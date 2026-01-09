Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'
GĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.
Chỉ còn ít thời gian nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, hội chị em đang rỉ tai nhau bí kíp "cải lão hoàn đồng" cực kinh tế: Ninh nước xương hầm để bổ sung collagen. Thế nhưng, trước khi bạn định "đổ tiền" mua xương ống về chất đầy tủ lạnh, hãy nghe lời cảnh báo từ chuyên gia dinh dưỡng vì sự thật có thể khiến bạn... 'ngã ngửa'.
Cơn sốt "Collagen nhà làm" và lầm tưởng của hội chị em
Dạo quanh các group làm đẹp, không khó để bắt gặp những bài đăng chia sẻ công thức ninh xương hàng chục tiếng đồng hồ để lấy nước cốt làm đẹp da. Nhiều người tin rằng, lượng collagen đậm đặc trong sụn và xương động vật khi hầm kỹ sẽ biến thành "thần dược" giúp da căng bóng, xóa mờ nếp nhăn để kịp xinh đẹp đón Tết.
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, TS. Lê Thị Hương Giang - Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) khẳng định: "Nhiều người tin rằng món ăn này vừa giúp bổ xương khớp và chứa collagen làm đẹp da. Đây là một trong những hiểu lầm đáng lo về thực phẩm".
Giải mã y khoa: Nước hầm xương có thực sự bổ sung collagen?
Theo các nguồn nghiên cứu từ Mayo Clinic, Harvard Health và Bộ Nông nghiệp Mỹ, hàm lượng khoáng chất trong nước hầm xương rất thấp. Một bát nước hầm xương 250ml chỉ chứa khoảng 5-10mg canxi, trong khi nhu cầu của người lớn là 1.000-1.200mg/ngày.
Chất béo bão hòa và cholesterol cao, đặc biệt khi hầm lâu với xương ống, xương bò, dễ làm tăng nguy cơ mỡ máu và gan nhiễm mỡ nếu dùng thường xuyên. Hàm lượng purin trong tủy xương tăng axit uric, làm tăng nguy cơ gout.
TS. Lê Thị Hương Giang cho biết, sự thật về khả năng làm đẹp của nước hầm xương không 'màu hồng' như chúng ta tưởng: "Khi chúng ta ninh xương, collagen chuyển hóa thành gelatin chứ không đi thẳng vào da như nhiều người vẫn tưởng. Tuy nhiên, khi vào dạ dày, gelatin bị phân cắt thành các acid amin nhỏ lẻ. Cơ thể sẽ ưu tiên dùng các 'nguyên liệu' này để duy trì các chức năng sống quan trọng như xây dựng cơ bắp hoặc phục hồi mô nội tạng, thay vì tập trung lên da mặt.
Thực tế, lượng collagen thực sự cơ thể hấp thụ được từ một bát nước dùng là rất ít, không đủ để tạo ra sự thay đổi rõ rệt cho làn da như các loại thực phẩm chức năng chuyên dụng".
Cảnh báo: Đẹp da chưa thấy, mỡ máu đã tìm đến
Nữ tiến sĩ cảnh báo việc lạm dụng nước hầm xương để làm đẹp không những không mang lại hiệu quả như mong đợi mà còn tiềm ẩn rủi ro:
1. "Bẫy" chất béo bão hòa: Nước hầm xương, đặc biệt là xương ống, chứa lượng lớn chất béo bão hòa và cholesterol. Uống quá nhiều sẽ khiến bạn tăng cân, béo mặt và tăng mỡ máu ngay sát Tết.
2. Nguy hiểm với người bệnh Gout: Nước xương hầm chứa hàm lượng purin cao, dễ kích khởi các cơn đau khớp cấp tính.
3. Lầm tưởng về Canxi: Canxi trong xương tồn tại ở dạng hợp chất cực khó tan. Lượng canxi trong nước hầm xương thực chất thấp hơn nhiều so với một hộp sữa chua hay vài ngọn rau xanh.
Theo Tiến sĩ Giang, thời gian hầm xương hợp lý chỉ nên kéo dài khoảng 90–120 phút và cần vớt bỏ phần mỡ nổi trong quá trình nấu. Việc đun ninh quá lâu không những không làm tăng giá trị dinh dưỡng mà còn có nguy cơ làm tích tụ purin, đồng thời giải phóng một số kim loại nặng có sẵn trong xương.
Nước hầm xương nên được sử dụng kết hợp với rau xanh, đậu, thịt nạc để bổ sung thêm vi chất cần thiết cho cơ thể. Những người mắc gout, bệnh thận, rối loạn chuyển hóa hoặc mỡ máu cao được khuyến cáo hạn chế dùng thường xuyên.
Tiến sĩ Giang cũng lưu ý, nước hầm xương không phải là "thực phẩm thần kỳ" và càng không thể thay thế các nguồn cung cấp collagen hay canxi chuyên biệt. Loại nước này chỉ nên dùng ở mức độ vừa phải, như một thành phần phụ giúp tạo vị ngọt tự nhiên cho món canh hoặc súp.
Thay vì trung thành với nồi nước hầm béo ngậy, TS Giang khuyên bạn nên:
- Bổ sung Vitamin C: Từ cam, quýt, ổi để kích thích cơ thể tự sản sinh collagen tự nhiên.
- Ưu tiên Protein sạch: Như cá biển, lòng trắng trứng và các loại hạt.
- Uống đủ nước: Duy trì đủ nước tinh khiết mỗi ngày cho cơ thể để da luôn mọng nước.
GĐXH - Mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, tình trạng đau nhức xương khớp lại có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhiều người, thậm chí là cả người trẻ.