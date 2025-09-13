Mới nhất
Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp

Thứ bảy, 14:00 13/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhi mắc ung thư tế bào mầm buồng trứng - dạng ung thư sinh dục hiếm gặp ở tuổi vị thành niên.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận trường hợp bé gái 15 tuổi bị u tế bào mầm buồng trứng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ, bụng to nhanh bất thường. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn chiếm gần như toàn bộ ổ bụng, lan lên đến mũi ức. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn.

Ca mổ kéo dài hơn một giờ, ê-kíp phẫu thuật đã cắt bỏ thành công khối u và gửi mẫu đi xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhi mắc ung thư tế bào mầm buồng trứng - dạng ung thư sinh dục hiếm gặp ở tuổi vị thành niên.

Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, được theo dõi sát và xây dựng phác đồ điều trị nhằm kiểm soát, hạn chế nguy cơ tái phát.

Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp - Ảnh 1.

Khối u lớn chiếm toàn bộ ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: BVCC

U tế bào mầm buồng trứng là gì? 

U tế bào mầm buồng trứng phát triển từ những tế bào mầm nguyên thủy của các tuyến sinh dục phôi thai. Phần lớn khối u tế bào mầm buồng trứng đều lành tính (không phải ung thư), chỉ tỷ lệ rất nhỏ trường hợp gặp phải khối u ác tính (ung thư). 

Thông thường, khối u tế bào mầm buồng trứng sẽ phát triển chủ yếu với những phụ nữ trẻ độ tuổi dưới 20 tuổi, và chỉ xuất hiện ở một buồng trứng. Phụ nữ lớn tuổi cũng có khả năng phát triển u tế bào mầm buồng trứng nhưng hiếm hơn nhiều.

Theo thống kê, tỷ lệ khối u tế bào mầm buồng trứng ác tính là hiếm. Đây là một dạng của ung thư buồng trứng, chỉ chiếm dưới 5% tổng số ca mắc ung thư buồng trứng. Ngoài ra, ước tính khoảng 20 - 25% tổng trường hợp bị khối u buồng trứng lành tính được xác định là khối u tế bào mầm.

U tế bào mầm buồng trứng khi nào nguy hiểm?

Dấu hiệu của u tế bào mầm buồng trứng ác tính thường khó phát hiện cho đến khi ung thư tiến triển. Dưới đây là một số triệu chứng của u tế bào mầm buồng trứng ác tính bạn có thể tham khảo:

Đau hoặc căng vùng chậu

Triệu chứng đầu tiên của khối u tế bào mầm buồng trứng ác tính đó chính là gây khó chịu vùng chậu, chuột rút và đau vùng buồng trứng.

Bụng to lên

Bụng phình to, kèm theo có tăng cân ở các vùng khác trên cơ thể phụ nữ trẻ và thiếu nữ cảnh báo nguy cơ khối u tế bào mầm buồng trứng.

Buồn nôn hoặc khó ăn

Khối u tế bào mầm buồng trứng có thể khiến người bệnh gặp cảm giác buồn nôn, cảm giác không muốn ăn, khó ăn, thậm chí chán ăn.

Rối loạn tiêu hóa

Người bệnh có thể gặp phải tình trạng thay đổi thói quen đi tiêu, cụ thể là táo bón.

Chảy máu âm đạo bất thường

Chảy máu âm đạo bất thường do khối u tế bào mầm buồng trứng sẽ không giống khi hành kinh. Với những phụ nữ lớn tuổi bị khối u tế bào mầm buồng trứng có thể bị chảy máu sau khi đã mãn kinh.

U tế bào mầm buồng trứng có chữa khỏi không?

Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp - Ảnh 2.

U tế bào mầm buồng trứng ác tính thường khó phát hiện. Ảnh: BVCC

Trên thực tế, việc điều trị u tế bào mầm buồng trứng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đầu tiên là việc xác định khối u là lành tính hay ác tính, từ đó mới đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Với u tế bào lành tính,  bác sĩ sẽ loại bỏ chúng bằng phương pháp phẫu thuật. Một số trường hợp khi cắt bỏ khối u, nếu cần thiết bác sĩ sẽ tiến hành cắt bỏ buồng trứng hoàn toàn (hoặc một phần). Khả năng tái phát của khối u lành tính hiếm khi xảy ra sau khi đã phẫu thuật loại bỏ chúng.

Trường hợp khối u ác tính, phương pháp điều trị bác sĩ đưa ra sẽ còn tùy thuộc vào loại khối u và giai đoạn của bệnh. Có bệnh nhân sẽ được đề nghị quan sát sau khi khối u được loại bỏ bằng phẫu thuật qua các buổi thăm khám định kỳ.

Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp - Ảnh 3.Người phụ nữ 61 tuổi bị u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quan

GĐXH - Do chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo, bệnh nhân được đưa đến viện ở giai đoạn muộn, được chẩn đoán u bàng quang xâm lấn niệu quản.

M.H (th)
