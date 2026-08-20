Người bệnh tiểu đường ăn sáng thế nào? 8 thực phẩm giúp hạn chế đường huyết tăng nhanh

| Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Bữa sáng nhiều đường và tinh bột tinh chế có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đặc biệt ở người cần kiểm soát đường huyết. Trứng, yến mạch, bánh mì nguyên cám, đậu phụ và một số thực phẩm giàu protein, chất xơ là những lựa chọn đáng tham khảo.

Buổi sáng ăn gì để đường huyết không tăng nhanh? 8 thực phẩm đáng thử

Bữa sáng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường hoặc có nguy cơ đường huyết tăng cao. Thay vì lựa chọn những món chứa nhiều đường, tinh bột tinh chế, bạn có thể ưu tiên các thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Những nhóm thực phẩm này giúp bữa sáng cân bằng hơn và hạn chế tình trạng đường huyết tăng quá nhanh sau ăn.

Một số thực phẩm ăn sáng giúp kiểm soát đường huyết đáng tham khảo gồm trứng, sữa chua Hy Lạp không đường, bánh mì nguyên cám, yến mạch nguyên chất, đậu phụ, hạt chia, phô mai tươi và các loại hạt như hạnh nhân, óc chó. Những thực phẩm này có đặc điểm chung là cung cấp protein, chất xơ hoặc chất béo tốt, đồng thời có thể kết hợp linh hoạt để tạo thành một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, khẩu phần và cách chế biến vẫn đóng vai trò quan trọng, bởi ăn quá nhiều ngay cả với thực phẩm lành mạnh cũng có thể ảnh hưởng đến tổng lượng carbohydrate nạp vào cơ thể.

Người tiểu đường nên ăn sáng gì không có một đáp án giống nhau cho tất cả mọi người. Ngoài việc lựa chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết phù hợp, cần chú ý lượng ăn, thời điểm ăn và tình trạng sức khỏe cá nhân. Nếu đang điều trị đái tháo đường hoặc gặp khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết, nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn phù hợp. Một bữa sáng cân bằng không chỉ giúp cung cấp năng lượng mà còn là một phần quan trọng trong kế hoạch kiểm soát đường huyết lâu dài.

Người tiểu đường ăn sáng thế nào? 8 thực phẩm giúp hạn chế đường huyết tăng nhanh - Ảnh 1.4 món ăn sáng nhiều người mê nhưng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, món số 2 xuất hiện trên bàn ăn mỗi ngày

GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng giúp cơ thể nạp năng lượng sau một đêm dài, nhưng không phải món nào cũng tốt cho sức khỏe. Nhiều thực phẩm quen thuộc như đồ chiên rán, nước dùng nhiều mỡ, thịt chế biến sẵn hay bánh ngọt chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và đường, nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Các chuyên gia khuyến cáo, lựa chọn thực phẩm phù hợp và xây dựng bữa sáng cân bằng là chìa khóa giúp bảo vệ tim mạch, duy trì sức khỏe lâu dài.

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