Chương trình có sự tham gia của đoàn chuyên gia Nhật Bản cùng giảng viên Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về xây dựng chương trình đào tạo cấp cứu viên ngoại viện (Paramedic) tại Việt Nam, được triển khai từ năm 2024 với sự hỗ trợ kinh phí của Chính phủ Nhật Bản.

100 bác sĩ, dược sĩ tương lai tham gia tập huấn được tiếp cận kiến thức và kỹ năng cấp cứu ngoại viện theo mô hình đào tạo của Nhật Bản. Nội dung tập huấn tập trung vào những kỹ năng thiết yếu trong xử trí tình huống khẩn cấp như hồi sinh tim phổi (CPR), sử dụng thiết bị khử rung tim tự động bên ngoài (AED), bất động và vận chuyển nạn nhân an toàn, xử trí chảy máu, hóc dị vật, cố định gãy xương và thực hành quy trình cấp cứu ngoại viện.

Đây đều là những kỹ năng có ý nghĩa thiết thực, bởi trong nhiều tình huống tai nạn, chấn thương hoặc ngừng tuần hoàn, việc sơ cứu đúng cách ngay từ những phút đầu tiên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống và khả năng phục hồi của người gặp nạn.

Thông qua hoạt động thực hành, các học viên không chỉ được củng cố kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội tiếp cận cách tổ chức, phối hợp và xử trí cấp cứu theo quy trình bài bản. 100 học viên cũng được kỳ vọng trở thành những hạt nhân góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu đến cộng đồng.

Đào tạo cấp cứu ngoại viện – khoảng trống cần được quan tâm

Cấp cứu ngoại viện là một mắt xích quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, đảm nhiệm việc tiếp cận, sơ cứu, ổn định tình trạng người bệnh ngay tại hiện trường và vận chuyển an toàn đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, để hệ thống này hoạt động hiệu quả, bên cạnh phương tiện và trang thiết bị, yếu tố nhân lực được đào tạo bài bản có vai trò đặc biệt quan trọng.

Ngày 10/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030". Đề án đặt ra định hướng phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện trên phạm vi toàn quốc, gắn với yêu cầu đào tạo nhân lực và đầu tư trang thiết bị đáp ứng thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, việc đào tạo nguồn nhân lực cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp, đặc biệt là đội ngũ cấp cứu viên ngoại viện (Paramedic), được xem là một trong những nền tảng để nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.

Với định hướng này, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành lập Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện từ năm 2023. Từ tháng 8/2024, nhà trường triển khai chương trình hợp tác với Tập đoàn Y tế Kitahara và Trường Đại học Kokushikan (Nhật Bản), nhằm xây dựng nền tảng đào tạo Paramedic phù hợp với điều kiện Việt Nam.

GS Kinoshi, Chủ tịch Hiệp hội Cấp cứu viên ngoại viện Nhật Bản (bìa phải) đang trực tiếp hướng dẫn động tác chuẩn cho sinh viên.

Ba năm hợp tác Việt Nam – Nhật Bản tạo nền tảng đào tạo Paramedic

Theo báo cáo tổng kết chương trình, trong giai đoạn 2024-2026, hai bên đã phối hợp khảo sát hệ thống cấp cứu ngoại viện và hoạt động đào tạo tại Việt Nam; tổ chức các đoàn cán bộ, giảng viên sang Nhật Bản học tập kinh nghiệm về mô hình cấp cứu ngoại viện (EMS), phương pháp đào tạo Paramedic và thực hành mô phỏng.

Ở chiều ngược lại, các chuyên gia Nhật Bản đã sang Việt Nam khảo sát thực tế, chuyển giao kiến thức, kỹ năng cho giảng viên Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện và các đơn vị liên quan. Hoạt động đào tạo được kết hợp với thực tiễn tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, đồng thời có sự tham gia của các đơn vị y tế, bệnh viện và lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Một trong những kết quả đáng chú ý là việc phối hợp xây dựng khung chương trình đào tạo cấp cứu viên ngoại viện (Paramedic), bộ tài liệu giảng dạy gồm giáo trình, hướng dẫn và tài liệu thực hành, cùng đội ngũ giảng viên được bồi dưỡng theo chương trình đào tạo giảng viên nguồn (TOT).

Chương trình cũng góp phần tăng cường kết nối giữa các đơn vị y tế, cấp cứu và cứu nạn cứu hộ, tạo điều kiện để hoạt động đào tạo gắn chặt hơn với yêu cầu thực tế của hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam.

Theo định hướng tiếp theo, Trường Đại học Y Dược sẽ tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa chương trình và tài liệu đào tạo, triển khai thí điểm đào tạo Paramedic tại trường gắn với hệ thống cấp cứu ngoại viện ở Hà Nội, đồng thời mở rộng hợp tác và tìm kiếm nguồn lực để duy trì chương trình.