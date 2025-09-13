Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Người bệnh ung thư da từng phát hiện khối u bất thường vùng môi dưới nhưng không chú ý. Thấy u to lên, bắt đầu thấy đau, bệnh nhân mới đi khám.
Phát hiện ung thư da từ khối u bất thường trên mặt
Mới đây, các bác sĩ khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết đã phẫu thuật cắt ung thư da, tạo hình thẩm mỹ thành công cho người bệnh.
Theo đó, bà Ng.Thị N, 72 tuổi, trú tại Cửa Ông, Quảng Ninh, nhập viện với khối u da bất thường vùng môi dưới.
Được biết khối u này xuất hiện vài tháng nay nhưng ban đầu bệnh nhân không chú ý, đợt này thấy u to, bắt đầu thấy đau bệnh nhân mới đi khám.
Qua thăm khám lâm sàng và làm các xét cận lâm sàng, bệnh nhân được xác định chẩn đoán ung thư thành phần thuộc da (một dạng ung thư da), có khả năng tiến triển di căn nếu không điều trị kịp thời.
Trước tình trạng này, kíp phẫu thuật do Bác sĩ CKI Đoàn Huy Tuyền, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp đã tiến hành cắt bỏ rộng khối ung thư da dể loại bỏ tổn thương ác tính và tạo hình bằng vạt tại chỗ nhằm mục đích che lấp tổn khuyết và đảm bảo hình thể cân đối và chức năng của khuôn mặt nhất là vùng môi phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ cao.
Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ liền tốt và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật.
Ai có nguy cơ bị ung thư da?
Bác sĩ CKI Đoàn Huy Tuyền, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Ung thư da là bệnh lý ác tính xuất phát từ các tế bào da, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật, hạn chế nguy cơ tái phát và di căn.
Cảnh giác với dấu hiệu ung thư da
Bác sĩ Tuyền khuyến cáo: Người dân cần chủ động bảo vệ da khỏi tia UV, thường xuyên quan sát những thay đổi bất thường trên da như: Xuất hiện nốt ruồi mới hoặc thay đổi về kích thước, màu sắc, bờ viền của nốt ruồi cũ; Tổn thương da loét lâu không lành, dễ chảy máu; Nốt da bất thường, bề mặt gồ ghề, loang lổ nhiều màu; Vùng da ngứa, đau, rát hoặc chảy dịch bất thường. Cần đi khám chuyên khoa da liễu – ung bướu sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
