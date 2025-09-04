Mới nhất
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế

Thứ năm, 10:29 04/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa đăng tải thông báo tìm thân nhân của bé.

Trước đó, vào 19h30 phút ngày 3/9, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn màu xanh, kèm giỏ đồ và bỉm sữa bỏ trước cổng của đơn vị.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế- Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Qua kiểm tra, bé cân nặng khoảng 3kg, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên.

Đơn vị này cũng đã phát thông báo tìm thân nhân của bé gái có đặc điểm nhận dạng nêu trên.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lạiBé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.

N.Sơn
Top