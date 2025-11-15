Mới nhất
Bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy kẹt trong đường thở

Thứ bảy, 14:51 15/11/2025 | Y tế
Trong lúc làm răng, bé 3 tuổi không may bị sặc kim chọc tủy vào đường thở. Trong tình huống vừa nguy hiểm vừa khó, các bác sĩ đã khẩn trương gắp thành công dị vật cho bệnh nhi.

Ngày 15/11, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa gắp thành công dị vật trong đường thở cho bệnh nhi 3 tuổi.

Trước đó, bệnh nhi N.Q.T.Đ. (3 tuổi, trú tại xã Cửa Việt) nhập viện trong tình trạng ho nhiều, ho sặc. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhi bị sặc kim chọc tủy vào đường thở.

Bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy kẹt trong đường thở - Ảnh 1.

Các bác sĩ gắp dị vật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Dị vật này dài khoảng 22mm, nằm ở góc carina (nơi vùng chia đôi khí quản), một đầu nhọn cắm vào 1/3 dưới khí quản, một đầu tròn nằm trong phế quản gốc trái.

Các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp cấp cứu vô cùng nguy hiểm. Các y, bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn liên khoa và tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Sau khoảng 15 phút, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật ra ngoài. Các triệu chứng trước đó của bệnh nhi đã được cải thiện.

Bé 3 tuổi ở Quảng Trị bị kim chọc tủy kẹt trong đường thở - Ảnh 2.

Dị vật trong đường thở của bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Hiện, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được theo dõi trong vòng 48 giờ. Được biết, bệnh nhi không may bị sặc kim chọc tủy vào đường thở trong lúc làm răng.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, mắc dị vật đường thở là tình huống cấp cứu nguy hiểm, có thể gây tắc nghẽn, xẹp phổi, viêm phổi hoặc tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giám sát trẻ khi ăn uống, sinh hoạt và đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu hóc dị vật như ho sặc, thở rít, tím tái. Tránh tình trạng tự xử lý tại nhà.

Hương Lài
24 giờ chạy đua sinh tử: Cứu sống 5 bệnh nhân từ tạng của người đàn ông trẻ

24 giờ chạy đua sinh tử: Cứu sống 5 bệnh nhân từ tạng của người đàn ông trẻ

Y tế - 9 giờ trước

Người đàn ông 35 tuổi ở Cần Thơ chết não sau tai nạn, trái tim và gan của anh được vận chuyển vượt hơn 2.000km từ Cần Thơ ra Hà Nội, kịp hồi sinh các bệnh nhân nguy kịch.

5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Ai bảo ăn tinh bột là béo? Chỉ là bạn chưa chọn đúng loại thôi. Có những loại tinh bột giúp no lâu, giữ năng lượng mà vẫn hỗ trợ đốt mỡ bụng cực tốt. Nếu bạn đang tìm cách siết vòng eo nhưng vẫn muốn ăn ngon, đây chính là danh sách bạn không thể bỏ qua.

Đây chính là 5 sai lầm khi ăn uống lành mạnh mà mãi không giảm được cân

Đây chính là 5 sai lầm khi ăn uống lành mạnh mà mãi không giảm được cân

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người áp dụng chế độ ăn lành mạnh nhưng cân nặng vẫn không thay đổi. Nguyên nhân thường nằm ở những sai lầm nhỏ trong thói quen hằng ngày, âm thầm cản trở quá trình giảm cân. Hiểu đúng và điều chỉnh kịp thời sẽ giúp hành trình giảm cân hiệu quả hơn mà không cần siết ăn quá mức.

6 thực phẩm bổ sung giúp người trên 40 tuổi sống khỏe, tăng năng lượng mỗi ngày

6 thực phẩm bổ sung giúp người trên 40 tuổi sống khỏe, tăng năng lượng mỗi ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi, trao đổi chất chậm lại, khối cơ suy giảm và năng lượng mỗi ngày giảm dần. Nhưng bạn hoàn toàn có thể duy trì sức khỏe tốt và sống trọn vẹn nhờ việc bổ sung đúng dưỡng chất. 6 loại thực phẩm này không chỉ giúp bạn tăng cường sức khỏe, nâng cao năng lượng, mà còn hỗ trợ cơ thể chống lão hóa, giữ phong độ và tràn đầy sức sống sau 40 tuổi.

