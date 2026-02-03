Phát hiện bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư xin lỗi

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

UBND xã Hương Phố vừa phát thông báo tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, tối ngày 1/2, bà Lưu Thị Mai (trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ra kiểm tra, bà phát hiện một bé trai sơ sinh, nặng khoảng 2kg, được đặt trước cổng nhà.

Bên cạnh cháu bé có một số quần áo cũ và một tờ giấy viết tay để lại với nội dung: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ không đủ khả năng để nuôi con. Xin ân nhân giúp đỡ nuôi dưỡng cháu. Cháu sinh ngày 14/1/2026".

Nhận được tin báo, UBND xã Hương Phố chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Chính quyền địa phương tạm thời giao bé trai cho gia đình anh Nguyễn Trọng Quân (trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) chăm sóc trong thời gian chờ xác minh thông tin thân nhân.

