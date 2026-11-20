Phòng mổ Bệnh viện Việt Đức liên tục sáng đèn, lập kỷ lục ngay tuần đầu năm Chỉ trong 6 ngày, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thực hiện 21 ca ghép tạng, nguồn hiến từ 4 người chết não và 6 người cho sống. Đặc biệt, trong số này có bệnh nhân ung thư được ghép đồng thời gan - thận.

120 năm phát triển cùng nền ngoại khoa Việt Nam

Ngày 20/11/2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập (1906 - 2026), đánh dấu chặng đường hơn một thế kỷ hình thành, xây dựng và phát triển, gắn liền với những bước tiến của nền ngoại khoa Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Đại biểu Quốc hội; đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện các bộ, ngành.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ghi nhận thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện thành công các ca ghép đa tạng cho người bệnh nặng, mắc bệnh lý phức tạp, hiếm gặp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, thầy thuốc, cán bộ, viên chức và người lao động bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo ông, qua 120 năm xây dựng và phát triển, Việt Đức đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, một trong những cái nôi của nền ngoại khoa Việt Nam.

Từ di sản khoa học của Giáo sư, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng đến những thành tựu trong phẫu thuật, hồi sức và ghép tạng hiện đại, các thế hệ thầy thuốc đã không ngừng kế thừa, phát triển và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Giá trị lớn nhất làm nên thương hiệu Việt Đức không chỉ nằm ở những kỹ thuật tiên tiến mà còn ở những người bệnh được cứu sống, phục hồi sức khỏe và niềm tin của nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị bệnh viện tập trung ba nhiệm vụ: xây dựng đội ngũ chuyên môn chất lượng cao, giữ vững vị thế trung tâm ngoại khoa hàng đầu; đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy năng lực các cơ sở khám chữa bệnh.

Đồng thời, Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan, TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực, hạ tầng, tạo điều kiện để bệnh viện phát triển, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đưa y học Việt Nam phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho 1 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới tầm khu vực

Trải qua 120 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không ngừng phát triển, khẳng định vai trò là một trong những trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hàng đầu cả nước. Từ cơ sở Tràng Thi gắn liền với những dấu mốc lịch sử, Bệnh viện từng bước mở rộng hoạt động tại cơ sở Ninh Bình, cơ sở Ngọc Hồi (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), hình thành hệ thống bệnh viện, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường năng lực khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Cùng với mở rộng quy mô, bệnh viện chú trọng phát triển các chuyên ngành mũi nhọn như Chấn thương chỉnh hình, Ghép tạng, Thần kinh, Tiêu hóa; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế và chuyển giao kỹ thuật.

Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, việc đầu tư trang thiết bị hiện đại và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đã tạo bước chuyển đáng kể trong hoạt động chuyên môn. Các kỹ thuật phẫu thuật robot, nội soi, điện quang can thiệp, gây mê hồi sức, tim phổi nhân tạo và ECMO được triển khai, góp phần nâng cao khả năng điều trị những trường hợp bệnh lý phức tạp.

Đặc biệt, bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu như ghép đồng thời tim - phổi, ghép đa tạng và kỹ thuật domino. Công trình triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não của bệnh viện được trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025, ghi nhận năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo của đội ngũ thầy thuốc.

Không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu, Việt Đức còn là trung tâm đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật quan trọng, góp phần đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ ngoại khoa, nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế trên cả nước.

Trong đại dịch COVID-19, đội ngũ cán bộ, thầy thuốc bệnh viện đã tham gia tuyến đầu, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động từ tháng 7/2026 tiếp tục mở ra không gian phát triển mới, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu thuận lợi hơn.

PGS.TS Dương Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ tại lễ kỉ niệm 120 năm ngày thành lập

PGS.TS Dương Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bước vào chặng đường phát triển tiếp theo, Bệnh viện tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại khoa và các chuyên ngành mũi nhọn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Với nền tảng 120 năm truyền thống cùng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, Bệnh viện tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến những cơ hội điều trị tốt hơn cho người bệnh, khẳng định vị thế trung tâm ngoại khoa hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn tầm khu vực, quốc tế.