Hà Nội: Trẻ bệnh hiểm nghèo, tai nạn nặng được hỗ trợ chi phí điều trị tối đa như thế nào từ 1/1/2027? GĐXH - HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết an sinh xã hội quan trọng, mở rộng mạng lưới bảo trợ y tế với các gói hỗ trợ 100% chi phí đồng chi trả BHYT, trợ cấp tiền ăn, viện phí và xe cứu thương cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ bị tai nạn thương tích nghiêm trọng.

Đưa bác sĩ tuyến trên về tận khu dân cư

Năm 2026 đánh dấu cột mốc bản lề của ngành Y tế Thủ đô khi toàn bộ 126 Trạm Y tế xã, phường hoàn tất kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 71/KH-UBND, Hà Nội xác định lấy y tế cơ sở làm nền tảng, lồng ghép vào Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo Quyết định số 4597/QĐ-UBND, 126 Trạm Y tế trực thuộc UBND cấp xã và chịu sự hướng dẫn toàn diện về chuyên môn của Sở Y tế. Từ khung chính sách này, mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu đã vận hành ổn định với 444 điểm trạm, 55 phòng khám đa khoa, 18 cơ sở điều trị Methadone và 02 nhà hộ sinh, bám sát từng khu dân cư từ nội đô đến ngoại thành.

Với quyết tâm chính trị cao, 100% Trạm Y tế xã, phường tại Hà Nội đã có bác sĩ làm việc thường xuyên, kết hợp cùng cơ chế "bệnh viện đỡ đầu" và chuyển đổi số, giúp người dân thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống. Ảnh: Bảo Loan

Thành quả ấn tượng nhất trong năm đầu vận hành mô hình mới là 126/126 Trạm Y tế xã, phường đều có bác sĩ làm việc thường xuyên (đạt 100%). Song song đó, Sở Y tế Hà Nội huy động 155 cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên (gồm 34 bệnh viện thuộc Sở, 30 bệnh viện Trung ương và Bộ, ngành, 23 bệnh viện tư nhân cùng 68 phòng khám đa khoa) về hỗ trợ trực tiếp cho tuyến xã.

Đơn cử, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã cử 250 lượt cán bộ với 206 buổi làm việc tại cơ sở, khám và tư vấn cho 6.281 lượt người dân ngay tại địa bàn. Sự đồng hành sát sao của các chuyên gia giúp số trạm đủ điều kiện khám sức khỏe tăng gấp đôi (từ 9 lên 18 trạm), kéo lượt khám ban đầu tại trạm tăng 8 - 12% và giảm rõ rệt tỷ lệ chuyển tuyến. Toàn Thành phố hiện quản lý, điều trị định kỳ ngay tại trạm cho gần 140.000 bệnh nhân tăng huyết áp và hơn 51.400 bệnh nhân đái tháo đường, giúp người dân bớt cảnh vất vả xếp hàng chờ đợi ở bệnh viện tuyến cuối.

Quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số

Trao đổi với phóng viên về diện mạo y tế cơ sở giai đoạn mới, TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Thành phố là lấy phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để người dân thực sự cảm nhận được sự đổi thay, cốt lõi là phải mang lại những dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện, chất lượng ngay tại cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án Telehealth, Hà Nội đang đẩy mạnh tạo lập Hồ sơ sức khỏe điện tử thông qua chiến dịch khám sức khỏe toàn dân (đạt hơn 7,36 triệu lượt người, tương đương 85,7% dân số) và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh.

"Mục tiêu cuối cùng là mỗi người dân có một Hồ sơ sức khỏe điện tử 'đúng – đủ – sạch – sống'. Từ dữ liệu cập nhật liên tục, người dân được phân tầng nguy cơ sức khỏe thành 4 vùng rõ rệt", TS.BS Nguyễn Đình Hưng cho biết.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Thành phố là lấy phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Theo đó, nhóm vùng xanh (sức khỏe tốt) được khuyến nghị duy trì lối sống lành mạnh; nhóm vùng vàng được tư vấn dự phòng sớm; nhóm vùng tím (mắc bệnh mạn tính) được quản lý, cấp thuốc định kỳ; nhóm vùng đỏ (nguy cơ rất cao) sẽ được cảnh báo để điều trị hoặc nhập viện kịp thời. Việc kiểm soát tốt các nhóm nguy cơ giúp từng bước kéo giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và hạn chế tối đa các ca cấp cứu bất ngờ nhờ sự kết nối thẳng từ trạm y tế tới Trung tâm Cấp cứu 115.

Sắp tới, khi phần mềm dùng chung cho 126 Trạm Y tế hoàn thiện, người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám, theo dõi tiêm chủng hay tra cứu an toàn thực phẩm trực tuyến. Bác sĩ tuyến xã cũng nắm trọn bệnh sử từ tuyến trên chuyển về để hội chẩn từ xa (Telehealth).

Bên cạnh chính sách đãi ngộ thu hút bác sĩ theo Nghị quyết số 29 của HĐND Thành phố, Hà Nội đang hoàn thiện đề án thí điểm cấp phát thuốc ngoại trú BHYT tại các nhà thuốc tư nhân, giúp người dân lĩnh thuốc BHYT ngay gần nhà.

Điểm tựa an sinh cho người cao tuổi và cộng đồng

Gắn kết với chùm chính sách an sinh đột phá của HĐND Thành phố năm 2026 (như Nghị quyết số 14, 17, 48 và 80/2026/NQ-HĐND về khám chữa bệnh lưu động, hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng chính sách và chăm sóc người cao tuổi), trạm y tế đang trở thành không gian chăm sóc toàn diện cho mọi lứa tuổi. Ngành Y tế Hà Nội đang thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi ngay tại nhiều trạm y tế (Long Biên, Quốc Oai, Đống Đa, Việt Hưng, Tây Hồ, Bồ Đề) trước khi nhân rộng toàn Thành phố.

Nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn về cơ sở vật chất và thiếu bác sĩ chuyên khoa, ngành Y tế đã kiến nghị Thành phố ưu tiên vốn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 để nâng cấp trạm y tế, phấn đấu đạt 4 - 5 bác sĩ/trạm vào năm 2030.

"Hội chẩn từ xa và liên thông dữ liệu số chính là cách chúng ta mang y tế chuyên sâu về tận trạm y tế, phục vụ người dân một cách thiết thực và gần gũi nhất", TS.BS Nguyễn Đình Hưng khẳng định.