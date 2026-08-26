Người đàn ông ho khò khè kéo dài, sụt gần 20 kg, đi khám phát hiện nguyên nhân không ngờ tới

Ho khò khè kéo dài, sụt gần 20 kg vì dị vật đường thở

Ông C. (70 tuổi, ngụ phường Bình Dương, TP.HCM) vốn có bệnh lý nền hô hấp. Khoảng đầu năm nay, ông từng bị hít sặc khi ăn khô cá. Sau đó, ông bắt đầu xuất hiện tình trạng ho, khò khè, khó thở khi gắng sức, sức khỏe giảm sút đáng kể và sụt gần 20 kg.

Ông từng đến một số cơ sở y tế thăm khám, thực hiện các chẩn đoán hình ảnh và được ghi nhận có một chấm trắng ở phế quản. Các bác sĩ nghĩ nhiều đến bệnh lý hô hấp nên kê thuốc uống và thuốc dạng ống hít.

Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, các triệu chứng của ông không cải thiện. Được người quen giới thiệu, ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để tiếp tục kiểm tra và tìm nguyên nhân.

Ảnh minh họa.

Nội soi phát hiện mảnh xương cá cắm trong phế quản

Tại đây, các bác sĩ Khoa Hô hấp chỉ định nội soi phế quản ống mềm nhằm kiểm tra đường thở. Trong quá trình nội soi, ê-kíp Khoa Nội soi phát hiện một dị vật hình đa giác đang cắm tại phế quản thùy dưới phổi trái. Các bác sĩ nhanh chóng sử dụng dụng cụ nội soi chuyên dụng để gắp dị vật ra ngoài.

Sau khi lấy dị vật, bác sĩ tiến hành bơm rửa phế quản thùy dưới bên trái và lấy mẫu bệnh phẩm để thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xác định dị vật là một mảnh xương cá.

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Hô hấp nhằm kiểm soát tình trạng viêm phổi và co thắt phế quản. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, hết ho, hết khò khè và được xuất viện.

Dị vật đường thở có thể bị bỏ sót

Dị vật đường thở xảy ra khi thức ăn hoặc một vật nhỏ đi nhầm vào khí quản, phế quản thay vì xuống thực quản. Nếu dị vật đủ nhỏ hoặc nằm sâu trong các nhánh phế quản, người bệnh có thể không xuất hiện tình trạng khó thở cấp tính mà chỉ có những biểu hiện giống một bệnh lý hô hấp thông thường.

Ho kéo dài, khò khè, khó thở hoặc viêm phổi tái diễn là những dấu hiệu cần lưu ý, đặc biệt khi các triệu chứng xuất hiện sau một lần ăn uống bị sặc.

Ở người lớn tuổi, việc chẩn đoán có thể khó khăn hơn nếu người bệnh vốn có bệnh lý hô hấp từ trước. Khi đó, các triệu chứng do dị vật gây ra dễ bị nhầm lẫn với đợt cấp của bệnh phổi hoặc viêm phế quản.

BS. Đoàn Thị Phương Thảo, Khoa Nội soi khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, nên ăn chậm, nhai kỹ và thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm có xương như xương cá, xương gà.

Khi xuất hiện tình trạng ho, khò khè, khó thở kéo dài hoặc bất thường sau một lần bị sặc, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân thay vì tự điều trị tại nhà.