Cứu 5 người thoát đám cháy trong căn nhà trên phố Hà Nội

Khoảng 18h59 ngày 20/11/2025, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 42 đường Bưởi, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 và khu vực 10 đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Đám cháy được xác định bùng phát tại khu vực phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ và kịp thời đưa 5 người gồm 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ thoát ra ngoài an toàn.

Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo: Trước khi đi ngủ, người dân cần rà soát toàn bộ các thiết bị điện trong nhà, tắt các thiết bị không cần thiết như quạt sưởi, bếp điện, bàn là, sạc pin điện thoại và máy tính. Kiểm tra hệ thống dây dẫn, ổ cắm điện, tránh cắm quá tải hoặc để dây điện chập chờn, hở dẫn điện. Không để các vật liệu dễ cháy như chăn, màn, rèm cửa, giấy tờ sát nguồn nhiệt hay ổ điện.

Cần tắt hoàn toàn bếp gas, khóa van bình gas và kiểm tra kỹ mùi gas trong nhà. Nên lắp đặt thiết bị báo khói, báo nhiệt tại phòng ngủ và khu vực hành lang, chuẩn bị sẵn đèn pin, dụng cụ thoát nạn và chìa khóa ở vị trí dễ lấy. Ban đêm, nên đóng cửa phòng đúng cách nhưng không khóa chặt lối thoát hiểm để có thể xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố cháy, nổ.