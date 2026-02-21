3 năm nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi chết lặng khi ADN cho kết quả không thể ngờ tới
Sau 7-8 năm hôn nhân không con cái, niềm vui khi nhận nuôi một bé sơ sinh bị bỏ rơi đã hóa thành cú sốc lớn nhất đời tôi bởi kết quả ADN cho thấy đứa trẻ chính là con ruột của chồng.
Tôi và chồng học cùng nhau từ bé và bắt đầu yêu từ năm lớp 11. Một tình yêu trong trẻo đi qua những buổi tan trường, những mùa thi căng thẳng rồi cùng nhau bước vào cánh cổng đại học.
Ra trường, chúng tôi cưới nhau. Tôi nghĩ mình là người phụ nữ may mắn vì có một người chồng đồng hành từ thuở thiếu thời.
Nhưng hôn nhân của tôi thiếu đi điều mà nhiều người cho là hiển nhiên là một đứa con. Sau cưới, tôi mang thai nhiều lần nhưng đều không giữ được.
Có lần thai đã sang tháng thứ ba, lần khác gần sang tháng thứ tư thì đều bị sảy. Mỗi lần như vậy, tôi suy sụp, còn chồng tôi lặng lẽ chịu đựng. Gần chục năm cưới nhau, căn nhà vẫn không tiếng trẻ con.
Ba năm trước, trong khu nhà tôi sống, người ta phát hiện một bé gái chừng hai, ba tháng tuổi bị bỏ rơi, bên cạnh chỉ có ít tã áo sạch sẽ. Lúc đó nghe tin mà tim tôi đập loạn nhịp. Một cảm giác rất lạ, vừa thương, vừa mừng, như thể số phận đang mở ra cho mình một lối khác. Tôi tin ông trời đã đưa con đến cho chúng tôi theo cách này.
Tôi và chồng vội vàng bàn bạc, rồi quyết tâm làm thủ tục nhận nuôi. Quá trình không hề dễ dàng, nhưng tôi chưa bao giờ nản. Ngày ôm con về nhà, tôi khóc như chưa từng khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi được làm mẹ.
Ba năm làm mẹ, tôi dành cho con tất cả những gì mình có cho con. Tôi thức đêm chăm con sốt, chăm bón từng thìa cháo cho con, lo lắng từng giấc ngủ của con... Con lớn lên trong vòng tay tôi, gọi tôi là mẹ, bám tôi không rời nửa bước. Với tôi, con là món quà bù đắp cho tất cả những mất mát trước đó.
Thế rồi những lời xì xào bắt đầu xuất hiện khi con lớn hơn. Nhiều người nói con giống chồng tôi một cách lạ lùng, từ ánh mắt đến dáng cười. Ban đầu, tôi bỏ ngoài tai vì tôi tin chồng, tin gia đình mình. Nhưng lời ra tiếng vào ngày một nhiều, gieo vào lòng tôi những nghi ngờ.
Cuối cùng, tôi quyết định đưa con đi xét nghiệm ADN, chỉ để dập tắt mọi đồn đoán. Tôi không ngờ kết quả lại trở thành cơn ác mộng, con bé là con ruột của chồng tôi.
Tôi sụp đổ hoàn toàn. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là chồng đã phản bội mình. Tôi gào khóc, chất vấn, không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Sau nhiều ngày căng thẳng, chồng tôi thú nhận vì quá khao khát làm bố, anh đã âm thầm thuê người đẻ hộ. Anh trả cho người phụ nữ ấy 300 triệu đồng, kèm theo cam kết sẽ rời xa đứa trẻ mãi mãi để tôi không bao giờ biết sự thật.
Với tôi, dù là ngoại tình hay thuê đẻ hộ, đó vẫn là sự phản bội. Anh đã tước đi quyền được biết, được lựa chọn của tôi. Anh biến tôi thành người mẹ trong một kịch bản được sắp đặt sẵn.
Tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ, mang theo một trái tim trống rỗng. Nhưng mỗi đêm, hình ảnh con bé lại hiện lên khiến tôi không ngủ được. Tôi nhớ từng bữa ăn, từng lần con ốm, từng cái ôm con dành cho tôi, ai sẽ dỗ con ngủ, ai sẽ vỗ về khi con khóc. Tôi muốn quay về để ôm con vào lòng nhưng lại không đủ can đảm nhìn mặt người chồng phản bội.
