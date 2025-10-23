Mới nhất
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân

Thứ năm, 13:45 23/10/2025
GĐXH - Một bé gái hơn 10 ngày tuổi được người dân Hà Tĩnh phát hiện bị bỏ lại bên cổng nhà lúc sáng sớm, kèm tờ giấy viết tay của người mẹ.

Lãnh đạo UBND xã Hương Khê cho biết, vừa phát thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lá thư do người mẹ để lại. Ảnh:TL

Trước đó, khoảng 5h ngày 21/10, bà P.T.M. (trú tại xóm 7, xã Hương Khê) đi tập thể dục phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng nhà mình, bên cạnh là một lá thư được cho là của người mẹ để lại nên trình báo cho chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, UBND xã Hương Khê chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, thăm khám sức khỏe cho cháu bé.

Bé gái được xác định khoảng hơn 10 ngày tuổi, nặng 2,8kg, sức khỏe ổn định. Bên cạnh bé có vài bộ quần áo cũ và một tờ giấy viết tay, ghi rõ ngày sinh cùng lời nhắn của người mẹ cho biết vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi con, mong được gia đình tốt bụng nhận nuôi.

Chính quyền địa phương lập biên bản, tạm giao cháu bé cho gia đình anh P.Q.B. (SN 1986, trú tại thôn 7, xã Hương Khê) chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân cho cháu.

UBND xã Hương Khê thông báo cho cha, mẹ và người thân của cháu liên hệ UBND xã để làm thủ tục nhận lại.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không tìm thấy cha, mẹ và người thân của cháu bé, chính quyền xã Hương Khê sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh cho trẻ và các thủ tục pháp lý liên quan đến trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi bóng bên vệ đườngBé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi bóng bên vệ đường

GĐXH - Một công nhân trên đường đi làm về hoảng hốt khi nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ túi bóng đen bên vệ đường xã Trung Lộc (Nghệ An). Bên trong là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Nguyễn Sơn
Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểm

Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểm

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tuyến đường nối xã, vùng đồi núi. Đất đá tràn xuống, cây đổ chắn ngang, nhiều đoạn đường ngập trong bùn lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cao.

Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà Nội

Xử phạt nhóm thanh niên 'đầu trần', đu bám theo xe chở phạm nhân ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông, bức xúc trong dư luận.

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ba tháng tới, vận may tài chính sẽ mỉm cười với 4 con giáp này. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố, họ còn có quý nhân song hành, tiền bạc kéo đến dồn dập, cơ hội "đổi đời" trong tầm tay.

Sự thật 'ngã ngửa' liên quan vụ người dân báo mất trộm hơn 60 triệu đồng

Sự thật 'ngã ngửa' liên quan vụ người dân báo mất trộm hơn 60 triệu đồng

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông khai báo do tinh thần không minh mẫn nên không nhớ rõ cất số tiền này ở đâu, tìm kiếm mãi không thấy nên nghĩ có kẻ gian đột nhập lấy trộm.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh vi

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh vi

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để tránh truy nã của cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Quyết trốn sang Lào, thay tên đổi họ rồi ở đây nhiều năm trời.

Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắn

Hà Nội: Siết chặt an toàn đường sắt Bắc - Nam, kiểm tra nồng độ cồn cả nhân viên gác chắn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trước tình hình tai nạn đường sắt diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm siết chặt an toàn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Lực lượng chức năng không chỉ xử lý người dân vi phạm mà còn kiểm tra nồng độ cồn đột xuất đối với nhân viên gác chắn tàu.

Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội sẽ tạm cấm đường và phân luồng giao thông trong hai ngày 25 - 26/10, để phục vụ Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề.

Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng

Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.

Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98

Điều ít biết về giám đốc nhận 8 tỷ 'chạy án' cho Lương Bằng Quang và Ngân 98

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lê Sỹ Cường – Giám đốc một công ty tại TP.HCM là người môi giới nhận 8 tỷ đồng từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang để “chạy án”.

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng

Đời sống

GĐXH - Người sinh vào ba tháng Âm lịch này thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên hiếm có.

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Thời sự

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Thời sự
Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 đối diện án phạt nào khi đưa hối lộ 8 tỷ đồng?

Pháp luật

Lương Bằng Quang – chồng Ngân 98 đối diện án phạt nào khi đưa hối lộ 8 tỷ đồng?

Pháp luật
Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Đời sống

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Đời sống
Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025

Đời sống

Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025

Đời sống

