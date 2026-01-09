Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạch
GĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".
Bệnh viện 19-8 thực hiện hóa mục tiêu chuyển đổi số y tế
Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi diện mạo ngành y, việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động chuyên môn được xác định là một trong những định hướng trọng tâm của Bệnh viện 19-8. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc Bệnh viện, đơn vị đã từng bước tiếp cận và triển khai các giải pháp AI nhằm tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng điều trị.
Việc tiếp cận công nghệ mới không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã được cụ thể hóa thông qua các buổi hội thảo chuyên môn giữa Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các chuyên gia hai bên đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về nhiều giải pháp thiết thực như: ứng dụng AI trong phân tích mật độ xương, đo chức năng hô hấp, quản lý bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và đặc biệt là phân tích điện tâm đồ để cảnh báo sớm các bất thường nguy hiểm.
Triển khai ứng dụng AI hỗ trợ đọc điện tim vào thực tiễn
Trên cơ sở trao đổi chuyên môn, với sự phối hợp tích cực của PGS.TS Bùi Mỹ Hạnh – Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (Trường Đại học Y Hà Nội), Bệnh viện 19-8 đã chính thức đưa ứng dụng AI hỗ trợ đọc điện tim vào hoạt động khám chữa bệnh thường quy.
Điểm nổi bật của hệ thống này là khả năng tích hợp linh hoạt vào các máy điện tim hiện có mà không làm thay đổi quy trình kỹ thuật sẵn có của bệnh viện. Nhờ vậy, đội ngũ y tế có thể vận hành công nghệ mới một cách trơn tru, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện và trả kết quả, từ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi cho người bệnh.
Nâng cao độ tin cậy và tối ưu hóa chi phí vận hành
Hệ thống AI áp dụng tại Bệnh viện 19-8 được huấn luyện dựa trên nguồn cơ sở dữ liệu lớn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Điều này đóng vai trò như một "người trợ lý" thông minh, hỗ trợ các bác sĩ nhận diện nhanh chóng các bất thường điện tim, nâng cao độ tin cậy trong chẩn đoán lâm sàng.
Bên cạnh giá trị chuyên môn, ứng dụng này còn mang lại lợi ích kép về mặt quản lý:
- Xây dựng "Bệnh viện không giấy tờ": Việc lưu trữ và trả kết quả dưới dạng điện tử giúp loại bỏ việc sử dụng giấy in chuyên dụng, phù hợp với xu hướng y tế xanh và hiện đại.
- Tiết kiệm nguồn lực: Với chi phí đầu tư ban đầu thấp và khả năng triển khai linh hoạt, giải pháp này giúp tối ưu hóa ngân sách vận hành của đơn vị.
- Cảnh báo sớm: AI giúp sàng lọc và đưa ra các cảnh báo tức thì về các dấu hiệu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, giúp bác sĩ có phương án xử trí kịp thời.
Việc triển khai thành công AI hỗ trợ đọc điện tim là minh chứng cho quyết tâm đổi mới và hiện đại hóa của tập thể y bác sĩ Bệnh viện 19-8. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo sang nhiều lĩnh vực chuyên môn khác, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của nhân dân.
