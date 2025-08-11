Better Choice Awards 2025 chính thức khởi động với thông điệp “Vươn mình bứt phá” cùng tinh thần “Tự hào Việt Nam’

Với thông điệp chính "Vươn mình bứt phá" và tinh thần xuyên suốt "Tự hào Việt Nam", Better Choice Awards 2025 không chỉ là nơi vinh danh những sản phẩm, dịch vụ và sáng kiến tiêu biểu, mà còn là nền tảng truyền cảm hứng đổi mới, hướng đến một hệ sinh thái tiêu dùng thông minh, đổi mới sáng tạo và bền vững.

Hạng mục mới đi kèm với hoạt động giàu tính đổi mới sáng tạo

Khác với những mùa trước, năm nay Better Choice Awards đánh dấu sự mở rộng đột phá về quy mô, chiều sâu đánh giá và tác động xã hội. Tổng cộng 4 nhóm giải thưởng lớn sẽ được trao, bao gồm: Smart Choice Awards (thiết bị và giải pháp công nghệ phục vụ người tiêu dùng), Car Choice Awards (sản phẩm và thương hiệu trong lĩnh vực ô tô), Innovative Choice Awards (các sáng kiến đổi mới sáng tạo trên nền tảng số), và đặc biệt là cụm giải hoàn toàn mới – Consumer Finance Awards (giải pháp tài chính tiêu dùng phục vụ người Việt).

Sự xuất hiện của Consumer Finance Awards là một trong những điểm nhấn mang tính chiến lược của mùa giải 2025. Với gần 10 hạng mục chuyên biệt, cụm giải này tôn vinh các nền tảng thanh toán số, ngân hàng số, ứng dụng đầu tư, giải pháp tín dụng và sản phẩm thẻ đổi mới sáng tạo, những yếu tố đang thay đổi sâu sắc thói quen chi tiêu, tiếp cận tài chính và nâng cao nhận thức tài chính của người Việt. Theo đại diện ban tổ chức, đây là một bước tiến tất yếu khi xu hướng tài chính số đã không còn là tương lai, mà đã hiện diện trong từng quyết định mua sắm và quản lý tài sản của người tiêu dùng.

Better Choice Awards 2025 là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia (1/10), dự kiến quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức nghiên cứu, quỹ đầu tư và startup trong và ngoài nước. Đây sẽ là không gian trưng bày, kết nối và thúc đẩy hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, tài chính số và giáo dục tương lai.

Một điểm nổi bật khác trong hành trình năm nay là việc Better Choice Awards 2025 sẽ lần đầu tiên tổ chức đồng thời với Vietnam Mobility Festival – sự kiện trải nghiệm giao thông thông minh và phương tiện di chuyển của tương lai. Hai chương trình được đồng tổ chức nhằm làm nổi bật vai trò giao thoa giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực sản xuất nội địa. Trong khuôn khổ này, các hạng mục thuộc Car Choice Awards sẽ được vinh danh trong lễ trao giải đặc biệt, nơi hội tụ của các hãng xe, startup công nghệ giao thông, nhà cung cấp hạ tầng và chuyên gia quy hoạch đô thị.

Đồng hành cùng Better Choice Awards 2025 là chuỗi hoạt động bên lề mang giá trị xã hội và lan tỏa mạnh mẽ, trong đó nổi bật là các hoạt động Hội thảo liên quan đến lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, nơi các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách cùng thảo luận về việc thúc đẩy phát triển công nghệ lõi tại Việt Nam, với sự tham gia của những lãnh đạo nhà nước, các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ lõi tại Việt Nam. Đặc biệt, sự kiện còn chào đón những vị chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực này từ nước ngoài, từng đoạt giải Nobel hay Huy chương Tate của Hội vật lý Mỹ, lần đầu tiên có mặt tại một sự kiện hội thảo cấp cao tại Việt Nam.

