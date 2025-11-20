Sạt lở 'bẻ gãy' giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng: Lộ trình thay thế cho tài xế
Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C khiến giao thông qua Khánh Hòa và Lâm Đồng tê liệt hoàn toàn, phương tiện buộc phải chuyển hướng theo lộ trình thay thế.
Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ, nhiều tuyến giao thông huyết mạch đang bị chia cắt nghiêm trọng do sạt lở khối lượng rất lớn đất đá, trong đó nghiêm trọng nhất là tuyến giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng qua đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C).
Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16h ngày 20/11, tình trạng sạt lở tại khu vực đèo Khánh Lê vẫn diễn biến rất phức tạp, gây tắc đường hoàn toàn tại nhiều vị trí, buộc các tỉnh phải áp dụng phương án cấm đường và tổ chức phân luồng khẩn cấp.
Cụ thể, trên Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê đã xảy ra sạt lở taluy dương và taluy âm tại hàng loạt vị trí từ Km43+500, Km47+000 đến Km65 - Km71, đất đá khối lượng lớn tràn xuống mặt đường, phá hỏng kết cấu mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trước mức độ nguy hiểm gia tăng, từ ngày 17/11, hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã thống nhất cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân.
Hiện nay, các phương tiện di chuyển từ Nha Trang lên Đà Lạt buộc phải đi theo các tuyến thay thế. Hướng thứ nhất, đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00, sau đó rẽ phải vào Quốc lộ 27, tiếp tục đến Km174+00 rồi rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn để vào thành phố Đà Lạt. Hướng thứ hai, đi theo Quốc lộ 26, kết nối sang Quốc lộ 27 và tiếp tục hành trình đến Đà Lạt. Đây là hai tuyến được lực lượng chức năng khuyến cáo nhằm tránh hoàn toàn khu vực đèo Khánh Lê đang sạt lở nghiêm trọng.
Không chỉ tuyến qua Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ảnh hưởng, trên hệ thống quốc lộ do Trung ương quản lý vẫn còn 15 vị trí tắc đường. Riêng tại thành phố Đà Nẵng có 5 điểm sạt lở trên tuyến Trường Sơn Đông, dự kiến thông xe trong ngày 21/11. Tại Gia Lai, đoạn Quốc lộ 1 từ Km1229+600 đến Km1230+050 bị ngập sâu, các phương tiện được điều tiết đi theo tuyến Quốc lộ 1D để tránh điểm ngập. Tại Đắk Lắk, nhiều đoạn Quốc lộ 1 vẫn tê liệt do nước lũ, kéo dài từ Km1326 đến Km1353.
Đáng chú ý, tại Khánh Hòa, đoạn Quốc lộ 1 qua xã Diên Điền (Km1451+600 - Km1452+600) đang bị nước tràn qua mặt đường từ 50 đến 100 cm. Đồng thời, khu vực từ hầm Đèo Cả đến hầm Cổ Mã đang xảy ra ùn tắc kéo dài do ngập nước tại nút giao phía Bắc hầm Đèo Cả. Nhiều điểm sạt lở khác đã được khắc phục bước đầu, nhưng vẫn phải chờ nước rút hoàn toàn mới có thể thông xe an toàn.
Lực lượng quản lý đường bộ hiện đang bố trí nhân lực trực 24/24h tại các điểm xung yếu để hướng dẫn, phân luồng và cảnh báo người tham gia giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam đã cử các đoàn công tác trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động máy móc, thiết bị và vật tư dự phòng để khắc phục sạt lở trong thời gian sớm nhất. Riêng tỉnh Lâm Đồng đã được tăng cường 5.000 rọ đá nhằm gia cố khẩn cấp các vị trí có nguy cơ sạt trượt tiếp theo.
Người dân và các tài xế cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn phân luồng, không cố tình di chuyển vào khu vực đèo Khánh Lê đang bị cấm. Việc cố vượt qua điểm sạt lở không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn cản trở công tác cứu hộ, khắc phục của lực lượng chức năng.
Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữXã hội - 47 phút trước
GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.
Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3Xã hội - 3 giờ trước
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.
102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhấtXã hội - 4 giờ trước
Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.
Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'Xã hội - 4 giờ trước
Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũXã hội - 4 giờ trước
Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổiXã hội - 4 giờ trước
Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.
Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiềnXã hội - 4 giờ trước
Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.
Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền TrungXã hội - 4 giờ trước
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dụcXã hội - 5 giờ trước
Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã để lại dấu ấn đậm nét khi chủ trì thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng, góp phần hình thành các chính sách lớn về an sinh, y tế và giáo dục. Với tinh thần đổi mới, Ủy ban đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọtĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi học, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh đặc biệt: tuổi trẻ nhiều thử thách, sóng gió. Đổi lại, hậu vận của họ vô cùng thịnh vượng.
Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tốPháp luật
GĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...