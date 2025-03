Bé 7 tuổi đột quỵ ngay khi đang chơi cầu trượt, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Bé 7 tuổi bị đột quỵ ngay khi chơi cầu trượt

Sự việc xảy ra vào ngày 9/2 tại công viên địa phương ở Hertfordshire, Anh. Khi bé Charliee Sue Salisbury vừa trượt xuống cầu trượt, ông Danny Salisbury (43 tuổi) phát hiện con gái không thể tự đứng dậy, phần trái khuôn mặt bỗng nhiên xệ xuống. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông lập tức đưa con đến viện cấp cứu.

Sau khi thực hiện chụp CT, các bác sĩ xác định rằng cục máu đông trong não của bệnh nhân đã gây ra một cơn đột quỵ nghiêm trọng. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện khác để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Trong suốt 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cố gắng loại bỏ cục máu đông tới 12 lần nhưng không thành công. Để ngăn ngừa tình trạng não bị sưng, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ 1/3 hộp sọ nhằm giảm áp lực nội sọ và tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, Charliee phải nằm 6 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt, trước khi được chuyển sang khu vực chăm sóc tăng cường để tiếp tục theo dõi.

Mặc dù sức khỏe dần ổn định nhưng do tổn thương não quá nghiêm trọng, Charliee hiện không thể cử động nửa bên trái cơ thể. Trong thời gian tới, cô bé sẽ tiếp tục phẫu thuật để đặt tấm kim loại thay thế phần hộp sọ bị cắt bỏ. Dự kiến, quá trình hồi phục sẽ kéo dài ít nhất 3 tháng.

Gia đình Charliee vẫn đang hy vọng cô bé có thể sớm hồi phục và lấy lại được phần nào khả năng vận động sau các đợt điều trị.

Nguyên nhân gây đột quỵ ở trẻ em

Ảnh minh họa

Đột quỵ ở trẻ em đang là một thách thức không nhỏ đối với các bác sĩ trong việc chẩn đoán, nhận biết bệnh vì trẻ con không biết cách than phiền, nhất là trẻ chưa biết nói.

Nếu như đột quỵ ở người cao tuổi vốn có nguyên nhân liên quan đến các bệnh lý như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tiểu đường và lối sống (ăn nhiều dầu mỡ, hút thuốc, lười vận động…); thì đột quỵ ở trẻ không liên quan đến lối sống mà chủ yếu là do bệnh lý tim bẩm sinh, bất thường mạch máu não, hay các rối loạn đông cầm máu. Điều này kéo theo việc chẩn đoán bệnh chậm trễ, quá giờ vàng để can thiệp cứu sống các bé.

Do đó, phụ huynh cần lưu ý khi trẻ than đau đầu dữ dội, nôn ói, méo miệng kèm theo co giật hoặc yếu liệt một bên hay trẻ quấy khóc, nôn vọt sau bú… thì cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa thần kinh hoặc chuyên khoa nhi để khám, can thiệp và điều trị kịp thời.

Dấu hiệu đột quỵ ở trẻ em

Dấu hiệu của đột quỵ trẻ em sắp xảy ra là trẻ đột ngột than đau đầu dữ dội hay quấy khóc liên tục kèm theo nôn ói. Sau nôn trẻ có thể giảm đau đầu, co giật mất ý thức, miệng méo lệch sang bên khi trẻ ăn, uống hay khóc. Trẻ cầm nắm cũng không được như bình thường, đi lê chân một bên hay có những tiếng kêu lạ trong đầu, dễ bị tím tái khi gắng sức...

Nếu trẻ có những triệu chứng trên phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để thăm khám cẩn thận. Phát hiện trễ thì khả năng tử vong rất cao hoặc sau điều trị sẽ để lại di chứng nặng nề cho trẻ như liệt nửa người không thể tự sinh hoạt, chăm sóc bản thân được.