Bệnh nhân cúm A và nhiễm RSV tăng nhanh

Bệnh nhân cúm A và nhiễm RSV tăng nhanh

Y tế - 1 ngày trước

Tại Hà Nội, số trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh 2-3 tuần gần đây, trong đó khoảng 80% nhiễm virus cúm A

7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bước qua tuổi 50, vòng eo dễ tích mỡ hơn, cơ thể cũng bắt đầu chậm nhịp. Nhưng đừng lo, chỉ với 7 món ăn tối thông minh, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ngon, vừa đánh bay mỡ bụng, nâng cao sức khỏe và tận hưởng giấc ngủ sâu. Cùng khám phá thực đơn dễ thực hiện, giúp eo thon, cơ thể nhẹ nhàng, và giữ trọn hạnh phúc tuổi 50 nhé!

Hợp tác Việt - Pháp: Nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế

Hợp tác Việt - Pháp: Nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Lễ ký kết đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác y tế và học thuật lâu đời giữa Pháp và Việt Nam.

Cấp cứu kịp thời người đàn ông nước ngoài đau thắt ngực lúc rạng sáng

Cấp cứu kịp thời người đàn ông nước ngoài đau thắt ngực lúc rạng sáng

Y tế - 2 ngày trước

SKĐS - Sau khi làm các xét nghiệm, xử trí cấp cứu bệnh nhân theo đúng phác đồ, bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn đã hội chẩn, liên hệ khẩn với tuyến tỉnh để chuyển người bệnh lên tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bộ Y tế vào cuộc vụ công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại Huế

Bộ Y tế vào cuộc vụ công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại Huế

Y tế - 2 ngày trước

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Người bác sĩ có tấm lòng vàng: 16 năm là 'người anh', 'người bạn' của bệnh nhân HIV

Người bác sĩ có tấm lòng vàng: 16 năm là 'người anh', 'người bạn' của bệnh nhân HIV

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Đối với người thầy thuốc, không chỉ cần giỏi về chuyên môn mà còn cần có tấm lòng chăm lo cho bệnh nhân. Với bác sĩ của những bệnh nhân "đặc biệt" - những người mang trong mình gánh nặng tâm lý và sự kỳ thị - lại càng cần phải có một tình yêu thương chân thành, sẵn sàng đóng nhiều vai trò, vừa là "người anh" ân cần, vừa là "người bạn" thấu hiểu.

7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

7 món ăn tối giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 50: Ăn xong eo thon, ngủ ngon

Sống khỏe

GĐXH - Bước qua tuổi 50, vòng eo dễ tích mỡ hơn, cơ thể cũng bắt đầu chậm nhịp. Nhưng đừng lo, chỉ với 7 món ăn tối thông minh, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ngon, vừa đánh bay mỡ bụng, nâng cao sức khỏe và tận hưởng giấc ngủ sâu. Cùng khám phá thực đơn dễ thực hiện, giúp eo thon, cơ thể nhẹ nhàng, và giữ trọn hạnh phúc tuổi 50 nhé!

5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

5 loại tinh bột càng ăn càng eo thon: bí kíp đánh bay mỡ bụng ít ai ngờ

Sống khỏe
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Cấp cứu kịp thời người đàn ông nước ngoài đau thắt ngực lúc rạng sáng

Cấp cứu kịp thời người đàn ông nước ngoài đau thắt ngực lúc rạng sáng

Y tế
6 thực phẩm bổ sung giúp người trên 40 tuổi sống khỏe, tăng năng lượng mỗi ngày

6 thực phẩm bổ sung giúp người trên 40 tuổi sống khỏe, tăng năng lượng mỗi ngày

Sống khỏe

