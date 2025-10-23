Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân

Lãnh đạo UBND xã Hương Khê cho biết, vừa phát thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lá thư do người mẹ để lại. Ảnh:TL

Trước đó, khoảng 5h ngày 21/10, bà P.T.M. (trú tại xóm 7, xã Hương Khê) đi tập thể dục phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng nhà mình, bên cạnh là một lá thư được cho là của người mẹ để lại nên trình báo cho chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, UBND xã Hương Khê chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, thăm khám sức khỏe cho cháu bé.

Bé gái được xác định khoảng hơn 10 ngày tuổi, nặng 2,8kg, sức khỏe ổn định. Bên cạnh bé có vài bộ quần áo cũ và một tờ giấy viết tay, ghi rõ ngày sinh cùng lời nhắn của người mẹ cho biết vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con, mong được gia đình tốt bụng nhận nuôi.

Chính quyền địa phương lập biên bản, tạm giao cháu bé cho gia đình anh P.Q.B. (SN 1986, trú tại thôn 7, xã Hương Khê) chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân cho cháu.

UBND xã Hương Khê thông báo cho cha, mẹ và người thân của cháu liên hệ UBND xã để làm thủ tục nhận lại.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không tìm thấy cha, mẹ và người thân của cháu bé, chính quyền xã Hương Khê sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh cho trẻ và các thủ tục pháp lý liên quan đến trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.