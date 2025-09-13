Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Thứ bảy, 08:00 13/09/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người bệnh ung thư da từng phát hiện khối u bất thường vùng môi dưới nhưng không chú ý. Thấy u to lên, bắt đầu thấy đau, bệnh nhân mới đi khám.

Phát hiện ung thư da từ khối u bất thường trên mặt

Mới đây, các bác sĩ khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết đã phẫu thuật cắt ung thư da, tạo hình thẩm mỹ thành công cho người bệnh.

Theo đó, bà Ng.Thị N, 72 tuổi, trú tại Cửa Ông, Quảng Ninh, nhập viện với khối u da bất thường vùng môi dưới. 

Được biết khối u này xuất hiện vài tháng nay nhưng ban đầu bệnh nhân không chú ý, đợt này thấy u to, bắt đầu thấy đau bệnh nhân mới đi khám. 

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và làm các xét cận lâm sàng, bệnh nhân được xác định chẩn đoán ung thư thành phần thuộc da (một dạng ung thư da), có khả năng tiến triển di căn nếu không điều trị kịp thời.

Trước tình trạng này, kíp phẫu thuật do Bác sĩ CKI Đoàn Huy Tuyền, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp đã tiến hành cắt bỏ rộng khối ung thư da dể loại bỏ tổn thương ác tính và tạo hình bằng vạt tại chỗ nhằm mục đích che lấp tổn khuyết và đảm bảo hình thể cân đối và chức năng của khuôn mặt nhất là vùng môi phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ cao.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ liền tốt và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật.

Ai có nguy cơ bị ung thư da?

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ liền tốt. Ảnh: BVCC

Bác sĩ CKI Đoàn Huy Tuyền, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Ung thư da là bệnh lý ác tính xuất phát từ các tế bào da, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật, hạn chế nguy cơ tái phát và di căn.

Cảnh giác với dấu hiệu ung thư da

Bác sĩ Tuyền khuyến cáo: Người dân cần chủ động bảo vệ da khỏi tia UV, thường xuyên quan sát những thay đổi bất thường trên da như: Xuất hiện nốt ruồi mới hoặc thay đổi về kích thước, màu sắc, bờ viền của nốt ruồi cũ; Tổn thương da loét lâu không lành, dễ chảy máu; Nốt da bất thường, bề mặt gồ ghề, loang lổ nhiều màu; Vùng da ngứa, đau, rát hoặc chảy dịch bất thường. Cần đi khám chuyên khoa da liễu – ung bướu sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Xuất hiện chấm đen trên mặt, người phụ nữ 50 tuổi ở Bắc Giang sốc khi được chẩn đoán ung thư daXuất hiện chấm đen trên mặt, người phụ nữ 50 tuổi ở Bắc Giang sốc khi được chẩn đoán ung thư da

GĐXH – Theo các bác sĩ, triệu chứng của ung thư da có thể biểu hiện một khối u hoặc nốt cứng, có thể có vảy, đỏ và đôi khi chảy máu.

M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 sai lầm chết người khi dùng kem chống nắng cần tránh trong mùa hè: Số 1 làm tăng nguy cơ ung thư da

5 sai lầm chết người khi dùng kem chống nắng cần tránh trong mùa hè: Số 1 làm tăng nguy cơ ung thư da

Xuất hiện vệt đen trong móng tay nghi ung thư da, bé 10 tuổi đi khám bất ngờ nhận tin vui

Xuất hiện vệt đen trong móng tay nghi ung thư da, bé 10 tuổi đi khám bất ngờ nhận tin vui

Xuất hiện chấm đen trên mặt, người phụ nữ 50 tuổi ở Bắc Giang sốc khi được chẩn đoán ung thư da

Xuất hiện chấm đen trên mặt, người phụ nữ 50 tuổi ở Bắc Giang sốc khi được chẩn đoán ung thư da

Người đàn ông 40 tuổi bị ung thư da do thường xuyên giặt quần áo theo cách này

Người đàn ông 40 tuổi bị ung thư da do thường xuyên giặt quần áo theo cách này

Tin vui cho những người nguy cơ bị ung thư da, sử dụng công cụ này có thể chẩn đoán chính xác bệnh 99%

Tin vui cho những người nguy cơ bị ung thư da, sử dụng công cụ này có thể chẩn đoán chính xác bệnh 99%

Cùng chuyên mục

7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!

