Bình luận xúc phạm công an trên Facebook, người đàn ông bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 20/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Bị đã ra quyết định xử phạt một trường hợp về hành vi lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 13/11/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quảng Bị phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và làm việc với chủ tài khoản là anh N.T. (sinh năm 1988, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội). Tại cơ quan công an, anh N.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an xã Quảng Bị xử phạt trường hợp vi phạm. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Ngày 18/11/2025, Công an xã Quảng Bị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh N.T. số tiền 5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ.