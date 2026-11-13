Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực Việt Nam có nhiều bước tiến

Chiều 13/11, Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 34 của Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực thế giới, kết hợp với Hội nghị Khoa học lần thứ 10 của Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai hội nghị thường niên của Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực thế giới.

Theo GS.TS Lê Ngọc Thành, sự kiện không chỉ là niềm vinh dự lớn mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình phát triển của lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, lồng ngực Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cho biết ngành phẫu thuật tim mạch, lồng ngực Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Nếu trước đây, cả nước chỉ thực hiện vài trăm ca phẫu thuật tim hở mỗi năm tại 2-3 trung tâm, hiện nay đã có hơn 30 trung tâm triển khai lĩnh vực này, với số ca phẫu thuật hằng năm lên đến hàng nghìn ca.

Đáng chú ý, các cơ sở y tế trong nước đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp như ghép tim, ghép phổi, phẫu thuật động mạch chủ, phẫu thuật ít xâm lấn và phẫu thuật robot.

Những thành tựu này gắn liền với quá trình đầu tư phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế. Nhiều thế hệ phẫu thuật viên Việt Nam đã được đào tạo tại các trung tâm phẫu thuật tim mạch, lồng ngực lớn trên thế giới, trong đó có các cơ sở tại Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Đức.

Cùng với đó, nhiều đoàn chuyên gia quốc tế đã đến Việt Nam, trực tiếp phối hợp phẫu thuật, trao đổi chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật. Qua đó, đội ngũ y bác sĩ trong nước có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước triển khai những kỹ thuật phức tạp.

Mở rộng hợp tác, cập nhật các kỹ thuật tiên tiến

Tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ban hành tháng 9/2025, đề ra những giải pháp đột phá nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có định hướng xây dựng một số trung tâm y tế chuyên sâu chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực là một trong những lĩnh vực có tiềm năng đáp ứng yêu cầu này. Khi các trung tâm trong nước nâng cao chất lượng chuyên môn, người dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến ngay tại Việt Nam, giảm nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh. Đồng thời, các bệnh viện trong nước có thể tăng cường khả năng tiếp nhận người bệnh từ các quốc gia trong khu vực.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến cho biết thêm, hội nghị năm nay quy tụ gần 200 báo cáo khoa học, 29 báo cáo poster, 8 bài giảng toàn thể và 21 phiên khoa học. Thông qua các phiên báo cáo và thảo luận, hội nghị hướng tới tăng cường kết nối chuyên môn giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế, cập nhật tiến bộ khoa học, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và nâng cao chất lượng điều trị trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch, lồng ngực.

Đây cũng là cơ hội để ngành phẫu thuật tim mạch, lồng ngực Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy những thành tựu đã đạt được và nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng điều trị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao ý nghĩa khoa học và hợp tác quốc tế của sự kiện, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển chuyên ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả, bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao ý nghĩa khoa học và hợp tác quốc tế của Hội nghị.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, việc ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến cần dựa trên bằng chứng khoa học, chỉ định phù hợp, hiệu quả thực tế và khả năng chi trả của người bệnh. Các kỹ thuật như phẫu thuật tim phức tạp, phẫu thuật robot và nội soi lồng ngực cần được phát triển song hành với việc chuẩn hóa quy trình chuyên môn, kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn điều trị.

Thứ trưởng đề nghị tăng cường phát triển các kỹ thuật tiên tiến, phẫu thuật ít xâm lấn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong hoạt động chuyên môn. Cùng với đó, cần đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới; mở rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu đa trung tâm và chuẩn hóa quy trình điều trị.

Một yêu cầu quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực đa chuyên ngành, bao gồm phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê hồi sức, chuyên gia tuần hoàn ngoài cơ thể, điều dưỡng và đội ngũ chăm sóc tích cực. Đây là những lực lượng phối hợp chặt chẽ, góp phần bảo đảm an toàn cho người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.