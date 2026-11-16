Trường Đại học Y Dược bắt tay hợp tác đào tạo, nghiên cứu y khoa với Viện Karolinska
GĐXH - Chiều 16/11, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UMP) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác (MoU) với Khoa Y tế công cộng toàn cầu, Viện Karolinska (Thụy Điển) – đơn vị uy tín phụ trách xét chọn và trao Giải Nobel Sinh lý học và Y học hằng năm, mở ra cơ hội thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu y tế công cộng.
Ngày 16/11, tại Bệnh viện Đại học Y Dược, cơ sở Linh Đàm (số 189 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, Hà Nội), Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UMP) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác (MoU) với Khoa Y tế công cộng toàn cầu, Viện Karolinska (Department of Global Public Health, Karolinska Institutet), Thụy Điển.
Sự kiện có sự tham dự của ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam; GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN cùng đoàn đại biểu Viện Karolinska do GS. Tobias Alfvén đại diện. Buổi lễ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ sở giáo dục và nghiên cứu y khoa của Việt Nam và Thụy Điển.
Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu y tế công cộng
Tại buổi lễ, hai bên đã cùng chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình Đào tạo cấp cứu thiết yếu và chăm sóc tích cực sớm (EECC) tại Việt Nam, đồng thời trao đổi định hướng phát triển chương trình từ thực tiễn địa phương đến tác động ở cấp hệ thống y tế.
Theo nội dung thỏa thuận, hai đơn vị dự kiến tăng cường hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực y tế công cộng, trọng tâm là đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, triển khai các chương trình chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm học thuật.
Thông qua sự kiện lần này, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN kỳ vọng thúc đẩy kết nối chuyên môn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu y khoa và chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Về Viện Karolinska (Karolinska Institutet): Là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu y khoa hàng đầu thế giới tại Thụy Điển. Theo bảng xếp hạng đại học năm 2026, Viện Karolinska xếp thứ 10 thế giới trong lĩnh vực Y khoa (QS World University Rankings by Subject) và thứ 12 thế giới trong lĩnh vực Y tế và Sức khỏe (Times Higher Education). Viện có thế mạnh nổi bật trong nghiên cứu y học, y tế công cộng và là đơn vị phụ trách lựa chọn, trao Giải Nobel Sinh lý học và Y học hằng năm.
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