Tin sao 15/6: 'Chị đẹp' Minh Hằng xúc động đón sinh nhật sớm, MONO sắp phát hành MV 'Công Tử Văn Thơ'
GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng xúc động khi ông xã và hội bạn thân tạo bất ngờ tổ chức sinh nhật sớm cho cô, trong khi MONO thông báo ngày ra mắt MV mới.
Lịch phát sóng trực tiếp bảng I - FIFA World Cup 2026 trên VTVGiải trí - 31 phút trước
GĐXH - Các trận đấu bảng I - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.
Dàn nghệ sĩ đặc biệt của concert Thanh xuânGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Ngoài các nghệ sĩ tên tuổi như Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Quang Hùng MasterD..., concert Thanh xuân còn quy tụ những ca sĩ từng là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu như Hòa Minzy, Hà Myo, Gương mặt trẻ VN triển vọng Double2T...
Lịch phát sóng trực tiếp bảng H - FIFA World Cup 2026 trên VTVGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Các trận đấu của bảng H - FIFA World Cup 2026 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tận hưởng kỳ nghỉ hè yên bìnhGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có một kỳ nghỉ hè yên bình tại Quảng Ninh. Những hình ảnh được chia sẻ ghi lại nhiều khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc của gia đình nữ ca sĩ.
Mỹ nhân từng khiến khán giả 'giờ vàng' VTV ghét cay ghét đắng, bỗng 'mất tích' khiến fan tò mòGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Lương Thanh - gương mặt quen thuộc trên VTV, bất ngờ "mất tích" một năm qua. Khán giả thắc mắc về sự nghiệp và cuộc sống hiện tại của cô.
Con gái Đỗ Mỹ Linh đi biển cùng anh chị họGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Con gái Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi được doanh nhân Đỗ Quang Vinh đưa đi nghỉ mát. Biểu cảm của em bé khiến khán giả cảm thấy đáng yêu.
Con gái H'Hen Niê ở BangkokGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê vừa đưa con gái Harley khám phá Bangkok trong chuyến công tác thú vị. Bé Harley lần đầu tiên được du lịch nước ngoài cùng mẹ và bố, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
Tuyết Lan bất ngờ tới nhà Khuê học nhómXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Tuyết Lan đến nhà Khuê để học nhóm, tiện thể thăm mẹ Khuê khi nghe tin bà bị ốm.
Lịch phát sóng trực tiếp bảng G - FIFA World Cup 2026 trên VTVGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Tất cả các trận đấu bảng G - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.
Nữ MC 'Nóng cùng World Cup 2026' quê Hải Phòng đang hot Miss Grand Vietnam là ai?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Phạm Thị Ngọc Quỳnh - nữ MC "Nóng cùng World Cup 2026", đang nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2026. Cô chia sẻ hành trình từ sinh viên đến Hoa hậu Du lịch, mang tinh thần chiến binh vượt thử thách.
Khoe ảnh con gái 2 tuổi xinh xắn, Phương Oanh cảm thán: 'Làm nền cho nàng ta'Giải trí
GĐXH - Bé Jenny - con gái của Phương Oanh, gây sốt với vẻ ngoài đáng yêu và được nhiều người ví như "bản sao" của mẹ. Mới đây, khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, bé Jenny với nụ cười rạng rỡ đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.