7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

Có một sự thật là mùi cơ thể không chỉ phản ánh tình trạng vệ sinh cá nhân, thói quen ăn uống mà còn có thể cảnh báo bệnh tật. Thậm chí là các bệnh nguy hiểm tính mạng.

10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểm

10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Những thói quen tưởng chừng vô hại như lướt điện thoại trước khi ngủ, check thông báo liên tục đang âm thầm bào mòn trí nhớ, lão hóa não bộ.

Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp

Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhi mắc ung thư tế bào mầm buồng trứng - dạng ung thư sinh dục hiếm gặp ở tuổi vị thành niên.

"1 đen, 1 tanh, 2 giảm" tưởng vô nghĩa nhưng lại là tín hiệu "chỉ điểm" ung thư dạ dày

"1 đen, 1 tanh, 2 giảm" tưởng vô nghĩa nhưng lại là tín hiệu "chỉ điểm" ung thư dạ dày

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Ngoài đau bụng, ung thư dạ dày còn nhiều dấu hiệu khác. Chỉ tiếc là đôi khi nhiều người gặp suốt vẫn chủ quan, đến khi nhận ra thì đã muộn!

Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơ

Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơ

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Nếu đột nhiên thấy người lớn tuổi trong nhà đột nhiên tính tình thay đổi lớn, trở nên vô lý, bạn cần cảnh giác vì có thể liên quan đến bệnh teo não.

Người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

Người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ rõ ràng, cho thấy nguy cơ mắc Whitmore có thể xảy ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh, đặc biệt vào mùa mưa.

Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán anh bị đột quỵ nhồi máu não. Đây là tình trạng động mạch não bị hẹp hoặc tắc làm gián đoạn dòng máu nuôi não, khiến các tế bào não bị tổn thương.

Viêm phổi ở người cao tuổi: Bác sĩ cảnh báo 7 lưu ý quan trọng để không ‘mất mạng’ vì chủ quan

Viêm phổi ở người cao tuổi: Bác sĩ cảnh báo 7 lưu ý quan trọng để không ‘mất mạng’ vì chủ quan

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người cao tuổi dễ mắc viêm phổi với biến chứng nguy hiểm. Bỏ túi ngay 7 lưu ý sống còn để bảo vệ sức khỏe hô hấp.

Sốt cao nhiều ngày, bé 5 tuổi đi khám phát hiệm bệnh hiếm gặp

Sốt cao nhiều ngày, bé 5 tuổi đi khám phát hiệm bệnh hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài sốt bé còn kèm biểu hiện môi đỏ, mắt đỏ, nghi ngờ trẻ mắc bệnh Kawasaki, bác sĩ cho nhập viện để làm các xét nghiệm chuyên sâu.

9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ qua

9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ qua

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Thận suy yếu dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đây là 9 triệu chứng cảnh báo bệnh thận, suy thận mà ai cũng cần biết để phòng ngừa.

Xem nhiều

9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ qua

9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ qua

Bệnh thường gặp

GĐXH - Thận suy yếu dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đây là 9 triệu chứng cảnh báo bệnh thận, suy thận mà ai cũng cần biết để phòng ngừa.

10 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ trầm cảm và tự tử: Đừng chủ quan với những thay đổi nhỏ

10 dấu hiệu cảnh báo nguy cơ trầm cảm và tự tử: Đừng chủ quan với những thay đổi nhỏ

Bệnh thường gặp
Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơ

Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơ

Bệnh thường gặp
Ung thư dạ dày: Người phụ nữ 69 tuổi ở Đà Nẵng bất ngờ nhận kết quả gây 'sốc', mặc dù không có triệu chứng bất thường

Ung thư dạ dày: Người phụ nữ 69 tuổi ở Đà Nẵng bất ngờ nhận kết quả gây 'sốc', mặc dù không có triệu chứng bất thường

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top