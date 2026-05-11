Chỉ còn gần 1 tháng nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Sắp dùng giấy chứng nhận đăng ký xe trên VNeID thay bản giấy từ 8/6/2026

Ngày 24/4/2026, Bộ Công an ban hành Thông tư số 37/2026/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8/6/2026.

Thông tư 37 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định về việc tích hợp dữ liệu đăng ký xe trên các nền tảng số như VNeID và VNeTraffic. Cụ thể:

"Việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.

Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành (VNeTraffic).

Theo đó, từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng bản điện tử của giấy đăng ký xe thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp.

Việc tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID giúp người dùng tra cứu thông tin phương tiện nhanh chóng và thuận tiện hơn ngay trên điện thoại thay vì phải mang theo giấy tờ bản cứng.

Ảnh minh họa: D.T

Cách tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID

Việc tích hợp giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) vào ứng dụng VNeID, tài khoản VNeID của bạn cần phải ở Mức độ 2. Dưới đây là các bước chi tiết:

Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng mật khẩu hoặc vân tay/FaceID.

Tại màn hình chính, chọn mục Ví giấy tờ.

Chọn Tích hợp thông tin.

Nhấn vào Tạo mới yêu cầu.

Tại mục "Chọn loại giấy tờ", tìm và chọn Đăng ký xe.

Cần điền chính xác các thông tin sau:

+ Loại phương tiện: Xe ô tô hoặc xe máy.

+ Số khung: Nhập đầy đủ dãy số khung ghi trên giấy đăng ký xe.

+ Biển số xe: Nhập đúng định dạng (Ví dụ: 29A12345 hoặc 29A123.45).

Tích chọn vào ô cam kết thông tin là chính xác và nhấn Gửi yêu cầu.

Lưu ý:

- Sau khi gửi, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực sang Cơ sở dữ liệu về xây dựng và quản lý phương tiện giao thông. Quá trình này có thể mất vài giờ hoặc vài ngày để hiển thị trạng thái "Đã phê duyệt".

- Có thể theo dõi tiến độ tại mục Ví giấy tờ > Tích hợp thông tin. Khi thông tin đã được phê duyệt, hình ảnh giấy đăng ký xe sẽ xuất hiện trong Ví giấy tờ.

- Nếu hệ thống báo lỗi hoặc thông tin không trùng khớp, nên kiểm tra lại xem mình đã nhập đúng số khung hay chưa, hoặc kiểm tra xem thông tin đăng ký xe đã được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của Cục Cảnh sát giao thông hay chưa.

Không mang đăng ký xe khi tham gia giao thông bị xử lý thế nào?

Khi thông tin đăng ký xe đã được tích hợp và xác thực (trạng thái "Đã phê duyệt") trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Cảnh sát giao thông sẽ thực hiện kiểm tra qua ứng dụng này.

Nếu bạn xuất trình được giấy tờ hợp lệ trên VNeID, bạn sẽ không bị coi là vi phạm lỗi không mang theo giấy tờ và không bị xử phạt hành chính đối với các lỗi này.

Nếu không mang theo giấy tờ bản giấy và cũng chưa tích hợp vào VNeID, trường hợp vi phạm mức xử phạt thông thường như sau:

Mức phạt đối với xe máy: Phạt từ 100.000đ - 200.000đ.

Mức phạt đối với ô tô: Phạt từ 200.000đ - 400.000đ.