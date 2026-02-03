Mới nhất
Dân số và phát triển

Người mắc ung thư vú có nên dùng omega-3 không?

Thứ ba, 08:51 03/02/2026 | Dân số và phát triển

Trong những băn khoăn về chế độ dinh dưỡng hỗ trợ điều trị ung thư vú, nhiều người không rõ loại acid béo này là 'trợ thủ' đắc lực hay là một yếu tố cần thận trọng?

Mối liên hệ giữa omega-3 và nguy cơ mắc ung thư vú

Các nghiên cứu quan sát quy mô lớn trong nhiều năm qua đã chỉ ra mối liên hệ nghịch biến giữa việc tiêu thụ cá giàu omega-3 và tỷ lệ mắc ung thư vú . Một phân tích gộp công bố trên tạp chí BMJ đã xem xét 26 nghiên cứu tại Mỹ, châu Âu và châu Á với hơn 800.000 người tham gia.

Kết quả cho thấy những phụ nữ có lượng tiêu thụ acid béo không bão hòa đa chuỗi dài (n-3 PUFA) cao nhất có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn 14% so với những người tiêu thụ ít nhất. Về mặt cơ chế, omega-3 giúp giảm viêm mạn tính - một trong những mầm mống thúc đẩy sự hình thành tế bào đột biến.

Theo thông tin chia sẻ với cộng đồng của PGS.TS.BS Lê Xuân Hải, bác sĩ y học tích hợp, omega-3 có lợi cho bệnh nhân ung thư vú như giúp hỗ trợ điều trị, bảo vệ tim mạch... nếu dùng đúng cách và đúng thời điểm.

Người mắc ung thư vú có nên dùng omega-3 không?- Ảnh 1.

Omega-3 không phải là thuốc chữa ung thư nhưng là một "người bạn đồng hành" tiềm năng giúp tăng cường thể trạng và giảm bớt gánh nặng của quá trình điều trị phức tạp.

Tìm hiểu một số thông tin về lợi ích và những điều cần lưu ý khi bổ sung omega-3:

Lợi ích đối với bệnh nhân đang điều trị

Nghiên cứu gần đây tập trung mạnh vào việc omega-3 hỗ trợ bệnh nhân vượt qua các tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị.

Giảm tình trạng suy mòn và viêm mạn tính: Bệnh nhân ung thư thường đối mặt với tình trạng mất cơ và suy nhược. Một báo cáo vào năm 2023 trên chuyên trang Nutrients chỉ ra rằng bổ sung EPA giúp duy trì khối lượng cơ bắp và giảm mức độ các dấu ấn gây viêm như IL-6 và TNF-alpha trong máu bệnh nhân đang hóa trị.

Cải thiện hội chứng "sương mù não": Nhiều bệnh nhân ung thư vú gặp tình trạng suy giảm trí nhớ sau hóa trị. Do DHA là thành phần chính cấu tạo nên não bộ, việc bổ sung omega-3 được chứng minh là có khả năng bảo vệ các tế bào thần kinh trước độc tính của hóa chất.

Omega-3 và hiệu quả của thuốc điều trị

Đây là một số thông tin quan trọng mà người bệnh có thể tham khảo:

Tương tác với thuốc nội tiết: Phần lớn ung thư vú là loại nhạy cảm với hormone. Các nghiên cứu gần đây cho thấy omega-3 không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của Tamoxifen hay các thuốc ức chế aromatase (AI). Ngược lại, nó còn giúp giảm tác dụng phụ gây đau khớp - một lý do phổ biến khiến một số bệnh nhân bỏ thuốc điều trị nội tiết.

Khả năng làm tăng nhạy cảm của tế bào ung thư: Một số nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng giai đoạn sớm (được thảo luận nhiều trong các hội nghị ung thư năm 2023) gợi ý rằng omega-3 có thể làm màng tế bào ung thư trở nên "lỏng lẻo" hơn, giúp thuốc hóa trị dễ dàng xâm nhập và tiêu diệt khối u.

Những thận trọng cần thiết

Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng việc sử dụng omega-3 cần được sự đồng ý của bác sĩ điều trị vì một số lý do y khoa:

Thứ nhất là nguy cơ chảy máu: Omega-3 liều cao có đặc tính chống đông máu, có thể gây biến chứng nếu bệnh nhân sắp phẫu thuật đoạn nhũ.

Thứ hai là chất lượng dầu cá: Các loại sản phẩm kém chất lượng có thể bị oxy hóa hoặc chứa kim loại nặng như thủy ngân, gây thêm gánh nặng cho gan.

Ngoài ra, tuy hiếm nhưng một số loại hóa trị đặc thù có thể bị giảm hoạt tính nếu cơ thể nạp quá nhiều chất chống oxy hóa mạnh cùng lúc.

Do đó, người bệnh ung thư vú cần bổ sung omega-3 một cách có chọn lọc và lắng nghe cơ thể để omega-3 phát huy vai trò là "người bạn đồng hành" tiềm năng giúp tăng cường thể trạng, giảm bớt gánh nặng của quá trình điều trị phức tạp.

Dựa trên các hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) và các nghiên cứu cập nhật, bệnh nhân nên ưu tiên nguồn thực phẩm tự nhiên như cá hồi, cá thu, cá trích ít nhất 2 lần mỗi tuần .

Nếu sử dụng viên uống bổ sung, liều lượng thông thường được khuyến nghị là từ 1000 mg đến 2000 mg (tổng EPA và DHA) mỗi ngày . Tuy nhiên, tuyệt đối không tự ý dùng liều cao trên 3000 mg khi chưa có chỉ định cụ thể từ bác sĩ ung bướu.

Người bệnh nên uống omega-3 trong hoặc ngay sau bữa ăn có chất béo để tăng khả năng hấp thụ tối đa (vì omega-3 tan trong dầu).

Lưu ý: Những thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, hoàn toàn không thay thế cho phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa.

Hoàng Nam
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển
Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển

Tòa soạn Quảng cáo
Top