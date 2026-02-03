Phát hiện bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư xin lỗi
GĐXH - Người dân Hà Tĩnh phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà cùng một lá thư viết tay với nội dung xin lỗi và nhờ người hảo tâm nuôi dưỡng.
UBND xã Hương Phố vừa phát thông báo tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.
Trước đó, tối ngày 1/2, bà Lưu Thị Mai (trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ra kiểm tra, bà phát hiện một bé trai sơ sinh, nặng khoảng 2kg, được đặt trước cổng nhà.
Bên cạnh cháu bé có một số quần áo cũ và một tờ giấy viết tay để lại với nội dung: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ không đủ khả năng để nuôi con. Xin ân nhân giúp đỡ nuôi dưỡng cháu. Cháu sinh ngày 14/1/2026".
Nhận được tin báo, UBND xã Hương Phố chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định.
Chính quyền địa phương tạm thời giao bé trai cho gia đình anh Nguyễn Trọng Quân (trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) chăm sóc trong thời gian chờ xác minh thông tin thân nhân.
Các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động sau Rằm tháng ChạpĐời sống - 22 phút trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết từ nay đến 8/2/2026, các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ đối mặt với nhiều biến động dưới đây. Tìm hiểu chi tiết về vận mệnh và tài lộc của từng con giáp.
Vì sao 30 Tết tiếp tục 'biến mất' trong Tết Bính Ngọ 2026? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, câu hỏi "năm nay có 30 Tết không?" lại được nhiều người quan tâm.
Top con giáp được lộc quý nhân mạnh nhất đầu năm Bính Ngọ, vận đỏ rực khó ai sánh kịpĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, có những con giáp được quý nhân nâng đỡ ngay từ những tháng đầu năm, làm gì cũng thuận lợi, dễ gặp thời đổi vận.
Thời tiết miền Bắc lại sắp thay đổi khác biệt sau chuỗi ngày nắng ấmThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc xu hướng đón nắng ấm trong 4 ngày tới, rét về đêm và sáng. Đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh mới tràn về gây mưa và giảm nhiệt trở lại.
Phát hiện cơ sở giết mổ gia cầm trữ 10 tấn thịt gà không nguồn gốc, xuất xứPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh ở phường Tây Nha Trang, công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện 10 tấn thịt gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Từ 2026, người tham gia giao thông phải có đủ 6 loại giấy tờ này nếu không sẽ bị xử lý theo quy địnhĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện phải mang theo các loại giấy tờ. Nếu thiếu một trong các loại giấy tờ, bạn sẽ bị phạt hành chính.
Tin sáng 3/2: Thông báo quan trọng tới các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm; Những trường hợp dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ năm 2026Xã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Các hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế vẫn phải tuân thủ 4 nghĩa vụ pháp lý quan trọng. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ năm 2026 quy định rõ các trường hợp người đang hưởng có thể bị dừng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Hàng chục học sinh ở Quảng Trị ra đường nhảy múa để quay video đăng lên mạngXã hội - 11 giờ trước
GĐXH - Hàng chục học sinh ở Quảng Trị ra đường nhảy múa theo tiếng còi xe rồi quay video đăng lên mạng. Công an mời lên làm việc, những học sinh này hiểu rõ nguy cơ mất an toàn và hứa không tái phạm.
Năm Du lịch quốc gia 2026: Gia Lai mở ra hành trình “đại ngàn chạm biển xanh”Xã hội - 12 giờ trước
GĐXH – Chiều 2/2/2026, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức Họp báo giới thiệu về Năm Du lich quốc gia - Gia Lai 2026. Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra.
Tuyên Quang: Khởi tố nhóm 'tin tặc' mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email trên toàn thế giớiPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên mua bán, trao đổi dữ liệu của hơn 8,4 tỷ tài khoản email trên phạm vi toàn cầu vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá. Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tự động để xâm nhập và trục lợi hàng trăm triệu đồng.
Không phải mê tín: Một số tuổi được liệt vào nhóm 'xung khắc' trong năm Bính Ngọ 2026Đời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo nhiều băn khoăn xoay quanh mệnh năm, tuổi hợp – kỵ theo Can Chi và Ngũ hành.