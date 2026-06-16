'Bé Heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39
GĐXH - Minh Hằng mới đây được bạn bè tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 39. Bên cạnh những lời chúc mừng, cô còn nhận được nhiều lời khen ngợi về làn da đẹp cùng nhan sắc tươi trẻ.
Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam.
Tên tuổi của cô được khán giả biết đến rộng rãi sau thành công của bộ phim truyền hình Gọi giấc mơ về và sau đó tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Ngôi nhà hạnh phúc, Giải cứu thần chết, Vừa đi vừa khóc và Sắc đẹp ngàn cân.
Trong lĩnh vực âm nhạc, Minh Hằng sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích, nổi bật là album Một Vòng Trái Đất. Cô cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá như Nữ diễn viên được yêu thích tại HTV Awards và quán quân chương trình Dancing with the Stars Vietnam năm 2013.
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