Phát hiện ma túy và súng giấu trong cốp xe máy sau cú va chạm với xe đầu kéo

Ngày 20/11, Cục CSGT thông tin, vào hồi 7h24 ngày 19/11, anh Nguyễn Quang Phong (SN 1982, trú tổ 7, khu Cẩm Thịnh 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe mô tô Sirius biển số 14AA-386.01 lưu thông hướng Hưng Yên – Hải Phòng, thì va chạm vào xe đầu kéo đỗ bên lề đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực.

Khi bàn giao tài sản cho người thân của anh Phong, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách màu nâu có vỏ túi cà phê "Coffee Thượng Hạng" cuộn tròn, bên trong chứa hai túi nilon gồm một túi tinh thể không màu và một túi các viên nén màu đỏ. Nghi là ma túy, Trạm CSGT Cầu Nghìn báo cáo và phối hợp PC04 Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận, niêm phong tang vật.

Nguyễn Quang Phong (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Khám nghiệm phương tiện, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trong cốp xe mô tô do anh Phong điều khiển có một khẩu súng màu vàng, kích thước 14x10 cm.

Trạm CSGT Cầu Nghìn cùng PC04 Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, thu giữ, niêm phong tang vật và lấy lời khai các nhân chứng, phục vụ công tác điều tra.

Kết quả giám định cho thấy tổng trọng lượng hai túi ma túy thu giữ là 112,828g Methamphetamine.

Vụ việc đang được Cơ quan PC04 Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và nguồn gốc khẩu súng thu được.