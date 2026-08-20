10 loại trái cây vừa ngon vừa hỗ trợ giảm cân, có loại quen thuộc đến bất ngờ

10 loại trái cây quen thuộc nhưng có thể hỗ trợ bạn kiểm soát cân nặng

Trái cây giảm cân là lựa chọn được nhiều người quan tâm khi xây dựng chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Một số loại quả có hàm lượng nước cao, giàu chất xơ và tương đối ít năng lượng, nhờ đó có thể giúp tăng cảm giác no và hạn chế việc ăn vặt. Táo, lê, ổi, bưởi, thanh long, dưa hấu, bơ, dâu tây, kiwi và cam là 10 loại trái cây có thể đưa vào thực đơn một cách linh hoạt. Mỗi loại quả có thành phần dinh dưỡng khác nhau nên việc kết hợp đa dạng sẽ giúp chế độ ăn phong phú hơn.

Để ăn trái cây hỗ trợ giảm cân, nên ưu tiên quả tươi và ăn nguyên quả thay vì thường xuyên ép lấy nước. Chất xơ trong trái cây có thể góp phần tạo cảm giác no, trong khi nước và các vitamin, khoáng chất giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Táo, lê, ổi, bưởi, dâu tây, kiwi và cam có thể dùng làm bữa phụ; thanh long và dưa hấu là những lựa chọn nhiều nước. Riêng bơ chứa chất béo không bão hòa và chất xơ nhưng cũng có mật độ năng lượng cao hơn nhiều loại quả khác, vì vậy cần chú ý lượng ăn.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng bất kỳ loại trái cây nào cũng có khả năng đốt mỡ hoặc giúp giảm cân trực tiếp. Kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, khẩu phần, chế độ ăn, vận động và lối sống. Vì vậy, thay vì tìm một loại quả có thể "giảm mỡ thần tốc", hãy lựa chọn trái cây ít năng lượng, giàu chất xơ, ăn với lượng phù hợp và kết hợp chế độ ăn cân bằng cùng hoạt động thể chất. Đây là cách thực tế và bền vững hơn để hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh.