Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biển
Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.
Ngày 25/8, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa, ông Nguyễn Văn Lai (sinh năm 1969, quê quán xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền viên tàu cá QNg 90640 TS) bất ngờ xuất hiện triệu chứng mệt, tê bì và yếu nửa người bên phải, khó nói, đau đầu.
Khoảng 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân được tàu cá đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao 161/90 mmHg.
Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị đột quỵ não, liệt nửa người phải do nhồi máu não giờ thứ 11, cần theo dõi chặt chẽ, phân biệt với xuất huyết não.
Các y, bác sỹ trên đảo đã nhanh chóng tiến hành truyền dịch, bảo vệ tế bào não, chống phù não, kiểm soát huyết áp; thực hiện các biện pháp như: đo điện tâm đồ, chụp X-quang và các xét nghiệm khác, đồng thời hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.
Theo đánh giá ban đầu, tình trạng thương tổn của bệnh nhân nặng, có nguy cơ đột quỵ tiến triển và phù não. Hiện, quân y đảo Trường Sa tiếp tục theo dõi sát sao các biểu hiện về tri giác, dấu hiệu sinh tồn, tình trạng huyết động của bệnh nhân để kịp thời báo cáo về tuyến trên, có hướng xử trí phù hợp.
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết việc cấp cứu kịp thời cho ngư dân Nguyễn Văn Lai một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của đội ngũ quân y đảo Trường Sa và các bệnh xá tại Đặc khu Trường Sa trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoaY tế - 4 giờ trước
GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.
Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứuY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vongY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.
Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tửY tế - 2 ngày trước
Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.
Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt NamY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.
Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong caoY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.
Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưaY tế - 1 tuần trước
Khi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.
Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặngY tế - 1 tuần trước
Người đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớmY tế - 1 tuần trước
Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.
Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?Y tế - 1 tuần trước
Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớmY tế
Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.