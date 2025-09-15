Mới nhất
5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua

Thứ hai, 19:14 15/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Thuốc giảm đau đầu giúp cắt cơn nhanh chóng, nhưng dùng sai cách dễ gây hại. Tuân thủ 5 nguyên tắc sau để bảo vệ sức khỏe an toàn.

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 1.

Thuốc giảm đau đầu giúp cắt cơn nhanh chóng, nhưng dùng sai cách dễ gây hại. Tuân thủ 5 nguyên tắc sau để bảo vệ sức khỏe an toàn.

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 2.7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

GĐXH - Người bệnh tim mạch tuyệt đối không nên ăn 7 loại thực phẩm này vì có thể làm giảm tác dụng thuốc và gây nguy hiểm tính mạng.

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 3.Bí quyết thải độc tự nhiên giúp cơ thể khỏe đẹp, đẩy lùi độc tố nguy hiểm ai cũng nên biết

GĐXH - Chăm sóc da, ăn nhiều rau quả, hạn chế rượu bia và luyện tập thường xuyên – những thói quen dễ thực hiện giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả.

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 4.Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

GĐXH - Mệt mỏi, vàng da, chán ăn… là những biểu hiện gan đang kêu cứu. Đa số chúng ta thường bỏ qua, để đến khi phát hiện thì tình trạng đã nặng hơn.

 

Bảo An
Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểm

10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểm

Viêm phổi ở người cao tuổi: Bác sĩ cảnh báo 7 lưu ý quan trọng để không ‘mất mạng’ vì chủ quan

Viêm phổi ở người cao tuổi: Bác sĩ cảnh báo 7 lưu ý quan trọng để không ‘mất mạng’ vì chủ quan

9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ qua

9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ qua

10 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ trầm cảm và tự tử: Đừng chủ quan với những thay đổi nhỏ

10 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ trầm cảm và tự tử: Đừng chủ quan với những thay đổi nhỏ

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau hiệu quả, nhưng uống khi bụng đói có thể gây hại gan, dạ dày. Vậy dùng thế nào để an toàn?

Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đừng bỏ qua những thay đổi bất thường ở mắt như đỏ, vàng hay sưng bọng. Chúng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch.

Nữ giới đang bị rối loạn nội tiết tố trên da sẽ "lồ lộ" 6 vấn đề, chỉ cần 1 chiếc gương để kiểm tra

Nữ giới đang bị rối loạn nội tiết tố trên da sẽ "lồ lộ" 6 vấn đề, chỉ cần 1 chiếc gương để kiểm tra

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Làn da cũng là một tấm gương phản chiếu sức khỏe của phụ nữ. Đặc biệt khi chị em bị rối loạn nội tiết tố, làn da sẽ có những thay đổi sớm nhất và rất dễ nhận ra.

Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Mệt mỏi, vàng da, chán ăn… là những biểu hiện gan đang kêu cứu. Đa số chúng ta thường bỏ qua, để đến khi phát hiện thì tình trạng đã nặng hơn.

7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!

7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Có một sự thật là mùi cơ thể không chỉ phản ánh tình trạng vệ sinh cá nhân, thói quen ăn uống mà còn có thể cảnh báo bệnh tật. Thậm chí là các bệnh nguy hiểm tính mạng.

10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểm

10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Những thói quen tưởng chừng vô hại như lướt điện thoại trước khi ngủ, check thông báo liên tục đang âm thầm bào mòn trí nhớ, lão hóa não bộ.

Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp

Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhi mắc ung thư tế bào mầm buồng trứng - dạng ung thư sinh dục hiếm gặp ở tuổi vị thành niên.

Cô gái 26 tuổi tử vong sau khi ăn lẩu có tiền sử mắc căn bệnh này

Cô gái 26 tuổi tử vong sau khi ăn lẩu có tiền sử mắc căn bệnh này

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán cô gái bị viêm nắp thanh quản cấp tính. Đây là tình trạng viêm của một bộ phận ở phía sau cổ họng, có thể gây tử vong do tắc nghẽn luồng khí vào phổi.

"1 đen, 1 tanh, 2 giảm" tưởng vô nghĩa nhưng lại là tín hiệu "chỉ điểm" ung thư dạ dày

"1 đen, 1 tanh, 2 giảm" tưởng vô nghĩa nhưng lại là tín hiệu "chỉ điểm" ung thư dạ dày

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

Ngoài đau bụng, ung thư dạ dày còn nhiều dấu hiệu khác. Chỉ tiếc là đôi khi nhiều người gặp suốt vẫn chủ quan, đến khi nhận ra thì đã muộn!

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người bệnh ung thư da từng phát hiện khối u bất thường vùng môi dưới nhưng không chú ý. Thấy u to lên, bắt đầu thấy đau, bệnh nhân mới đi khám.

Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơ

Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơ

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nếu đột nhiên thấy người lớn tuổi trong nhà đột nhiên tính tình thay đổi lớn, trở nên vô lý, bạn cần cảnh giác vì có thể liên quan đến bệnh teo não.

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

Gan nhiễm độc nguy hiểm hơn bạn nghĩ: 5 dấu hiệu thầm lặng nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp
Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

Bệnh thường gặp
Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Bệnh thường gặp

