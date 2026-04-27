Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm bên cầu

Ngày 27/4, lãnh đạo UBND xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết, một bé trai sơ sinh vừa được phát hiện tại khu vực bên cầu C3, xóm C3.

Nơi phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm tại khu vực cầu C3, xã Hạnh Lâm.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 25/4, ông Nguyễn Quang Giang (trú xóm Đức Thành) phát hiện một bé trai bị bỏ lại tại khu vực cầu C3, cách nhà khoảng 50 m, nên trình báo chính quyền.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé khoảng 10 ngày tuổi, nặng 4 kg, được đặt trong giỏ nhựa màu xanh, kèm chăn gối, một bức thư và 600.000 đồng. Hiện cháu bé đang được gia đình ông Giang tạm thời chăm sóc trong khi chờ xác định thân nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Hạnh Lâm đưa bé trai sơ sinh tới trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Cán bộ Trạm Y tế xã Hạnh Lâm tiến hành thăm khám sức khỏe ban đầu cho bé trai.

Đại diện lãnh đạo xã Hạnh Lâm cho biết, đang phát thông báo tìm cha mẹ đẻ của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Chính quyền địa phương đề nghị cha, mẹ đẻ của cháu bé sớm đến làm thủ tục nhận con trước ngày 7/5. Sau thời hạn này, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ bà Hoàng Thị Vân, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND xã Hạnh Lâm, qua số điện thoại 0828.816.678 để được tiếp nhận, xử lý. Chính quyền địa phương cũng kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ thông tin, nhằm giúp cháu bé sớm tìm lại gia đình.