Song song, hoạt động bổ trợ, truyền tải tinh thần "Tự hào Việt Nam" - talkshow đặc biệt trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mang tên "Kiến tạo đất nước – Tự hào Việt Nam" sẽ được phát sóng định kỳ bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2025, giới thiệu những gương mặt tiêu biểu, từ nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ đến startup, nhà sáng chế, những người đang từng ngày tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội bằng nỗ lực cá nhân và sáng tạo công nghệ.

Sau lễ trao giải Better Choice Awards, dự kiến sẽ có thêm một hoạt động Hackathon về AI được tổ chức nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang đến giá trị thực tế bằng cách sử dụng AI. Đây sẽ là hoạt động được kỳ vọng nhằm mang tới luồng gió mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Giải thưởng đảm bảo về tính minh bạch, tôn vinh đổi mới sáng tạo

Ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) khẳng định: "Better Choice Awards không chỉ là một giải thưởng tôn vinh sự lựa chọn đúng đắn, mà còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. BCA 2025 là lời kêu gọi cộng đồng công nghệ, tài chính và tiêu dùng cùng đồng lòng kiến tạo một thị trường minh bạch, hiệu quả và giàu bản sắc."

Đại diện phía đơn vị tổ chức, ông Nguyễn Đăng Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp – chia sẻ: "Chúng tôi luôn tin rằng việc tiêu dùng không còn là hành vi đơn lẻ, mà là lựa chọn tạo ra ảnh hưởng. Thông qua BCA 2025, chúng tôi muốn cùng người tiêu dùng khẳng định quyền lực của sự lựa chọn đúng đắn, góp phần định hình một thị trường lành mạnh, nơi công nghệ phục vụ con người và đổi mới bắt đầu từ những điều thiết thực."

Toàn bộ quy trình chấm giải năm nay được xây dựng công khai, đa chiều và có tính tương tác cao. Mỗi hạng mục giải thưởng sẽ kết hợp giữa bình chọn từ cộng đồng người tiêu dùng và chấm điểm chuyên môn từ Hội đồng thẩm định – bao gồm các chuyên gia độc lập giàu kinh nghiệm, nhà báo công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện tổ chức nghiên cứu, cùng các nhà phân tích thị trường. Tỷ lệ cộng điểm linh hoạt theo từng nhóm giải, giúp đảm bảo sự cân bằng giữa tiếng nói thực tiễn và đánh giá chuyên sâu.

Ngoài ra, nhằm tăng tính minh bạch và mở rộng cộng đồng tham gia, BCA 2025 triển khai mô hình KOC Better List – bảng xếp hạng sản phẩm do cộng đồng người tiêu dùng sành công nghệ (KOC – Key Opinion Consumer) chấm điểm. Gần 20 KOC sẽ luân phiên trải nghiệm và đánh giá các sản phẩm theo tuần, góp phần làm phong phú thêm hệ dữ liệu đánh giá, đồng thời tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực qua mạng xã hội và nền tảng nội dung số của VCCorp. Sau 3 tuần, những sản phẩm được đánh giá cao nhất sẽ được trao kỷ niệm chương trong khuôn khổ Gala tổng kết.

Lễ trao giải Better Choice Awards 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 10 năm nay tại Hà Nội, nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Trước đó, các vòng đề cử, trải nghiệm sản phẩm, bình chọn cộng đồng và chấm điểm chuyên môn sẽ lần lượt được triển khai từ giữa tháng 8 đến hết tháng 9, song hành cùng chuỗi hội thảo, talkshow và chiến dịch truyền thông tương tác trên hệ thống nền tảng của VCCorp, các báo điện tử đối tác và mạng xã hội.

Thông tin chi tiết về giải thưởng, danh sách đề cử, thể lệ bình chọn và các sự kiện liên quan sẽ liên tục được cập nhật tại cổng thông tin chính thức: www.BetterChoice.vn và fanpage Better Choice Awards trên Facebook.

