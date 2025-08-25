Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển

Thứ hai, 20:11 25/08/2025 | Y tế
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.

Ngày 25/8, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, ông Nguyễn Văn Lai (sinh năm 1969, quê quán xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền viên tàu cá QNg 90640 TS) bất ngờ xuất hiện triệu chứng mệt, tê bì và yếu nửa người bên phải, khó nói, đau đầu.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân được tàu cá đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao 161/90 mmHg.

Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị đột quỵ não, liệt nửa người phải do nhồi máu não giờ thứ 11, cần theo dõi chặt chẽ, phân biệt với xuất huyết não.

Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển - Ảnh 1.

Bác sỹ Bệnh xá đảo Trường Sa thăm khám cho bệnh nhân. (Nguồn: Báo Khánh Hòa)

Các y, bác sỹ trên đảo đã nhanh chóng tiến hành truyền dịch, bảo vệ tế bào não, chống phù não, kiểm soát huyết áp; thực hiện các biện pháp như: đo điện tâm đồ, chụp X-quang và các xét nghiệm khác, đồng thời hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Theo đánh giá ban đầu, tình trạng thương tổn của bệnh nhân nặng, có nguy cơ đột quỵ tiến triển và phù não. Hiện, quân y đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi sát sao các biểu hiện về tri giác, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng huyết động của bệnh nhân để kịp thời báo cáo về tuyến trên, có hướng xử trí phù hợp.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết việc cấp cứu kịp thời cho ngư dân Nguyễn Văn Lai một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của đội ngũ quân y đảo Trường Sa và các bệnh xá tại Đặc khu Trường Sa trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoa

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.

Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứu

Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tử

Y tế - 2 ngày trước

Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao

Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa

Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưa

Y tế - 1 tuần trước

Khi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.

Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng

Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặng

Y tế - 1 tuần trước

Người đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 1 tuần trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 1 tuần trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Xem nhiều

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vong

Y tế
Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top