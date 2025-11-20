Mới nhất
Nữ sinh hoảng sợ cầu cứu khi đang đến nhà người lạ quen qua mạng xã hội

Thứ năm, 21:04 20/11/2025 | Xã hội
Trong quá trình di chuyển, D thấy lo sợ có thể xảy ra điều không hay nên đã liên hệ nhờ sự giúp đỡ của một người bạn. Cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh và hỗ trợ D về nhà an toàn.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Trấn Yên mới đây đã hỗ trợ một trường hợp nữ sinh 14 tuổi bị hoảng sợ khi đang di chuyển đến nhà người lạ quen qua Facebook để đi Tam Đảo chơi.

Trước đó, ngày 18/11, Công an xã Trấn Yên tiếp nhận thông tin do Trưởng thôn Minh Quán 1 báo về trường hợp cháu N.T.D (sinh năm 2011, hộ khẩu thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Nữ sinh hoảng sợ cầu cứu khi đang đến nhà người lạ quen qua mạng xã hội- Ảnh 1.

Cán bộ Công an xã Trấn Yên làm việc với cháu Duyệt tại trụ sở. Ảnh: Công an xã Trấn Yên.

Cụ thể, ngày 16/11, D quen một thanh niên tên Quân (không rõ lai lịch) qua mạng xã hội Facebook và được rủ đi chơi Tam Đảo. Trong quá trình di chuyển từ Hà Giang đến nhà Quân, D cảm thấy lo sợ có thể xảy ra điều không hay nên đã liên hệ nhờ sự giúp đỡ của bạn tên Phương, trú tại thôn Minh Quán 1, xã Trấn Yên.

Làm việc với D, cơ quan điều tra xác định D không có dấu hiệu bị xâm hại thân thể. Lực lượng Công an xã Trấn Yên đã trấn an tinh thần, tuyên truyền cho D về nguy cơ và các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ qua mạng; đồng thời hỗ trợ 300.000 đồng chi phí đi lại, liên hệ với gia đình để đảm bảo D được trở về địa phương an toàn.

Sau sự việc, D đã viết thư cảm ơn Công an xã Trấn Yên, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Công an xã trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Quỳnh Mai
2 trẻ mắc kẹt dưới hố sâu khi đi dã ngoại ở núi Trầm

2 trẻ mắc kẹt dưới hố sâu khi đi dã ngoại ở núi Trầm

Băng rừng, vượt sạt lở gần 5 tiếng đưa sản phụ đi sinh an toàn

Băng rừng, vượt sạt lở gần 5 tiếng đưa sản phụ đi sinh an toàn

Xúc động món quà của học trò vùng cao dành tặng cô giáo

Xúc động món quà của học trò vùng cao dành tặng cô giáo

Lại chiêu giả công an để lừa cụ ông chuyển 300 triệu đồng

Lại chiêu giả công an để lừa cụ ông chuyển 300 triệu đồng

Hưng Yên: Kiểm tra tài sản của người gặp tai nạn, CSGT phát hiện 112g ma túy đá và 1 khẩu súng

Hưng Yên: Kiểm tra tài sản của người gặp tai nạn, CSGT phát hiện 112g ma túy đá và 1 khẩu súng

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ

Xã hội - 46 phút trước

GĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3

Xã hội - 3 giờ trước

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất

Xã hội - 4 giờ trước

Số liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Xã hội - 4 giờ trước

Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi

Xã hội - 4 giờ trước

Đặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền

Xã hội - 4 giờ trước

Dù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Ngành Y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung

Xã hội - 4 giờ trước

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung, cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Ủy ban VHXH kiến tạo nhiều chính sách lớn về an sinh, y tế, giáo dục

Xã hội - 5 giờ trước

Ủy ban Văn hóa và Xã hội (VHXH) trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã để lại dấu ấn đậm nét khi chủ trì thẩm tra nhiều dự án luật quan trọng, góp phần hình thành các chính sách lớn về an sinh, y tế và giáo dục. Với tinh thần đổi mới, Ủy ban đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi học, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh đặc biệt: tuổi trẻ nhiều thử thách, sóng gió. Đổi lại, hậu vận của họ vô cùng thịnh vượng.

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật

GĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, Trung Bộ mưa dai dẳng

Xã hội
Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Pháp luật
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Đời sống
Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Tin sáng 23/11: Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão trong 1 tháng tới; “Mưa Đỏ” vào danh sách 86 phim điện ảnh quốc tế tại Oscar lần thứ 98

Đời sống

