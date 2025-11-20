Sạt lở 'bẻ gãy' giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng: Lộ trình thay thế cho tài xế

Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ, nhiều tuyến giao thông huyết mạch đang bị chia cắt nghiêm trọng do sạt lở khối lượng rất lớn đất đá, trong đó nghiêm trọng nhất là tuyến giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng qua đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C).

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16h ngày 20/11, tình trạng sạt lở tại khu vực đèo Khánh Lê vẫn diễn biến rất phức tạp, gây tắc đường hoàn toàn tại nhiều vị trí, buộc các tỉnh phải áp dụng phương án cấm đường và tổ chức phân luồng khẩn cấp.

Cụ thể, trên Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê đã xảy ra sạt lở taluy dương và taluy âm tại hàng loạt vị trí từ Km43+500, Km47+000 đến Km65 - Km71, đất đá khối lượng lớn tràn xuống mặt đường, phá hỏng kết cấu mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trước mức độ nguy hiểm gia tăng, từ ngày 17/11, hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã thống nhất cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua tuyến đèo này để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Hiện nay, các phương tiện di chuyển từ Nha Trang lên Đà Lạt buộc phải đi theo các tuyến thay thế. Hướng thứ nhất, đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00, sau đó rẽ phải vào Quốc lộ 27, tiếp tục đến Km174+00 rồi rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn để vào thành phố Đà Lạt. Hướng thứ hai, đi theo Quốc lộ 26, kết nối sang Quốc lộ 27 và tiếp tục hành trình đến Đà Lạt. Đây là hai tuyến được lực lượng chức năng khuyến cáo nhằm tránh hoàn toàn khu vực đèo Khánh Lê đang sạt lở nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê do sạt lở đất đá.

Không chỉ tuyến qua Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ảnh hưởng, trên hệ thống quốc lộ do Trung ương quản lý vẫn còn 15 vị trí tắc đường. Riêng tại thành phố Đà Nẵng có 5 điểm sạt lở trên tuyến Trường Sơn Đông, dự kiến thông xe trong ngày 21/11. Tại Gia Lai, đoạn Quốc lộ 1 từ Km1229+600 đến Km1230+050 bị ngập sâu, các phương tiện được điều tiết đi theo tuyến Quốc lộ 1D để tránh điểm ngập. Tại Đắk Lắk, nhiều đoạn Quốc lộ 1 vẫn tê liệt do nước lũ, kéo dài từ Km1326 đến Km1353.

Đáng chú ý, tại Khánh Hòa, đoạn Quốc lộ 1 qua xã Diên Điền (Km1451+600 - Km1452+600) đang bị nước tràn qua mặt đường từ 50 đến 100 cm. Đồng thời, khu vực từ hầm Đèo Cả đến hầm Cổ Mã đang xảy ra ùn tắc kéo dài do ngập nước tại nút giao phía Bắc hầm Đèo Cả. Nhiều điểm sạt lở khác đã được khắc phục bước đầu, nhưng vẫn phải chờ nước rút hoàn toàn mới có thể thông xe an toàn.

Lực lượng quản lý đường bộ hiện đang bố trí nhân lực trực 24/24h tại các điểm xung yếu để hướng dẫn, phân luồng và cảnh báo người tham gia giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam đã cử các đoàn công tác trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động máy móc, thiết bị và vật tư dự phòng để khắc phục sạt lở trong thời gian sớm nhất. Riêng tỉnh Lâm Đồng đã được tăng cường 5.000 rọ đá nhằm gia cố khẩn cấp các vị trí có nguy cơ sạt trượt tiếp theo.

Người dân và các tài xế cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn phân luồng, không cố tình di chuyển vào khu vực đèo Khánh Lê đang bị cấm. Việc cố vượt qua điểm sạt lở không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn cản trở công tác cứu hộ, khắc phục của lực lượng chức năng.