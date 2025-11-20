Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Mưa lũ miền Trung khiến 41 người chết, hơn 50 nghìn ngôi nhà chìm trong nước

Thứ năm, 21:42 20/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tối 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 41 người chết. Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 16 người; Khánh Hòa 14 người; Lâm Đồng 4 người; Gia Lai 3 người; Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 người thiệt mạng.

Thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ

Tối 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 41 người chết. Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 16 người; Khánh Hòa 14 người; Lâm Đồng 4 người; Gia Lai ba người; Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. Hiện còn 9 người mất tích.

Mưa lũ khiến 167 nhà hư hỏng, hơn 52.000 nhà ngập, tập trung nhiều nhất tại Đắk Lắk (gần 23.000), Gia Lai (19.200) và Khánh Hòa (9.000). Hơn 13.000 ha hoa màu, gần 2.100 ha cây lâu năm, 88 ha thủy sản và hơn 30.700 gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Mưa lũ miền Trung khiến 41 người chết, hơn 50 nghìn ngôi nhà chìm trong nước- Ảnh 2.

Miền Trung đang thiệt hại vô cùng nặng nề do mưa lũ lịch sử.

Trên các tuyến quốc lộ 1, 14, 14E, 14H, 40B, 20 và đường Trường Sơn Đông còn hơn 30 vị trí sạt lở, ngập sâu gây ách tắc. Trên các tuyến đường tỉnh ghi nhận hơn 140 điểm sạt lở. Riêng đèo Prenn và đứt gãy tại đèo Mimosa buộc tỉnh Lâm Đồng phải công bố tình huống khẩn cấp.

Ngành đường sắt hai ngày qua đã dừng 14 chuyến tàu khách. Cảng hàng không Tuy Hòa tạm dừng khai thác từ 10h đến trưa mai. Hơn một triệu khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục được gần 615.000 hộ.

Để ứng phó mưa lũ, Thủ tướng đã ban hành 5 công điện, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia ban hành 4 công điện. Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp kiểm tra ứng phó và khắc phục hậu quả tại Khánh Hòa.

Bộ Quốc phòng điều động 18.000 lượt người và 441 lượt phương tiện hỗ trợ người dân; 4 trực thăng luôn sẵn sàng cùng 2 tấn lương thực và nhu yếu phẩm để tiếp tế cho các vùng bị cô lập. Công an các tỉnh huy động gần 42.000 cán bộ, chiến sĩ với hơn 3.200 phương tiện tham gia cứu hộ.

Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia; 3 tấn hóa chất Cloramine B; 1.000 lít hóa chất xử lý nước, 1.000 túi sơ cấp cứu; 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 áo phao và 150 đèn pin áp suất cao.

Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và đề nghị lực lượng Công binh Quân khu 7 phối hợp sửa chữa các tuyến đường hư hỏng. Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ một xuồng DT3, hai máy phát điện, 6.000 phao tròn và 3.000 áo phao, 50 bè nhẹ.

Lũ xuống chậm, nguy cơ sạt lở kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 20/11 phổ biến từ 40 – 80mm, cục bộ có nơi trên 100mm như: Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 149,4mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 129,6mm, Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 102,4mm…

Từ chiều tối ngày 20/11 đến hết ngày 21/11, phía đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 – 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 150mm/3 giờ).

Ngoài ra, đêm 20/11 ngày 21/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 – 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo, đêm 22/11 và ngày 23/11, Phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 – 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 24/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Mưa lớn có thể gây ra: Ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; Lũ quét trên sông, suối nhỏ; Sạt lở đất ở sườn dốc.

Mưa lũ miền Trung khiến 41 người chết, hơn 50 nghìn ngôi nhà chìm trong nước- Ảnh 3.

Mưa lũ nhấn chìm nhiều tài sản của người dân.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau ngày 21/11, mưa giảm, lũ trên các sông xuống nhanh hơn, tuy nhiên ngập lụt diện rộng tại Bình Định (cũ), Phú Yên (cũ) và Khánh Hòa còn kéo dài.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 ở Phú Yên cũ. Đây là mức cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng, được đưa ra khi khu vực gặp tổ hợp nguy hiểm gồm lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, có khả năng gây thiệt hại rất lớn đến tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng. Khu vực Khánh Hòa rủi ro thiên tai cấp 3, có nguy cơ thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cùng với đó, các chuyên gia cảnh báo, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn là 40,99m (1 giờ ngày 20/11), trên báo động (BĐ) 3 là 6,49m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) là 1,09m; tại trạm Phú Lâm là 5,40m (3 giờ ngày 20/11), trên BĐ 3 là 1,70m, vượt lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) là 0,19m.

Lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng là 13,14m (lúc 5 giờ ngày 20/11), trên mức BĐ 3 là 2,14m, dưới mức lũ lịch sử năm 2003 (13,34m) là 0,20m; lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên; sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức BĐ3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21m), sau xuống chậm.

Trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Ba sẽ xuống và vẫn duy trì ở mức cao trên BĐ 3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ 2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ 3; lũ trên sông Thu Bồn xuống dưới BĐ 2.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh, thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Khu vực phía Đông Đắk Lắk cấp 4 (tổ hợp thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất); Các lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa cấp 3; Các lưu vực sông từ thành phố Huế đến tỉnh Gia Lai cấp 1-2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tô Hội
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Sạt lở 'bẻ gãy' giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng: Lộ trình thay thế cho tài xế

Sạt lở 'bẻ gãy' giao thông tại Khánh Hòa và Lâm Đồng: Lộ trình thay thế cho tài xế

Nữ sinh hoảng sợ cầu cứu khi đang đến nhà người lạ quen qua mạng xã hội

Nữ sinh hoảng sợ cầu cứu khi đang đến nhà người lạ quen qua mạng xã hội

2 trẻ mắc kẹt dưới hố sâu khi đi dã ngoại ở núi Trầm

2 trẻ mắc kẹt dưới hố sâu khi đi dã ngoại ở núi Trầm

Băng rừng, vượt sạt lở gần 5 tiếng đưa sản phụ đi sinh an toàn

Băng rừng, vượt sạt lở gần 5 tiếng đưa sản phụ đi sinh an toàn

Xúc động món quà của học trò vùng cao dành tặng cô giáo

Xúc động món quà của học trò vùng cao dành tặng cô giáo

Cùng chuyên mục

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Xã hội - 3 giờ trước

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

Xã hội - 4 giờ trước

Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Xã hội - 4 giờ trước

Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Xã hội - 4 giờ trước

Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Xã hội - 4 giờ trước

Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Xã hội - 4 giờ trước

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Xã hội - 5 giờ trước

Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã để lại dấu ấn đậm nét khi chủ trì thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng, góp phần hình thành các chính sách lớn về an sinh, y tế và giáo dục. Với tinh thần đổi mới, Ủy ban đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi học, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh đặc biệt: tuổi trẻ nhiều thử thách, sóng gió. Đổi lại, hậu vận của họ vô cùng thịnh vượng.

Xem nhiều

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Xã hội

GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/11/2025, miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh khiến trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ vẫn mưa dai dẳng.

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật
Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Pháp luật
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Đời sống
Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top