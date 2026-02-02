5 bài tập kéo giãn khi ngồi dành cho người cao tuổi

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

1. Vận động phù hợp – yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi sống khỏe

Tập thể dục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể, đặc biệt ở người cao tuổi. Vận động đều đặn giúp cơ thể linh hoạt hơn, hỗ trợ tuần hoàn, đồng thời góp phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của nhiều bệnh lý liên quan đến tuổi già.

Tuy nhiên, không phải hình thức tập luyện nào cũng phù hợp. Ở người lớn tuổi, việc lựa chọn các bài tập không gây quá nhiều căng thẳng cho khớp , cơ và hệ tim mạch là điều cần thiết. Trong bối cảnh đó, các bài tập kéo giãn khi ngồi được xem là giải pháp an toàn, dễ thực hiện và phù hợp với nhiều thể trạng khác nhau.

Những động tác này có thể thực hiện ngay trên ghế, không đòi hỏi không gian rộng hay dụng cụ phức tạp. Người tập nên thực hiện vào buổi sáng hoặc bất cứ thời điểm nào trong ngày, với nguyên tắc nhẹ nhàng – ổn định – nhất quán, đồng thời tạm dừng ngay nếu cảm thấy khó chịu.

Bài tập khi ngồi với nguyên tắc nhẹ nhàng – ổn định – nhất quán - an toàn cho người cao tuổi.



2. Một số bài tập khi ngồi an toàn cho người cao tuổi

2.1. Bài tập chạm mũi chân – cải thiện linh hoạt và sức mạnh cẳng chân

Bài tập chạm ngón chân là một động tác đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt cho vùng cẳng chân và bàn chân.

Cách thực hiện:

Ngồi thẳng lưng trên ghế, đảm bảo hai gót chân chạm sàn.

Từ từ nhấc gót chân lên, giữ mũi chân vẫn chạm đất, cho đến khi cảm nhận được áp lực ở cẳng chân.

Sau đó, hạ gót chân xuống và lặp lại động tác.

Lợi ích: Động tác này giúp cải thiện độ linh hoạt của cổ chân, tăng cường sức mạnh cho cơ cẳng chân và hỗ trợ khả năng vận động khi đứng lên, ngồi xuống hoặc đi lại.

2.2. Nâng đầu gối – hỗ trợ cơ đùi và khả năng kiểm soát vận động

Bài tập nâng đầu gối khi ngồi trên ghế.

Nâng đầu gối khi ngồi là bài tập tập trung vào nhóm cơ đùi, phù hợp với người cao tuổi cần duy trì sức mạnh chi dưới.

Cách thực hiện:

Ngồi trên ghế, đặt tay nhẹ nhàng lên tay vịn (nếu có).

Siết chặt cơ đùi phải và từ từ nhấc chân lên cho đến khi đầu gối và đùi lơ lửng cách mặt ghế khoảng 5-7cm.

Giữ tư thế này trong 3 giây, sau đó hạ chân xuống từ từ.

Lặp lại động tác từ 8–12 lần, rồi chuyển sang chân trái và thực hiện tương tự.

Lợi ích: Bài tập giúp kích hoạt cơ đùi, hỗ trợ khả năng kiểm soát vận động và duy trì sức mạnh cho phần thân dưới.

2.3. Ngồi kéo đầu gối chạm ngực – kéo giãn chi dưới hiệu quả

Đây là bài tập kéo giãn nhẹ nhàng, phù hợp với người cao tuổi muốn giảm cảm giác căng cứng ở chi dưới.

Cách thực hiện:

Ngồi trên ghế, giữ đầu gối phải bằng hai tay.

Nhẹ nhàng kéo đầu gối về phía ngực theo chuyển động chậm rãi, có kiểm soát, cho đến khi cảm nhận được sự căng giãn ở chân.

Giữ tư thế trong 10–30 giây, sau đó từ từ hạ chân xuống sàn.

Thực hiện tương tự với chân trái.

Lợi ích: Động tác này giúp kéo giãn tốt các cơ chi dưới, góp phần cải thiện sự linh hoạt và cảm giác thoải mái khi vận động.

2.4. Duỗi người qua đầu – tăng độ linh hoạt vùng eo và thân trên

Duỗi người qua đầu là bài tập giúp kéo giãn phần thân trên, đặc biệt là vùng eo và lưng bên.

Cách thực hiện:

Ở tư thế ngồi, giơ hai tay lên cao, đan các ngón tay lại.

Từ từ nghiêng người sang một bên cho đến khi cảm nhận được sự căng ở vùng eo.

Giữ tư thế trong 10–30 giây, sau đó trở về vị trí trung tâm.

Thực hiện tương tự với bên còn lại.

Lợi ích: Bài tập giúp tăng độ linh hoạt cho vùng thân trên, hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như với tay, cúi người hoặc xoay người.

2.5. Xoắn cốt lõi khi ngồi – hỗ trợ vận động thân mình

Xoắn cốt lõi là bài tập giúp vận động phần thân mình trong khi vẫn đảm bảo tư thế ngồi ổn định.

Cách thực hiện:

Ngồi ở mép ghế, dùng cả hai tay cầm một quả bóng thuốc trước ngực, khuỷu tay cong.

Xoay thân trên sang phải, giữ quả bóng ở phía trước.

Sau đó xoay trở lại trung tâm, rồi xoay sang trái và trở lại trung tâm để hoàn thành một vòng xoay.

Lưu ý chỉ xoay phần eo, giữ tay ổn định khi cầm bóng; nghỉ ngơi trong một phút, sau đó thực hiện thêm 5 - 8 lần lặp lại.

Lợi ích: Động tác này giúp duy trì khả năng xoay thân mình và hỗ trợ sự linh hoạt của vùng cốt lõi khi vận động.

Các bài tập kéo giãn khi ngồi mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi nhờ tính an toàn, dễ thực hiện và phù hợp với nhiều mức thể trạng. Điều quan trọng là thực hiện các động tác một cách chậm rãi, lắng nghe cơ thể và duy trì thói quen tập luyện đều đặn để hỗ trợ sức khỏe lâu dài.