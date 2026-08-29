Tiết dịch giống sữa, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện u tuyến yên gần 5 cm

Tiết dịch giống sữa, phát hiện u tuyến yên

Các triệu chứng của bà Thảo xuất hiện khoảng một năm trước. Ban đầu, bà tự mua thuốc uống nhưng tình trạng không cải thiện, các cơn đau đầu ngày càng tăng về mức độ và tần suất, cơ thể suy yếu khiến bà dần không thể tự chăm sóc bản thân.

Gần đây, ngực bà đột nhiên tiết ra chất dịch giống như sữa. Lo lắng đây có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng, gia đình đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tiến sĩ bác sĩ Trần Hữu Thanh Tùng, khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết xét nghiệm máu ghi nhận nồng độ prolactin của bà Thảo cao gấp khoảng 30 lần mức bình thường ở phụ nữ không mang thai, trong khi ngưỡng bình thường dưới 29 ng/ml.

Nghi ngờ người bệnh có bất thường tại tuyến yên, bác sĩ chỉ định kiểm tra chuyên sâu bằng hệ thống MRI 3 Tesla.

Kết quả chụp phát hiện khối u kích thước 45 x 37 x 47 mm tại tuyến yên. Khối u chèn ép vùng giao thoa thị giác, ảnh hưởng thị lực, đồng thời gây áp lực lên các cấu trúc lân cận, có thể liên quan đến tình trạng đau đầu và suy yếu của người bệnh.

Mổ nội soi lấy trọn khối u tuyến yên

Sau khi đánh giá tình trạng, bà Thảo được êkíp bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh thực hiện phẫu thuật nội soi lấy trọn khối u tuyến yên.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển về khoa Nội tiết – Đái tháo đường để kiểm tra lại nồng độ prolactin trong máu và đánh giá hoạt động của các tuyến nội tiết khác do tuyến yên điều hòa.

Theo bác sĩ Tùng, tình trạng tăng prolactin bất thường do khối u tuyến yên là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tiết dịch giống sữa ở bà Thảo.

Tuyến yên là một tuyến nội tiết nhỏ nằm ở đáy não, có vai trò sản xuất các hormone tham gia chỉ đạo và điều hòa hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác trong cơ thể như tuyến giáp, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Khi chức năng tuyến yên bị rối loạn do khối u, hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác cũng có thể bị ảnh hưởng.

U tuyến yên lớn có thể ảnh hưởng thị lực

U tuyến yên được chia thành hai nhóm chính gồm u không tăng tiết hormone và u tăng tiết hormone. Phần lớn u tuyến yên lành tính, không xâm lấn sang các cơ quan khác nhưng có thể phát triển lớn và gây chèn ép các cấu trúc nằm gần tuyến yên.

Khi khối u phát triển kích thước lớn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, giảm thị lực, nhìn mờ hoặc nhìn đôi. Khoảng 40-60% người mắc u tuyến yên kích thước lớn có tình trạng suy giảm thị lực, theo bác sĩ Tùng.

Ở những trường hợp khối u tăng tiết hormone, người bệnh còn có thể xuất hiện các biểu hiện rối loạn nội tiết tùy loại hormone bị ảnh hưởng. Ở nữ giới, triệu chứng có thể gồm rối loạn kinh nguyệt hoặc tiết sữa bất thường; nam giới có thể giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương. Một số trường hợp có thể xuất hiện bệnh to đầu chi hoặc hội chứng Cushing.

Năm ngày sau phẫu thuật, bà Thảo hết đau đầu, ngực không còn tiết dịch giống sữa, mắt nhìn rõ hơn. Thị lực mỗi mắt đạt 6/10 và còn tiếp tục cải thiện, bà có thể ngồi dậy, đi lại trong phòng bệnh và tự sinh hoạt cá nhân.

Người bệnh tiếp tục được theo dõi và tái khám định kỳ nhằm đánh giá chức năng tuyến yên và phòng ngừa nguy cơ khối u tái phát.

Đau đầu, mờ mắt, tiết sữa bất thường cần đi khám

Theo bác sĩ Tùng, triệu chứng u tuyến yên rất đa dạng, phụ thuộc vào kích thước cũng như khả năng tiết hormone của khối u. Những biểu hiện thường gặp gồm rối loạn nội tiết, tiết sữa bất thường ở nữ giới, giảm ham muốn tình dục hoặc rối loạn cương dương ở nam giới, bệnh to đầu chi, hội chứng Cushing, giảm thị lực, nhìn mờ, nhìn đôi hoặc mất thị lực, đau đầu kéo dài, buồn nôn và mệt mỏi.

Nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp, u tuyến yên có thể gây rối loạn nội tiết và các biến chứng do khối u phát triển, chèn ép hoặc xuất huyết. Một số trường hợp nặng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực và sức khỏe người bệnh.

Bác sĩ Tùng khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu kéo dài, thị lực suy giảm, nhìn mờ, nhìn đôi hoặc tiết sữa bất thường dù không mang thai và cho con bú, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, kiểm tra và điều trị kịp thời.