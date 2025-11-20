Nữ sinh hoảng sợ cầu cứu khi đang đến nhà người lạ quen qua mạng xã hội

Ngày 20/11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Trấn Yên mới đây đã hỗ trợ một trường hợp nữ sinh 14 tuổi bị hoảng sợ khi đang di chuyển đến nhà người lạ quen qua Facebook để đi Tam Đảo chơi.

Trước đó, ngày 18/11, Công an xã Trấn Yên tiếp nhận thông tin do Trưởng thôn Minh Quán 1 báo về trường hợp cháu N.T.D (sinh năm 2011, hộ khẩu thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Cán bộ Công an xã Trấn Yên làm việc với cháu Duyệt tại trụ sở. Ảnh: Công an xã Trấn Yên.

Cụ thể, ngày 16/11, D quen một thanh niên tên Quân (không rõ lai lịch) qua mạng xã hội Facebook và được rủ đi chơi Tam Đảo. Trong quá trình di chuyển từ Hà Giang đến nhà Quân, D cảm thấy lo sợ có thể xảy ra điều không hay nên đã liên hệ nhờ sự giúp đỡ của bạn tên Phương, trú tại thôn Minh Quán 1, xã Trấn Yên.

Làm việc với D, cơ quan điều tra xác định D không có dấu hiệu bị xâm hại thân thể. Lực lượng Công an xã Trấn Yên đã trấn an tinh thần, tuyên truyền cho D về nguy cơ và các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ qua mạng; đồng thời hỗ trợ 300.000 đồng chi phí đi lại, liên hệ với gia đình để đảm bảo D được trở về địa phương an toàn.

Sau sự việc, D đã viết thư cảm ơn Công an xã Trấn Yên, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Công an xã trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và giữ gìn bình yên cho nhân dân.