tự tan” tại chỗ

Theo Tiến sĩ Giang, nhiều người hiểu lầm rằng lựa chọn làm nóng một vùng trên cơ thể sẽ khiến mỡ ở vị trí đó biến mất, nhưng thực tế cơ thể không hoạt động theo cách đó. Các phương pháp tăng nhiệt tại chỗ có thể làm tăng nhiệt độ bề mặt da và thay đổi tuần hoàn tại khu vực được tác động. Sau khi được quấn nóng hoặc ủ nóng, vùng bụng có thể tạo cảm giác căng, nóng và ra nhiều mồ hôi hoặc tạm thời khiến vùng đó thay đổi kích thước. Tuy nhiên, những thay đổi này không thể khẳng định được rằng lượng mỡ dưới da đã giảm đáng kể.

"Việc đo vòng bụng ngay sau khi cơ thể vừa được quấn ép, làm nóng hoặc đổ nhiều mồ hôi cũng có thể tạo ra kết quả khiến người vừa sử dụng dịch vụ tưởng rằng mình vừa được đào thải mỡ cấp tốc. Chính vì vậy, quan trọng nhất là chúng ta cần phải phân biệt được sự thay đổi tạm thời về lượng nước và một quá trình giảm mỡ thực sự", Tiến sĩ Giang cho biết.

Muốn giảm mỡ thực sự cần tập trung vào những gì?

Theo TS Giang, nếu mục tiêu là giảm cân bền vững và giảm mỡ, duy trì vóc dáng lâu dài thì thay vì tìm kiếm một phương pháp khiến cân nặng giảm nhanh trong vài giờ, cần tập trung vào những yếu tố có ảnh hưởng thực sự đến thành phần cơ thể.

Chuyên gia cảnh báo không nên đồng nhất việc giảm cân sau ủ nóng với giảm mỡ. (Ảnh minh họa)

1. Tạo mức thâm hụt năng lượng hợp lý

Cơ thể chỉ thực sự giảm mỡ khi sử dụng năng lượng nhiều hơn mức năng lượng được cung cấp trong một khoảng thời gian đủ dài. Với nhiều người, mức thâm hụt khoảng 300 - 500 kcal/ngày có thể là điểm khởi đầu phù hợp. Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng của mỗi người khác nhau nên không nên áp dụng cứng nhắc cùng một con số cho tất cả mọi người.

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng khuyến cáo, việc cắt giảm khẩu phần ăn quá mức cũng không đồng nghĩa với việc giảm mỡ nhanh và bền vững hơn. Nhiều người ăn kiêng quá khắt khe kéo dài có thể dẫn đến cơ thể mất khối cơ, khó duy trì chế độ ăn và dễ tăng cân trở lại.

2. Đảm bảo đủ protein

Trong quá trình giảm cân, mục tiêu không đơn giản chỉ là làm giảm con số trên bàn cân mà còn phải hạn chế mất khối cơ. Trong đó, việc bổ sung protein đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và phục hồi cơ. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy chế độ ăn có lượng protein phù hợp có thể hỗ trợ bảo toàn khối cơ tốt hơn trong quá trình giảm cân.

Các nguồn protein chất lượng có thể được đưa vào bữa ăn hằng ngày như cá, thịt nạc, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa phù hợp, đậu phụ và các loại đậu. Thay vì chỉ tăng lượng rau và cắt giảm gần như toàn bộ thực phẩm giàu protein, người giảm cân nên xây dựng bữa ăn cân đối giữa protein, rau củ, tinh bột và chất béo lành mạnh.

Chế độ ăn cân bằng, ưu tiên rau củ, protein chất lượng và kiểm soát khẩu phần góp phần hỗ trợ giảm mỡ bền vững. (Ảnh minh họa)

3. Kết hợp tập luyện sức mạnh

Chỉ giảm lượng thức ăn có thể khiến cơ thể giảm cả mỡ và khối nạc. Vì vậy, tập luyện, đặc biệt là các bài tập sức mạnh, có vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ. Khi khối cơ được bảo toàn tốt hơn, thành phần cơ thể có thể thay đổi theo hướng tích cực ngay cả khi mức giảm cân trên bàn cân không quá lớn. Các bài tập sức mạnh có thể được điều chỉnh theo thể trạng, tuổi, khả năng vận động và tình trạng sức khỏe của từng người.

4. Ưu tiên thực phẩm ít chế biến

Một chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát cân nặng không nhất thiết phải quá khắt khe. Điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm phù hợp và kiểm soát tổng lượng năng lượng nạp vào.

Nên ưu tiên rau, củ, quả nguyên dạng; các nguồn đạm chất lượng; tinh bột với khẩu phần phù hợp và chất béo không bão hòa. Đồng thời, hạn chế nước ngọt có đường, đồ ăn chiên rán và những thực phẩm chứa nhiều năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng.

Đừng đánh đồng “nhẹ cân” với “mất mỡ”

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang nhấn mạnh, một phương pháp khiến cân nặng giảm ngay sau khi thực hiện chưa đủ để chứng minh đó là phương pháp giảm mỡ. Đổ nhiều mồ hôi sau khi ủ nóng có thể khiến cơ thể nhẹ đi do mất nước. Khi lượng nước được bổ sung trở lại, cân nặng cũng có thể tăng trở lại.

Trong khi đó, giảm mỡ là quá trình cần thời gian và phụ thuộc chủ yếu vào cân bằng năng lượng, chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực, giấc ngủ và khả năng duy trì lối sống phù hợp.

Vì vậy, người có nhu cầu giảm cân nên thận trọng trước những quảng cáo về khả năng "tan mỡ", "đốt mỡ tại chỗ" hay giảm nhiều kilogram chỉ sau một lần ủ nóng.

Một vòng eo nhỏ hơn sau vài chục phút chưa chắc đồng nghĩa với việc cơ thể đã giảm mỡ. Muốn thay đổi thành phần cơ thể thực sự, cần một chiến lược giảm cân khoa học, phù hợp và có thể duy trì lâu dài.