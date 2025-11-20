Mưa lũ miền Trung khiến 41 người chết, hơn 50 nghìn ngôi nhà chìm trong nước

Thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ

Tối 20/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 41 người chết. Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với 16 người; Khánh Hòa 14 người; Lâm Đồng 4 người; Gia Lai ba người; Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. Hiện còn 9 người mất tích.

Mưa lũ khiến 167 nhà hư hỏng, hơn 52.000 nhà ngập, tập trung nhiều nhất tại Đắk Lắk (gần 23.000), Gia Lai (19.200) và Khánh Hòa (9.000). Hơn 13.000 ha hoa màu, gần 2.100 ha cây lâu năm, 88 ha thủy sản và hơn 30.700 gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Miền Trung đang thiệt hại vô cùng nặng nề do mưa lũ lịch sử.

Trên các tuyến quốc lộ 1, 14, 14E, 14H, 40B, 20 và đường Trường Sơn Đông còn hơn 30 vị trí sạt lở, ngập sâu gây ách tắc. Trên các tuyến đường tỉnh ghi nhận hơn 140 điểm sạt lở. Riêng đèo Prenn và đứt gãy tại đèo Mimosa buộc tỉnh Lâm Đồng phải công bố tình huống khẩn cấp.

Ngành đường sắt hai ngày qua đã dừng 14 chuyến tàu khách. Cảng hàng không Tuy Hòa tạm dừng khai thác từ 10h đến trưa mai. Hơn một triệu khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục được gần 615.000 hộ.

Để ứng phó mưa lũ, Thủ tướng đã ban hành 5 công điện, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia ban hành 4 công điện. Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp kiểm tra ứng phó và khắc phục hậu quả tại Khánh Hòa.

Bộ Quốc phòng điều động 18.000 lượt người và 441 lượt phương tiện hỗ trợ người dân; 4 trực thăng luôn sẵn sàng cùng 2 tấn lương thực và nhu yếu phẩm để tiếp tế cho các vùng bị cô lập. Công an các tỉnh huy động gần 42.000 cán bộ, chiến sĩ với hơn 3.200 phương tiện tham gia cứu hộ.

Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia; 3 tấn hóa chất Cloramine B; 1.000 lít hóa chất xử lý nước, 1.000 túi sơ cấp cứu; 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 áo phao và 150 đèn pin áp suất cao.

Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và đề nghị lực lượng Công binh Quân khu 7 phối hợp sửa chữa các tuyến đường hư hỏng. Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ một xuồng DT3, hai máy phát điện, 6.000 phao tròn và 3.000 áo phao, 50 bè nhẹ.

Lũ xuống chậm, nguy cơ sạt lở kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 20/11 phổ biến từ 40 – 80mm, cục bộ có nơi trên 100mm như: Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 149,4mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 129,6mm, Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 102,4mm…

Từ chiều tối ngày 20/11 đến hết ngày 21/11, phía đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 – 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 150mm/3 giờ).

Ngoài ra, đêm 20/11 ngày 21/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 – 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo, đêm 22/11 và ngày 23/11, Phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 – 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ ngày 24/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Mưa lớn có thể gây ra: Ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; Lũ quét trên sông, suối nhỏ; Sạt lở đất ở sườn dốc.

Mưa lũ nhấn chìm nhiều tài sản của người dân.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau ngày 21/11, mưa giảm, lũ trên các sông xuống nhanh hơn, tuy nhiên ngập lụt diện rộng tại Bình Định (cũ), Phú Yên (cũ) và Khánh Hòa còn kéo dài.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 ở Phú Yên cũ. Đây là mức cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng, được đưa ra khi khu vực gặp tổ hợp nguy hiểm gồm lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, có khả năng gây thiệt hại rất lớn đến tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng. Khu vực Khánh Hòa rủi ro thiên tai cấp 3, có nguy cơ thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cùng với đó, các chuyên gia cảnh báo, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn là 40,99m (1 giờ ngày 20/11), trên báo động (BĐ) 3 là 6,49m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) là 1,09m; tại trạm Phú Lâm là 5,40m (3 giờ ngày 20/11), trên BĐ 3 là 1,70m, vượt lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) là 0,19m.

Lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng là 13,14m (lúc 5 giờ ngày 20/11), trên mức BĐ 3 là 2,14m, dưới mức lũ lịch sử năm 2003 (13,34m) là 0,20m; lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên; sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông khác từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức BĐ3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21m), sau xuống chậm.

Trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Ba sẽ xuống và vẫn duy trì ở mức cao trên BĐ 3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ 2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ 3; lũ trên sông Thu Bồn xuống dưới BĐ 2.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh, thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Khu vực phía Đông Đắk Lắk cấp 4 (tổ hợp thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất); Các lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa cấp 3; Các lưu vực sông từ thành phố Huế đến tỉnh Gia Lai cấp 1-2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.