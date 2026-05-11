Chỉ còn gần 1 tháng nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý
GĐXH - Theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA, từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp.
Sắp dùng giấy chứng nhận đăng ký xe trên VNeID thay bản giấy từ 8/6/2026
Ngày 24/4/2026, Bộ Công an ban hành Thông tư số 37/2026/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8/6/2026.
Thông tư 37 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định về việc tích hợp dữ liệu đăng ký xe trên các nền tảng số như VNeID và VNeTraffic. Cụ thể:
"Việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.
Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành (VNeTraffic).
Theo đó, từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng bản điện tử của giấy đăng ký xe thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp.
Việc tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID giúp người dùng tra cứu thông tin phương tiện nhanh chóng và thuận tiện hơn ngay trên điện thoại thay vì phải mang theo giấy tờ bản cứng.
Cách tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID
Việc tích hợp giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) vào ứng dụng VNeID, tài khoản VNeID của bạn cần phải ở Mức độ 2. Dưới đây là các bước chi tiết:
Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng mật khẩu hoặc vân tay/FaceID.
Tại màn hình chính, chọn mục Ví giấy tờ.
Chọn Tích hợp thông tin.
Nhấn vào Tạo mới yêu cầu.
Tại mục "Chọn loại giấy tờ", tìm và chọn Đăng ký xe.
Cần điền chính xác các thông tin sau:
+ Loại phương tiện: Xe ô tô hoặc xe máy.
+ Số khung: Nhập đầy đủ dãy số khung ghi trên giấy đăng ký xe.
+ Biển số xe: Nhập đúng định dạng (Ví dụ: 29A12345 hoặc 29A123.45).
Tích chọn vào ô cam kết thông tin là chính xác và nhấn Gửi yêu cầu.
Lưu ý:
- Sau khi gửi, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực sang Cơ sở dữ liệu về xây dựng và quản lý phương tiện giao thông. Quá trình này có thể mất vài giờ hoặc vài ngày để hiển thị trạng thái "Đã phê duyệt".
- Có thể theo dõi tiến độ tại mục Ví giấy tờ > Tích hợp thông tin. Khi thông tin đã được phê duyệt, hình ảnh giấy đăng ký xe sẽ xuất hiện trong Ví giấy tờ.
- Nếu hệ thống báo lỗi hoặc thông tin không trùng khớp, nên kiểm tra lại xem mình đã nhập đúng số khung hay chưa, hoặc kiểm tra xem thông tin đăng ký xe đã được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của Cục Cảnh sát giao thông hay chưa.
Không mang đăng ký xe khi tham gia giao thông bị xử lý thế nào?
Khi thông tin đăng ký xe đã được tích hợp và xác thực (trạng thái "Đã phê duyệt") trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện kiểm tra qua ứng dụng này.
Nếu bạn xuất trình được giấy tờ hợp lệ trên VNeID, bạn sẽ không bị coi là vi phạm lỗi không mang theo giấy tờ và không bị xử phạt hành chính đối với các lỗi này.
Nếu không mang theo giấy tờ bản giấy và cũng chưa tích hợp vào VNeID, trường hợp vi phạm mức xử phạt thông thường như sau:
Mức phạt đối với xe máy: Phạt từ 100.000đ - 200.000đ.
Mức phạt đối với ô tô: Phạt từ 200.000đ - 400.000đ.
Giờ sinh Âm lịch của người luôn tự tin: Trung niên tiền bạc dư dảĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những người mang "phúc khí" ngay từ giờ sinh Âm lịch, càng trưởng thành càng tự tin, làm việc quyết đoán và dễ gặt hái thành công khi bước vào tuổi trung niên.
Top con giáp hút lộc mạnh nhất từ giữa tháng 5: Công việc hanh thông, túi tiền phình toĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Từ giữa tháng 5 dương lịch, nhiều dấu hiệu cát tinh xuất hiện, mở ra giai đoạn tài lộc hanh thông cho một số con giáp.
Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 7/2026Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, mức trợ cấp ưu đãi và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh. Trong đó bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ nhận được mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng ở mức cao nhất.
Loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới khiến giới khoa học tìm cách "cứu": Việt Nam hiện còn 162 cây tự nhiênĐời sống - 14 giờ trước
Không chỉ nổi tiếng bởi vân gỗ đẹp, mùi thơm đặc trưng và giá trị cao, loại gỗ quý hiếm này còn khiến giới khoa học lo lắng vì số lượng ngoài tự nhiên ở Việt Nam hiện chỉ còn đếm được bằng con số rất nhỏ.
Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Dự án nước thải Yên Xá thi công ì ạch đang biến phố Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) thành "con đường đau khổ" đầy ổ voi, bụi lầy, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.
Từ 15/5 một quy định mới về mua bán thuốc chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt chú ý khung hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồngĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh, chữa bệnh.
Đúng chuẩn 'mệnh sướng': 4 con giáp cả đời ít lo nghĩ, hậu vận viên mãnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp dường như được cuộc đời ưu ái hơn người khác. Họ không chỉ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc mà còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hậu vận đủ đầy.
4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hoàn trả tiền đã đóng trong một số trường hợp. Đó là những trường hợp nào?
Tháng sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được quý, cuộc sống ít phiền nãoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường được lòng mọi người, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống nhờ đó cũng bình an, ít muộn phiền.
Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.
Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệĐời sống
GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.