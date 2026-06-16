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'Bé Heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39

Thứ ba, 15:22 16/06/2026 | Chăm sóc da
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Minh Hằng mới đây được bạn bè tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 39. Bên cạnh những lời chúc mừng, cô còn nhận được nhiều lời khen ngợi về làn da đẹp cùng nhan sắc tươi trẻ.

'Bé Heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 1.Tin sao 15/6: 'Chị đẹp' Minh Hằng xúc động đón sinh nhật sớm, MONO sắp phát hành MV 'Công Tử Văn Thơ'

GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng xúc động khi ông xã và hội bạn thân tạo bất ngờ tổ chức sinh nhật sớm cho cô, trong khi MONO thông báo ngày ra mắt MV mới.

'Bé heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 1.

Minh Hằng được bạn bè chúc mừng sinh nhật tuổi 39 trong không khí ngập tràn niềm vui. Ở tuổi U40, ai cũng xin vía có da đẹp và sắc vóc tươi trẻ như "bé Heo" một thời.

'Bé heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 2.

Thực tế, từ trước đến nay, Minh Hằng là một trong những người đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô không chỉ được yêu thích với giọng ca cuốn hút cùng loạt vai diễn thú vị mà còn bởi làn da mịn màng, không tì vết.

'Bé heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 3.

Để sở hữu làn da mịn màng thế này, nhiều người cho rằng Minh Hằng phải áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc khắt khe, đắt đỏ, song cùng với đó, cô nàng cũng có biện pháp 0 đồng mà hiệu quả đến không ngờ.

'Bé heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 4.

Theo Minh Hằng, việc ngủ sớm giúp cô có được làn da mịn màng, cuốn hút. Trên thực tế, việc ngủ sớm và đảm bảo đủ giấc ngủ là một phương pháp “dưỡng nhan” vô cùng khoa học, được nhiều chuyên gia khuyến nghị và thật sự mang lại hiệu quả với nhiều người. Ngủ sớm còn là lúc cơ thể tái tạo năng lượng cũng như giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhàng khi thức dậy.

'Bé heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 5.

Trong quá khứ, Minh Hằng không quá chú trọng nhiều vào việc chăm da mà chủ yếu là rửa mặt và dùng kem dưỡng ẩm. Song hiện tại thì quy trình dưỡng da của cô phức tạp hơn nhiều. Mỗi ngày người đẹp dành ra 30 phút buổi sáng và 45 phút buổi tối để dưỡng da.

'Bé heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 6.

Nói về kinh nghiệm chăm sóc da, Minh Hằng cho hay: "Hằng thường dùng kem tẩy trang chứa thành phần dầu để làm sạch son phấn. Sau đó, Hằng xịt một lớp khoáng, để khoảng 30 phút, rồi dùng sữa rửa mặt làm sạch, tiếp theo, thấm toner vào miếng bông gòn, dùng máy hỗ trợ lấy hết bụi bẩn".

'Bé heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên dùng xen kẽ rất nhiều loại serum, nhưng hai loại cơ bản nhất là chống lão hóa và trắng da. Minh Hằng cũng làm theo từng bước để đạt hiệu quả tốt nhất.

'Bé heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 8.

Theo cô, serum chống lão hóa dùng trước, serum dưỡng trắng dùng sau. Khi bôi serum làm trắng, người đẹp nhỏ thêm vài giọt vitamin C để da có thêm sức sống, cuối cùng mới thoa kem dưỡng ẩm.

'Bé heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 9.

Ngoài tự chăm sóc da ở nhà, Minh Hằng cũng đi spa để giữ được làn da không tuổi.

'Bé heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 10.

Nhờ chăm sóc kỹ càng nên nhan sắc của Minh Hằng ngày càng trẻ đẹp.

Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam.

Tên tuổi của cô được khán giả biết đến rộng rãi sau thành công của bộ phim truyền hình Gọi giấc mơ về và sau đó tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Ngôi nhà hạnh phúc, Giải cứu thần chết, Vừa đi vừa khóc và Sắc đẹp ngàn cân.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Minh Hằng sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích, nổi bật là album Một Vòng Trái Đất. Cô cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá như Nữ diễn viên được yêu thích tại HTV Awards và quán quân chương trình Dancing with the Stars Vietnam năm 2013.

'Bé Heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39 - Ảnh 12.Minh Hằng và những áp lực sau khi có con

GĐXH - Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng luôn bền bỉ để xây dựng hình ảnh trong mắt khán giả, đặc biệt là kể từ khi có con.

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