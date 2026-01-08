Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?
GĐXH - Từ thứ rau dại ít ai để ý, rau tầm bóp bỗng 'lên đời' thành đặc sản được săn lùng vì tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một lưu ý người dùng nhất định phải cẩn trọng khi sử dụng.
Hiện nay, rau tầm bóp (hay còn gọi là thù lù, cây lồng đèn) không còn xa lạ trên mâm cơm gia đình với các cách chế biến đa dạng như nấu canh, xào tỏi hay nhúng lẩu. Loại rau này chinh phục thực khách bởi vị đắng nhẹ đặc trưng, nhưng lại để lại hậu vị ngọt thanh và tính giải nhiệt rất tốt.
Giá trị của rau tầm bóp trong y học cổ truyền và hiện đại
Theo bác sĩ Bùi Thanh Hoài (Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8) cho biết, trong Đông y, tầm bóp được đánh giá là vị thuốc có tính mát, vị đắng, không độc. Mọi bộ phận của cây từ lá, thân đến quả đều có thể tận dụng để làm thuốc nhờ công dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, hỗ trợ giảm ho và tiêu viêm hiệu quả.
Bác sĩ Hoài chia sẻ thêm: "Từ lâu, kinh nghiệm dân gian đã dùng tầm bóp để hỗ trợ điều trị các triệu chứng viêm họng, ho kéo dài hoặc dùng ngoài da để xử lý mụn nhọt nhờ khả năng giải độc cơ thể".
Không chỉ dừng lại ở y học cổ truyền, y khoa hiện đại cũng dành sự quan tâm lớn đến loài cây này. Các nghiên cứu quốc tế từ Đại học Houston (Mỹ) và Đại học Quốc gia Cheng Kung (Đài Loan) đã phát hiện trong tầm bóp chứa nhiều hoạt chất quý như physalin (A-D, F, L-O) và physagulin (A-G). Những chất này được ghi nhận có tiềm năng trong việc tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ ức chế một số loại tế bào ung thư như ung thư gan, phổi, tử cung hay vòm họng. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ tích cực trong việc kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường.
Cảnh báo nguy cơ ngộ độc do nhầm lẫn
Một trong những vấn đề nguy hiểm nhất mà bác sĩ Hoài lưu ý là việc nhầm lẫn giữa rau tầm bóp và cây lu lu đực. Đây là hai loài có hình dáng tương đối giống nhau và cùng mọc hoang. Tuy nhiên, cây lu lu đực lại chứa solanin – một loại độc chất có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu ăn phải. Người dân cần quan sát kỹ đặc điểm hoa và quả để phân biệt chính xác trước khi hái về sử dụng.
Dù là thực phẩm lành tính, nhưng do có tính dược lý cao, việc sử dụng tầm bóp cần có chừng mực. Theo lời khuyên của bác sĩ Hoài, các nhóm đối tượng sau đây cần đặc biệt lưu ý:
1. Phụ nữ đang mang thai và cho con bú: Cần tránh sử dụng hoặc phải tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
2. Người có cơ địa dị ứng: Nếu sau khi ăn thấy xuất hiện các triệu chứng như ngứa ngáy, nổi mẩn, buồn nôn hoặc tức ngực, cần dừng lại ngay lập tức và đến cơ sở y tế gần nhất.
3. Người đang sử dụng thuốc điều trị: Các hoạt chất trong tầm bóp có thể tương tác với một số loại thuốc nhất định, do đó không nên tự ý dùng tầm bóp như một phương thuốc thay thế nếu chưa có chỉ định từ thầy thuốc.
Rau tầm bóp thực sự là một nguồn thực phẩm và dược liệu quý, nhưng để "đặc sản" này mang lại lợi ích sức khỏe cao nhất, người tiêu dùng cần trang bị đầy đủ kiến thức và sử dụng một cách khoa học.
5 vị trí tế bào ung thư dễ 'đột nhập', người Việt nên hiểu đúng để ngừa bệnh từ sớmSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Tế bào ung thư bị 'kích hoạt" thành bệnh khi cơ chế kiểm soát của cơ thể bị phá vỡ bởi lối sống, môi trường hoặc bệnh nền...
Mùa đông ai cũng mê món này, nhưng chuyên gia cảnh báo 6 nhóm người ăn vào lại 'rước họa' vào thânSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Dân gian thường truyền tai nhau quan niệm 'ăn gì bổ nấy', khiến nhiều người tin rằng ăn óc heo sẽ tăng cường trí nhớ và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa hiện đại, món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với một số nhóm đối tượng cụ thể.
Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uốngSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Mỡ nội tạng được xem là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe, liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần duy trì một loại thức uống đơn giản mỗi ngày, kết hợp lối sống lành mạnh, bạn có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.
Hỏi - Đáp cùng ứng viên trong Top 12 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 4 trước giờ trao giảiY tế - 20 giờ trước
Trước giờ vinh danh tại "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4, các ứng viên Top 12 đang mang trong mình những cảm xúc khó quên. Đây là thời khắc để những nỗ lực thay đổi vóc dáng và tinh thần bền bỉ của các thí sinh được lan tỏa đến cộng đồng.
Món ngon gây tranh cãi từng lọt top thế giới: Những ai tuyệt đối không nên ăn để tránh rủi ro sức khỏe?Sống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas đã đưa tiết canh vịt của Việt Nam vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới dựa trên sự bình chọn của thực khách toàn cầu. Tuy nhiên, trái ngược với sự hấp dẫn về hương vị, dưới góc độ y khoa, đây lại là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.
Không khí cực sôi động tại nơi diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4Y tế - 22 giờ trước
Ngay từ sáng nay, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), nơi sẽ diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 đã vô cùng sôi động, hứa hẹn mang đến một đêm tôn vinh giàu cảm xúc và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống khỏe.
Đánh thức hành trình sống khỏe: "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4 sẵn sàng khai màn vào 20h tối nayY tế - 22 giờ trước
Trước giờ lên sóng lúc 20h ngày 7/1/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, ê-kíp lễ trao giải “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 4 gấp rút tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật, khuấy động sân khấu và lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống chủ động.
Nam sinh 16 tuổi nhận kết quả suy thận, phải gắn liền với chạy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân suy thận bắt đầu từ những dấu hiệu của hội chứng thận hư như nặng tức, đau vùng mắt sau khi ngủ dậy...
Thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của 15 trường hợp vụ cháy rạng sáng nay ở ngõ 82 Trần Cung, Hà NộiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Rạng sáng ngày 7/1/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận 15 trường hợp từ vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó, có 5 trường hợp phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị, số còn lại tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bệnh…
Khi trời chuyển lạnh: Đừng để 'sát thủ' đột quỵ âm thầm gõ cửaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về không chỉ mang theo cái lạnh tê tái mà còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các ca cấp cứu đột quỵ. Làm thế nào để bảo vệ bản thân và gia đình trước "vị khách không mời" này?
Thanh niên 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối thừa nhận do thiếu hiểu biết về bệnh lý, lơ là không tái khám khi phát hiện bệnh thận, mặc dù đã được bác sĩ cảnh báo.