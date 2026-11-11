Người đàn ông Hà Nội nhập viện do chó nhà cắn

Ngày 11/11, thông tin từ Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân bị tổn thương phức tạp cánh, cẳng tay do chó nhà cắn.

Trước đó, khi đang làm việc ở nhà, ông N.V.A (59 tuổi, ở Hà Nội) vô tình làm đổ chiếc ghế xuống sát chỗ con chó đang nằm. Bị giật mình, con chó bất ngờ lao vào tấn công, cắn liên tiếp vào vùng cánh tay và cẳng tay phải của ông. Dù rất đau, người đàn ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an con vật để nó nhả tay. Ngay sau đó, ông được người nhà đưa đến Bệnh viện TWQĐ 108 cấp cứu.

Bệnh nhân có nhiều vết thương phức tạp ở cẳng và cánh tay do chó nhà cắn. Ảnh: BVCC.

Tại Bệnh viện, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều vết thương mặt trước và mặt sau từ 1/3 dưới cánh tay kéo dài đến hết cẳng tay phải, nham nhở, không bắt được động mạch quay, động mạch trụ, ngọn chi nhợt, hồi lưu đầu ngón mất đe dọa trực tiếp khả năng bảo tồn cánh tay.

Ngay lập tức, bệnh nhân được kiểm soát chảy máu, xử trí ban đầu các vết thương và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Tại phòng mổ, bệnh nhân được mở rộng, thăm dò, cắt lọc tổ chức dập nát, làm sạch vết thương và xử trí các cấu trúc bị tổn thương, đặc biệt, bệnh nhân bị tổn thương dập nát động mạch cánh tay và đứt động mạch trụ sát chỗ phân chia động mạch quay trụ từ động mạch cánh tay. Kíp mổ đã tiến hành cắt lọc vết thương, ghép động mạch cánh tay, ghép động mạch trụ qua đoạn ghép tĩnh mạch hiển bằng kỹ thuật vi phẫu. Vết thương được đặt dẫn lưu và khâu thưa toàn thể.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị theo hướng phối hợp nhiều biện pháp, bao gồm chăm sóc vết thương, sử dụng kháng sinh phù hợp với mức độ tổn thương và nguy cơ nhiễm khuẩn, giảm đau, theo dõi biến chứng và phục hồi chức năng khi đủ điều kiện. Song song với điều trị ngoại khoa, bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine dại, uốn ván.

Thận trọng khi bị chó, mèo cắn

Theo ThS.BS Nguyễn Bá Minh – Khoa Chấn thương Chi trên và vi phẫu thuật, Bệnh viện TWQĐ 108, các vết thương do chó, mèo cắn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng tại chỗ mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng và đặc biệt là bệnh dại, một bệnh lý gần như luôn gây tử vong khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Sau khi bị chó, mèo cắn, người dân cần lập tức rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá, xử trí.

Người dân không nên tự đắp lá, dùng thuốc dân gian, tự khâu kín vết thương hoặc trì hoãn tiêm phòng dại để chờ theo dõi con vật. Nếu có thể, cần theo dõi chó, mèo trong 10 ngày theo hướng dẫn của cơ quan thú y, nhưng việc theo dõi này không thay thế cho đánh giá và chỉ định dự phòng sau phơi nhiễm tại cơ sở y tế.

Người đàn ông 62 tuổi không còn khả năng điều trị do thói quen nhiều người hay gặp khi bị chó cắn GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân đã bước sang giai đoạn toàn phát của bệnh dại – giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, tiên lượng rất xấu và hầu như không còn khả năng điều trị khỏi.



