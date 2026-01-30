Mới nhất
Bị khinh thường vì đi họp lớp trong bộ đồ công nhân, người đàn ông khiến bạn cũ xấu hổ bằng 1 hành động

Thứ sáu, 13:36 30/01/2026 | Tâm sự
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Chính trong những buổi họp lớp tưởng như vui vẻ, bản chất của sự phân biệt và định kiến đôi khi lại hiện ra rõ ràng nhất.

Hai kiểu người thường vắng mặt trong những buổi họp lớp

Trong mắt nhiều người, có hai kiểu người thường không tham gia họp lớp. 

Một là những người đã quá thành công, bận rộn với công việc và các mối quan hệ xã hội. 

Hai là những người gặp khó khăn trong cuộc sống, cảm thấy tự ti, không đủ dũng khí để xuất hiện trước bạn bè cũ.

Bản thân tôi từng nghĩ mình thuộc nhóm thứ hai.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi xin việc và hiện làm công nhân trong một xưởng sản xuất. Lương không cao nhưng ổn định, cuộc sống đủ trang trải. 

Hôm đó, đúng dịp lớp tổ chức họp mặt, công ty lại có lịch tăng ca. Nếu xin nghỉ, tôi sẽ bị trừ lương.

Ban đầu tôi do dự, nhưng tổ trưởng khuyên: "Họp lớp mấy năm mới có một lần, đừng vì cái nhỏ mà bỏ lỡ điều quan trọng". 

Nghĩ lại, tôi quyết định xin nghỉ trước để tham gia, coi như cho mình một dịp nhìn lại chặng đường đã qua.

Bị khinh thường vì đi họp lớp trong bộ đồ công nhân, người đàn ông khiến bạn cũ xấu hổ bằng 1 hành động - Ảnh 1.

Sự giàu có thực sự không nằm ở quần áo bạn mặc hay chiếc xe bạn đi, mà ở tư duy, cách bạn lựa chọn con đường và cách bạn quản lý cuộc đời mình. Ảnh minh họa

Cuộc họp lớp đầy đủ cung bậc cảm xúc

Bước vào phòng tiệc, tôi vui vẻ chào hỏi bạn bè cũ. Bao năm không gặp, ai cũng có chút thay đổi nhưng vẫn gợi lại cảm giác thân quen. 

Tuy nhiên, ánh mắt tôi nhanh chóng dừng lại ở một người đàn ông ngồi lặng lẽ ở góc bàn, cúi đầu nghịch điện thoại, gần như không giao tiếp với ai.

Tôi còn nghĩ anh ấy đi nhầm phòng. Cho đến khi nhìn kỹ hơn, tôi mới sững sờ nhận ra đó là Trương Cường – bạn học cũ cùng lớp. 

Làn da sạm nắng, vóc người gầy gò khiến anh khác xa hình ảnh trong ký ức ngày nào.

Khi nghề nghiệp trở thành thước đo giá trị con người

Sau vài lời thăm hỏi xã giao, câu chuyện nhanh chóng xoay sang cuộc sống hiện tại của mỗi người. 

Có người làm văn phòng, ra vào các tòa nhà cao tầng. Có người thi đậu công chức, công việc ổn định, được nhiều người ngưỡng mộ.

Đến lượt Trương Cường, anh nói rất bình thản rằng mình đang làm công nhân xây dựng, năm nay 30 tuổi và vẫn còn độc thân. 

Anh còn đùa vui rằng nếu ai quen cô gái nào tốt thì giới thiệu giúp.

Không khí bàn tiệc lập tức thay đổi. Một vài tiếng cười vang lên, kèm theo những câu nói mỉa mai làm công nhân mà cũng đi họp lớp, bảo sao vẫn chưa lấy vợ. 

Những lời châm chọc ấy khiến Trương Cường im lặng, còn tôi thì không kìm được lên tiếng bênh vực.

Đáp lại, tôi chỉ nhận được những cái nhìn coi thường, thậm chí có người buông lời: "Một công nhân xưởng như cậu thì có tư cách gì mà nói".

Bữa tiệc kết thúc bằng khoảnh khắc khiến tất cả chết lặng

Không khí trở nên nặng nề cho đến khi lớp trưởng đứng lên thông báo thanh toán. Tổng hóa đơn là 8.100 tệ, chia đều mỗi người khoảng 300 tệ. 

Đang còn chán nản vì những gì vừa xảy ra, tôi bất ngờ nghe thấy giọng Trương Cường vang lên, rất nhẹ nhàng: "Không cần chia đâu, tôi thanh toán hết rồi".

Cả phòng sững sờ. Có người không tin nổi, buột miệng hỏi anh lấy đâu ra tiền khi chỉ là công nhân xây dựng.

Trương Cường mỉm cười, giải thích rằng anh từng làm công nhân suốt ba năm, sau đó có cơ hội đầu tư vào một số dự án và hiện đã tự mở một công ty xây dựng nhỏ. 

Nhà hàng nơi cả lớp đang ngồi cũng là một công trình do công ty anh đảm nhận. Việc mặc đồ lao động chỉ là để gợi lại ký ức cũ, chứ không phải để khoe hay giấu điều gì.

Còn chuyện độc thân, anh nói đơn giản vì không muốn gắn bó với những người quá coi trọng vật chất.

Nói xong, Trương Cường đứng dậy rời đi, không quay đầu lại.

Bài học đắt giá về định kiến và giá trị con người

Căn phòng im phăng phắc. Những người từng cười cợt, mỉa mai anh trước đó đều ngồi lặng lẽ, như bị chính lời nói của mình đánh thẳng vào mặt.

Câu chuyện của Trương Cường khiến tôi nhận ra một điều con người không thể được đánh giá qua vẻ bề ngoài hay danh xưng nghề nghiệp. 

Sự giàu có thực sự không nằm ở quần áo bạn mặc hay chiếc xe bạn đi, mà ở tư duy, cách bạn lựa chọn con đường và cách bạn quản lý cuộc đời mình.

Trương Cường không ngại mặc đồ lao động đi họp lớp, bởi với anh, giá trị con người chưa bao giờ nằm ở lớp vỏ bên ngoài. Chỉ tiếc rằng, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để hiểu điều đó.

Tin nhắn ngân hàng đến sau buổi họp lớp khiến chàng trai sững sờTin nhắn ngân hàng đến sau buổi họp lớp khiến chàng trai sững sờ

GĐXH - Giữa lúc cuộc sống chật vật và mẹ đang bệnh nặng, chàng trai không ngờ buổi họp lớp ngắn ngủi lại trở thành điểm tựa lớn nhất của mình.

Theo Toutiao

