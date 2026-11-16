Chạy đua cứu sống sản phụ Campuchia vừa bị nhau tiền đạo vừa thuyên tắc phổi

Chị Sourn Channa, 39 tuổi, quốc tịch Campuchia, mang thai lần thứ 4 và được chẩn đoán nhau tiền đạo trung tâm. Đây là tình trạng bánh nhau bám thấp, che kín lỗ trong cổ tử cung, khiến sản phụ không thể sinh thường, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng.

Ê-kíp phẫu thuật mổ bắt con và nỗ lực cầm máu, bảo tồn tử cung cho sản phụ. Ảnh: BVCC.

Lo ngại những biến chứng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và con, gia đình quyết định đưa chị sang Việt Nam điều trị tại Bệnh viện FV. Qua thăm khám và siêu âm, ThS.BS Võ Triệu Đạt, Trưởng khoa Sản FV Thomson xác định sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm mức độ 4.

Với tình trạng này, mổ lấy thai là phương án bắt buộc. Thách thức đặt ra với ê-kíp không chỉ là đưa em bé ra ngoài an toàn mà còn phải kiểm soát nguy cơ mất máu, bảo tồn tử cung cho người mẹ.

Biến cố bất ngờ ngay trên bàn mổ

Ca phẫu thuật ban đầu diễn ra thuận lợi, em bé được đưa ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, khoảng 15-20 phút sau khi bắt đầu cuộc mổ, chỉ số SpO₂ của sản phụ bất ngờ giảm mạnh. Đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng nghiêm trọng, buộc ê-kíp gây mê hồi sức phải khẩn trương tìm nguyên nhân.

Các bác sĩ gây mê nghĩ ngay đến khả năng có huyết khối (cục máu đông) di chuyển lên phổi gây ra thuyên tắc phổi. Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến suy hô hấp, trụy tuần hoàn, thậm chí ngừng tim nếu không được xử trí kịp thời.

Theo ThS.BS Lê Thị Bích Trâm, Khoa Gây mê Hồi sức, thuyên tắc phổi trong lúc phẫu thuật là biến cố hiếm gặp nhưng có nguy cơ tử vong cao. Với sản phụ vừa trải qua phẫu thuật lấy thai càng phức tạp hơn. Bởi thai kỳ và giai đoạn sau sinh đều làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Nếu cục máu đông gây tắc mạch phổi tiến triển, người mẹ cần được điều trị khẩn cấp; nhưng các biện pháp chống đông lại có thể làm tăng nguy cơ chảy máu tại vết mổ tử cung.

Trước tình huống khẩn cấp, các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực lập tức phối hợp xử trí. Thay vì đánh thức sản phụ sau mổ như thông lệ, bác sĩ quyết định tiếp tục duy trì thở máy, kiểm soát hô hấp trong điều kiện hồi sức tích cực.

Ngay sau khi kết thúc phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển thẳng đến khoa Hồi sức tích cực (ICU). Khoảng 3 giờ sau, kết quả chụp CT xác định người bệnh có huyết khối gây thuyên tắc ở một nhánh nhỏ thuộc thùy dưới phổi phải. May mắn, huyết khối chưa gây tắc nghẽn diện rộng hay làm ảnh hưởng đến tuần hoàn.

Cân não giữa nguy cơ huyết khối và xuất huyết

TS.BS Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, cùng các bác sĩ Sản khoa, Gây mê hồi sức và ICU hội chẩn để lựa chọn phương án điều trị. Thuốc tiêu sợi huyết có thể làm tan cục máu đông nhưng không phù hợp với người bệnh vừa trải qua phẫu thuật vì nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng. Thuốc chống đông là hướng điều trị cần thiết nhằm ngăn huyết khối tiến triển, song cũng phải kiểm soát chặt nguy cơ chảy máu tại vết mổ.

Các bác sĩ thăm khám cho sản phụ trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC.

Ê-kíp đồng thời chuẩn bị phương án can thiệp hút huyết khối qua ống thông tại phòng Cathlab nếu tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng.

"Với một sản phụ vừa mổ lấy thai, chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ giữa việc kiểm soát huyết khối và nguy cơ chảy máu. Việc lựa chọn thuốc cũng cần tính đến khả năng thuốc đi qua sữa mẹ, để không ảnh hưởng đến em bé", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Sau khi đánh giá tình trạng, các bác sĩ lựa chọn thuốc chống đông phù hợp, đồng thời theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ xuất huyết hậu phẫu.

Sau khoảng 48 giờ theo dõi và điều trị tích cực, tình trạng thuyên tắc phổi của chị Channa được kiểm soát. Sản phụ không cần thực hiện thủ thuật hút huyết khối hay các biện pháp hỗ trợ tuần hoàn chuyên sâu. Những ngày tiếp theo, chị tiếp tục được theo dõi và điều chỉnh thuốc phù hợp với quá trình hồi phục cũng như việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau 7 ngày nằm viện, chị Channa đủ điều kiện xuất viện.

Theo ThS.BS Võ Triệu Đạt, ca bệnh là tình huống phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, đặc biệt khi biến cố bất ngờ xuất hiện ngay trong quá trình phẫu thuật.

Trường hợp này cho thấy, với những ca bệnh sản khoa nguy cơ cao, bên cạnh năng lực của từng bác sĩ, khả năng phối hợp giữa các chuyên khoa và sự chuẩn bị cho những biến cố bất ngờ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình điều trị và hồi phục của người bệnh.