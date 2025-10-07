Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi bóng bên vệ đường
GĐXH - Một công nhân trên đường đi làm về hoảng hốt khi nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ túi bóng đen bên vệ đường xã Trung Lộc (Nghệ An). Bên trong là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Sáng 7/10, Công an xã Trung Lộc (Nghệ An) phát đi thông báo khẩn tìm người thân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, không mặc quần áo.
Trước đó, khoảng 18h ngày 6/10, một công nhân đi làm về từ Khu công nghiệp Nam Cấm nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ túi bóng màu đen bên vệ đường đoạn qua xóm 11, xã Trung Lộc. Khi kiểm tra, phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trong túi bóng, toàn thân tím tái, còn nguyên dây rốn nên vội báo chính quyền địa phương.
Công an xã Trung Lộc cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa cháu bé đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe. Bé hiện được chăm sóc ổn định, không có dấu hiệu nguy hiểm.
Theo Công an xã Trung Lộc, cháu bé không có giấy tờ hay đồ vật nào đi kèm. Trong khi chờ xác minh, bé đang được chính quyền và Trạm y tế xã chăm sóc. Nhiều gia đình hiếm muộn trên địa bàn đã bày tỏ nguyện vọng được nhận nuôi cháu.
Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn biển số xe, vi phạm có thể bị phạt đến 8 triệu đồngĐời sống - 45 phút trước
GĐXH - Những trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi biển số xe được quy định tại Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an.
Hà Nội mưa lớn xối xả đến khi nào?Đời sống - 53 phút trước
GĐXH - Trận mưa lớn ồ ạt như trút nước từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt. Dự báo mưa tiếp tục trong ngày hôm nay, từ chiều tối đến đêm mưa giảm nhanh.
Ngày sinh Âm lịch của người sinh ra đã khác biệt, mang phúc khí và tài hoa hiếm cóĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Người ta tin rằng có những ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang lại cho chủ nhân một cuộc sống khác biệt, đôi khi là đầy thử thách, đôi khi lại ngập tràn may mắn và phước lành.
5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11, khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ mang số mệnh tốt đẹp cho bản thân mà còn được xem là "quý nhân" của gia đình, giúp chồng con hưng vượng và lan tỏa may mắn đến những người xung quanh.
Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng 10 không chỉ là khoảnh khắc giao mùa mà còn là giai đoạn đánh dấu bước chuyển vận khí mạnh mẽ. Theo tử vi, thời điểm này mở ra nhiều cơ hội thăng hoa về sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm cho một số con giáp đặc biệt.
Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tứcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Tuy nhiên, có những trường hợp sẽ bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi vi phạm.
Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộngĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ tiết lộ vận mệnh mà còn ảnh hưởng đến tính cách và khả năng giao tiếp của mỗi người.
Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11Xã hội - 2 ngày trước
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 5711/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung ứng phó bão số 11 (MATMO).
Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mớiXã hội - 2 ngày trước
Sau bão số 10, đoạn bờ biển qua phường Thuận An bị xói lở, ăn sâu vào đất liền. UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, ngăn nguy cơ hình thành cửa biển mới.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túcĐời sống
GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ mang số mệnh tốt đẹp cho bản thân mà còn được xem là "quý nhân" của gia đình, giúp chồng con hưng vượng và lan tỏa may mắn đến những người xung quanh.