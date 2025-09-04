Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế
GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa đăng tải thông báo tìm thân nhân của bé.
Trước đó, vào 19h30 phút ngày 3/9, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn màu xanh, kèm giỏ đồ và bỉm sữa bỏ trước cổng của đơn vị.
Qua kiểm tra, bé cân nặng khoảng 3kg, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên.
Đơn vị này cũng đã phát thông báo tìm thân nhân của bé gái có đặc điểm nhận dạng nêu trên.
