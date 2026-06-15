Tin sao 15/6: 'Chị đẹp' Minh Hằng xúc động đón sinh nhật sớm, MONO sắp phát hành MV 'Công Tử Văn Thơ'

Hai người lần đầu gặp nhau khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của Victor Vũ tại Việt Nam - "Chuyện tình xa xứ" (2008). Mối quan hệ tình cảm nảy nở sau nhiều năm làm việc chung. Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp tổ chức đám cưới tại TP. HCM năm 2016.

