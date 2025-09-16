Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu kịp thời người ngừng hô hấp tuần hoàn nhờ những kỹ năng đơn giản
GĐXH - Ngừng hô hấp tuần hoàn có thể cướp đi mạng sống chỉ sau vài phút. Nhận biết sớm và sơ cứu đúng cách sẽ cứu được tính mạng.
Người đàn ông ở Hà Nội bị thủng ruột từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông bị thủng hành tá tràng nhập viện với biểu hiện đau bụng đột ngột, dữ dội, liên tục khắp bụng.
Bác sĩ cảnh báo: Trước 3 ngày nhồi máu não, 90% bệnh nhân đều làm 3 việc này, việc thứ hai bạn vẫn đang làm hàng ngày!Bệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ lâm sàng đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, có đến 90% bệnh nhân nhồi máu não đều đã thực hiện một số hành vi nhất định trong vòng 3 ngày trước khi phát bệnh.
Người đàn ông 31 tuổi ở Phú Thọ đau bụng, mất ngủ liên tiếp, đi khám bất ngờ phát hiện bệnh nguy hiểmBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Kết quả hội chẩn người bệnh đã được chẩn đoán mắc bệnh động kinh thể bụng. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và rất dễ gây nhầm lẫn với bệnh lý khác.
Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người chăm tập luyện nhưng cân nặng vẫn không giảm. Nguyên nhân có thể đến từ 4 thói quen quen thuộc dưới đây.
5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Suy tim tiến triển âm thầm, nếu không phát hiện sớm dễ dẫn đến tử vong. Đây là 5 dấu hiệu cảnh báo bạn cần đặc biệt lưu ý.
Khi cấp cứu cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, bác sĩ lưu ý điều gì?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trong cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp, từng giây đều quyết định. Ghi nhớ nguyên tắc vàng để không bỏ lỡ “cửa sổ sống” cho bệnh nhân.
Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt nên ăn để tốt cho xương khớp, kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Gân bò rất giàu collagen, canxi, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác, giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏeBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Được chỉ định phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung, chị được tư vấn can thiệp bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch. Đây là giải pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn.
Bỏng mắt nguy hiểm thế nào? Hướng dẫn sơ cứu đúng cách để bảo vệ giác mạcBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Bỏng mắt là cấp cứu nhãn khoa, nếu sơ cứu sai có thể mù lòa. Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu bỏng nhiệt, bỏng hóa chất an toàn, hiệu quả.
Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấcBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Trường hợp cấp cứu thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim này một lần nữa cho thấy: sự kịp thời, chính xác và đồng bộ của ekip cấp cứu đóng vai trò quyết định sự sống cho bệnh nhân.
5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Suy tim tiến triển âm thầm, nếu không phát hiện sớm dễ dẫn đến tử vong. Đây là 5 dấu hiệu cảnh báo bạn cần đặc biệt lưu ý.