Có thai 3 tháng, tôi và 2 con nhỏ bị người đàn ông hứa cưới quay về với vợ cũTâm sự - 17 phút trước
Khi tìm được người đàn ông cũng từng đổ vỡ nuôi 2 đứa con, tôi nghĩ mình đã tìm được một bến đỗ mới. Nhưng không phải như vậy, khi tôi có thai anh đã đưa con quay về với người vợ cũ...
32 tuổi với thu nhập 100 triệu ở TP.HCM, tôi có nên từ bỏ để ra Hà Nội lấy chồng?Tâm sự - 1 ngày trước
Ở tuổi 32, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn tốt nhất với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/tháng tại một tập đoàn lớn ở TP.HCM, tôi lại đứng trước lựa chọn bỏ việc để ra Hà Nội lấy chồng vì nhà bạn trai nhất quyết không cho con trai theo vợ hay tiếp tục ở lại…
Tôi muốn có thai để bạn trai "mạnh dạn" chấm dứt cuộc sống ngột ngạt với vợTâm sự - 1 ngày trước
Tôi yêu anh từ những câu chuyện anh kể về cuộc hôn nhân ngột ngạt của mình. Anh nói đang đứng trước ngưỡng cửa ly hôn, nhưng đang đắn đo vì 2 con nhỏ.
Bố mẹ cho tôi 10 tỷ mua nhà trước ngày cưới, mẹ người yêu muốn đứng tên hai đứaTâm sự - 2 ngày trước
Khi tôi bàn chuyện nhà cửa với gia đình người yêu, mẹ cô ấy thẳng thắn nói yêu nhau thì nhà phải đứng tên cả hai…
Lừa dối vợ trong vỏ bọc người chồng mẫu mực, tôi đánh mất gia đình ở tuổi 45Tâm sự - 2 ngày trước
Tôi cứ nghĩ vui chơi bên ngoài của mình không ảnh hưởng, nhưng khi mọi thứ vỡ lở, cái giá tôi phải trả là cả một gia đình yên ấm…
Mẹ lên trông con giúp, tôi thương mẹ nghẹn lòng vì chồng xét nétTâm sự - 3 ngày trước
Mẹ đã vất vả cả đời vì con cái, giờ tuổi cũng không còn trẻ, lên đây chỉ với mong muốn chăm cháu, giúp con đỡ gánh nặng, vậy mà sự xét nét của chồng tôi khiến mẹ tổn thương...
Giúp việc 30 tuổi lựa chọn không lấy chồng khiến tôi day dứtTâm sự - 3 ngày trước
Ở tuổi 30, khá xinh xắn, hiền lành và làm cho gia đình tôi hơn 5 năm nhưng cô giúp việc không có ý định lấy chồng mà chỉ mong làm lụng kiếm tiền để chăm sóc cha mẹ già…
Chỉ vừa rời mắt 5 phút, gà cúng Giao thừa đã "gặp biến", bố mẹ chồng nổi giận đuổi luôn chúng tôi ra khỏi cửaTâm sự - 3 ngày trước
Tôi chỉ mong được nói thêm một lời xin lỗi nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay.
Điều kiện phía sau lời hứa xin việc giúp của gia đình người yêuTâm sự - 4 ngày trước
Bố mẹ người yêu đề nghị sẽ lo cho tôi một công việc ổn định, đúng chuyên ngành, một vị trí mà bao người mơ ước, nhưng với điều kiện chúng tôi phải đăng ký kết hôn luôn.
Dẫn người yêu về ra mắt, tôi "chết đứng" khi gặp đối tượng bố mẹ mai mối trong nhàTâm sự - 4 ngày trước
Dù đã gọi diện thông báo sẽ đưa người yêu về ra mắt vào ngày hôm đó, nhưng bố mẹ tôi vẫn cố tình sắp đặt để tôi gặp chàng trai bố mẹ muốn mai mối cho tôi.
Không thể trông cậy con ruột, tuổi già tôi đón Tết đủ đầy nhờ 3 đứa cháu mình cưu mang năm xưaTâm sự
GĐXH - Có những quyết định ở tuổi trẻ tưởng như chỉ toàn thiệt thòi, nhưng lại trở thành nền tảng cho một tuổi già bình yên, đủ đầy.