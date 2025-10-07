Mới nhất
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi bóng bên vệ đường

Thứ ba, 08:45 07/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một công nhân trên đường đi làm về hoảng hốt khi nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ túi bóng đen bên vệ đường xã Trung Lộc (Nghệ An). Bên trong là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Sáng 7/10, Công an xã Trung Lộc (Nghệ An) phát đi thông báo khẩn tìm người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, không mặc quần áo.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi bóng bên đường tại Nghệ An - Ảnh 1.

Bé trai có sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 18h ngày 6/10, một công nhân đi làm về từ Khu công nghiệp Nam Cấm nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ túi bóng màu đen bên vệ đường đoạn qua xóm 11, xã Trung Lộc. Khi kiểm tra, phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trong túi bóng, toàn thân tím tái, còn nguyên dây rốn nên vội báo chính quyền địa phương.

Công an xã Trung Lộc cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa cháu bé đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe. Bé hiện được chăm sóc ổn định, không có dấu hiệu nguy hiểm.

Theo Công an xã Trung Lộc, cháu bé không có giấy tờ hay đồ vật nào đi kèm. Trong khi chờ xác minh, bé đang được chính quyền và Trạm y tế xã chăm sóc. Nhiều gia đình hiếm muộn trên địa bàn đã bày tỏ nguyện vọng được nhận nuôi cháu.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi bóng bên đường tại Nghệ An - Ảnh 2.Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.

Vũ Đồng
